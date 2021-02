Maria Rita é atração da transmissão online da Virada Cultural de SP

Maria Rita vai se apresentar na ViradaSP a partir das 18h (foto: Reprodução/Instagram)

Neste sábado (27/2), a plataforma #CulturaEmCasa transmite a #ViradaSP Online das 12h até a meia-noite. Serão 21 atrações, sendo três lives transmitidas ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso e 18 espetáculos locais, totalizando 13 horas de programação.Ao vivo, do Teatro Sérgio Cardoso, serão realizados os shows da cantora Alice Marconi (15h40), a primeira mulher trans no sertanejo, de Maria Rita (18h), e do grupo BNegão e os Seletores de Frequência (22h30), conhecido como um verdadeiro "Baile de música negra universal". Programação completa e transmissão em https://www.culturaemcasa.com.br.