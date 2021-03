Com prosa fluida e rigor histórico, Lira Neto retrata judeus em novo livro

é o convidado do Sempre um Papo virtual desta quarta-feira (31/3), às 19h, para o lançamento do livro “Arrancados da Terra – Perseguidos pela Inquisição na Península Ibérica, refugiaram-se na Holanda, ocuparam o Brasil e fizeram Nova York” (Companhia das Letras).O encontro, com acesso gratuito, será transmitido no YouTube , Instagram e Facebook do projeto. Em setembro de 1654, um grupo dedesembarcou em Nova Amsterdam, colônia holandesa na costa oriental da América do Norte. Exaustos, esfarrapados e sem dinheiro, fugiam da Inquisição, reavivada nas capitanias do Nordeste depois da vitória luso-brasileira na guerra contra a ocupação holandesa.A trajetória da grande travessia dos pioneiros que formaram a primeiradas Américas, no Recife, é retratada pelo autor. Com prosa fluida e rigor histórico, Lira Neto entrelaça as biografias desses judeus pioneiros à crônica de grandes acontecimentos que ajudaram a moldar o Brasil e a América no novo livro. O escritor é considerado um dos maiores biógrafos da atualidade e já foi vencedor quatro vezes do Prêmio Jabuti.