Primeira edição on-line do Festival Criatura aposta na diversidade

O artista plástico Efe Godoy apresenta a exposição %u201CSer flor, ser híbrida%u201D (foto: Rato Alado/divulgação)







A partir deste sábado (3/4), a produtora mineira Vai Tomando inicia a segunda edição do Festival Criatura, agora em formato virtual por causa da pandemia da COVID-19. O evento promove oficinas, laboratório de criação, rodas de conversa e shows das cantoras Marina Sena e Laura Catarina.

Tendo a diversidade como mote desta edição, o Criatura começa com exposição on-line, que ficará disponível no site da produtora do festival até 9 de maio.





MOSTRA Desenvolvida em parceria com o Espaço Corda – centro de arte localizado no Mercado Novo, em BH –, a mostra reúne os trabalhos “Ser flor, ser híbrida” e “Projeto citadino”, das artistas Efe Godoy e Glória Estúdio, respectivamente.

A programação inclui três rodas de conversa com profissionais ligados às áreas de arte, cultura e inovação. A primeira, marcada para 27 de abril, vai abordar a presença de diferentes ritmos africanos e afro-brasileiros na música brasileira. A discussão presta homenagem à cantora e ativista Angelique Kidjo, do Benin. O cantor e compositor Sérgio Pererê, o músico Gilmar Bolla 8 e o pesquisador Marielson Carvalho são os convidados.

Marina Sena vai cantar em 8 de maio (foto: Sara Bernardo/divulgação)

A segunda roda de conversa, programada para 28 de abril, discutirá a interação entre música e audiovisual, com a participação do professor Thiago Soares e da produtora cultural Ana Garcia.

O terceiro e último debate, em 29 de abril, analisará as mudanças provocadas pela pandemia no trabalho de artistas e profissionais de outras áreas. A mesa reunirá o professor Reynaldo Maximiano, o curador Tadeus Mucelli e o artista digital Alexandre Milagres.

Totalmente gratuita, a programação oferece também oficina voltada para pessoas com síndrome de Down e laboratório para integrantes de grupos ou coletivos artístico-culturais.

Em maio, o Festival Criatura chega ao fim com dois shows inéditos. No dia 7, a cantora e compositora Laura Catarina apresenta seu trabalho autoral. Filha do músico Vander Lee (1966-2016), ela apresenta canções de seu disco de estreia, “Amor em si”, lançado em 2018.

No dia seguinte, quem sobe ao palco virtual é a cantora e compositora Marina Sena. Ex-integrante dos grupos Rosa Neon e A Outra Banda da Lua, ela se prepara para lançar o primeiro disco solo este ano. O single “Me toca”, uma das faixas do álbum, foi lançado em fevereiro.

FESTIVAL CRIATURA





Até 9 de maio. Acesso gratuito.

Informações: www.vaitomando.com.br

e @vaitomando (Instagram)

Minas no Molotov





Após realizar três edições on-line com artistas pernambucanos, o Coquetel Molotov volta os olhos para a cena mineira. Até quarta-feira (7/4), o festival recebe ins- crições de artistas e bandas de Mi- nas Gerais interessados em parti- cipar de uma série audiovisual com dois episódios.

Os selecionados devem gravar pocket-shows de até três músicas com duração máxima de 10 mi- nutos. Por conta da pandemia da COVID-19, serão privilegiadas apresentações solo e duos. Os selecionados receberão ajuda de custo no valor de R$ 1 mil, além de infraestrutura de som necessária para a apresentação.

Podem se inscrever novos ar- tistas e grupos residentes em Minas que tenham lançado single, apenas um disco ou um EP. Não há restrições de estilo musical. Informações e inscrições: coquetelmolotov.com.br/novo/noarcm_etapamg.