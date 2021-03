Peça desenvolvida no Zoom encena o drama de quem pede o auxílio emergencial

Trama se desenrola em central de atendimento governamental para concessão do benefício (foto: Magnólia Cultural/Divulgação)

O foco do espetáculo "Em análise" é o presente mais imediato. Produzida por meio da plataforma Zoom, com artistas em diferentes partes do país, a peça tematiza a situação de vulnerabilidade dos cidadãos que tentam obter o auxílio emergencial, no contexto da pandemia do novo coronavírus. O foco do espetáculo "Em análise" é o presente mais imediato. Produzida por meio da plataforma, com artistas em diferentes partes do país, a peça tematiza a situação de vulnerabilidade dos cidadãos que tentam obter o auxílio emergencial, no contexto da pandemia do novo coronavírus.





"Propomos uma coisa quase impossível, que é rir da nossa desgraça, dar um ponto de vista um pouco mais humorístico. Sabemos que é muito difícil assistir a tudo que está acontecendo, da forma que está acontecendo", diz o dramaturgo Bruno Sperança.









A temporada entrou no ar com transmissão pelo YouTube no começo deste mês e se encerra nesta terça-feira (30/3). Sperança se diz satisfeito com os resultados até aqui. “Estamos entendendo cada vez mais o que passa nessa experiência on-line. E, no nosso caso, é uma peça que trata de coisas muito atuais. Vamos adicionando notícias e coisas que acontecem no mundo”, diz.





Ele cita exemplos: “Falamos dos trending topics do Twitter, das vacinas, das medidas de segurança, tudo através desses funcionários fictícios do governo. É um risco grande, mas tem funcionado.





"Em análise"