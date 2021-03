Obra de Banksy será leiloada em prol da saúde pública britânica

"Game changer" é uma homenagem aos que "continuam mudando o rumo da pandemia" e deve ser leiloado em 23 de março, com expectativa de arrecadar US$ 4 milhões (foto: AFP/@BANKSY Instagram)

espera arrecadar mais de 3 milhões de libras (cerca de US$ 4 milhões) para a saúde pública britânica com o leilão de um de seus quadros, que oferece "esperança" em plena pandemia de coronavírus. Banksy doou a obra com o título "Game changer" (mudança no jogo) ao hospital de Southampton, sul da Inglaterra, em maio de 2020, durante a primeira onda da COVID-19. O quadro representa, em preto e branco, um menino que jogou os bonecos do Batman e Superman no lixo e brinca com uma boneca de enfermeira que usa máscara e capa.