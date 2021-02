Luiza Brina faz releitura de álbum que completa 10 anos

A cantora Luiza Brina vai revisitar o álbum "A toada vem é pelo vento", com inspiração em suas viagens às terras baianas (foto: Julianna Sá/Divulgação)

Celebrar os 10 anos do seu trabalho de estreia, o álbum "A toada vem é pelo vento", é uma das inspirações da cantora, compositora, instrumentista, produtora e arranjadora Luiza Brina para se apresentar neste sábado (27/2), às 16h. O show "Voltar à Bahia – Ao vivo no quintal" será com voz e violão, com transmissão on-line pelo YouTube . Além disso, ao longo do ano, a artista planeja postar vários singles nas principais plataformas digitais, lançar um curta-metragem e ainda gravar álbum de inéditas.





A origem está em 2011, após um passeio à Bahia. “Foi uma daquelas viagens em que a gente nunca retorna por completo”, diz. Chegando a Belo Horizonte, ela rascunhou as primeiras composições que dariam forma ao começo de sua carreira solo. Músicas como “Catamarã”, “A menina que flutua dentro d’água”, “Aurora” e “Back in Bahia” moldariam o disco “A toada vem é pelo vento”.





Sob produção musical de Luiz Gabriel Lopes, seu parceiro de Graveola e com formação complexa – voz, violão, clarinete, flauta, saxofone soprano, saxofone tenor, violoncelo e trio de percussão – a artista registrou oito canções que dão margem ao trabalho que a credenciaria como uma das representantes da nova canção brasileira.





Luiza adianta que na apresentação deste sábado cantará também canções que a influenciaram. Sem banda, mostrará rearranjo das oito composições do primeiro disco. “Por causa da pandemia, estou fazendo no formato de live. Vou cantar umas 13 músicas. Acho que tem de ter um tamanho médio de show, não pode ser muito grande.” A live será num vilarejo no litoral Norte da Bahia, onde ela está passando uma temporada.





Quanto ao curta-metragem, dirigido pelo documentarista paraense Vitor Souza Lima, está em curso e será dedicado ao álbum “A toada vem é pelo vento”. Sobre os singles, pretende fazer regravações de músicas autorais já lançadas e também de inéditas. “Vou convidar alguns artistas especiais, assim como fazer uma série de vídeos dedicados às novas versões das canções do meu primeiro trabalho.”



Ouça o disco "A toada vem é pelo vento":





ANIVERSÁRIO Como “A toada vem é pelo vento” está completando 10 anos, Luiza vê motivo de comemoração e admite planos de regravar algumas dessas canções. “Ali foi o meu início enquanto compositora e arranjadora. Um marco importante para mim”, reforça. Mais tarde, viria o disco “Tão tá”.





