Chico Chico e Fran Gil são atrações do SiAcalme, que vai de sexta a domingo

Juliana Martins apresenta o monólogo "O prazer é todo nosso" (foto: Leo Aversa/divulgação) evento virtual com o objetivo de reunir artistas independentes prejudicados pela crise sanitária. Dessa forma nasceu o SiAcalme Festival, cuja terceira edição começa nesta sexta-feira (19/2) e acaba no domingo (21/2). Tão logo a agenda cultural foi cancelada pela pandemia, a produtora cultural Emilly Krüger criou umcom o objetivo de reunir artistas independentes prejudicados pela crise sanitária. Dessa forma nasceu o, cuja terceira edição começa nesta sexta-feira (19/2) e acaba no domingo (21/2).



A programação gratuita conta com 17 atrações, entre aulas, oficinas, concertos, shows e a pré-estreia do monólogo “O prazer é todo nosso”, com Juliana Martins, sob direção de Bel Kutner. As apresentações, previamente gravadas no Rio de Janeiro sem a presença do público, A programação gratuita conta com, entre aulas, oficinas, concertos, shows e a pré-estreia do monólogo “O prazer é todo nosso”, com Juliana Martins, sob direção de Bel Kutner. As apresentações, previamente gravadas no Rio de Janeiro sem a presença do público, serão transmitidas pelo canal do Coletivo Emma no YouTube.





Chico Chico é um dos jovens destaques da cena musical brasileira (foto: Acervo pessoal) Um dos destaques é o show das 20h, que vai reunir Pedro Iaco, Luiza Lacerda e Ilessi. Duas horas mais tarde, está previsto o encontro dos herdeiros de dois nomes de peso da música brasileira. Chico Chico, filho de Cássia Eller (1962-2001), dividirá o palco virtual com Fran Gil, filho de Preta e neto de Gilberto Gil.





“Uma das minhas alegrias nestes tempos tão estranhos é estar à frente de um festival digital com foco em criações autorais. Trabalho com artistas independentes e sei a diferença que faz ter o vídeo benfeito para disputar editais e negociar agenda em teatros e casas de shows”, defende Emilly Krüger.





Na primeira edição do SiAcalme, realizada em março de 2020, cerca de 9 mil pessoas assistiram a 60 lives ao longo de três dias. Na segunda, realizada em abril, foram 11 mil espectadores nas 55 lives. Para a terceira edição, o foco do festival é oferecer não só atrações musicais, mas momentos de reflexão e aprendizado.

A agenda conta com oficina de maquiagem, com Aline Massa, e outra com Guilherme Durão, intitulada “Fotografia analógica de guerrilha: revelando filmes com químicos caseiros não convencionais”.





“Além do público assistindo, quero que o festival seja um movimento prazeroso no meio do caos que estamos vivendo. O principal é não ficar angustiada para fazer uma superprodução e gerar ansiedade maior ainda para saber quantas pessoas estão nos assistindo. Isso é um buraco sem fundo e sem propósito. O SiAcalme foi pensado para levar paz para as pessoas”, conclui Emilly Krüger.









SIACALME FESTIVAL





PROGRAMAÇÃO





SEXTA (19/2)





11h: Aula “Yoga e movimento consciente”,

com Amanda Gouveia

12h: Concerto de Quarteto Geral

16h: Bate-papo “Riso de mulher: fracassos, autonomia e transcendência”, com Ingra da Rosa e Rafa Azevedo

20h: Show de Pedro Iaco, Luisa Lacerda e Ilessi

22h: Show de Chico Chico com participação

de Fran Gil









SÁBADO (20/2)





11h: Aula de tarô, com Bruna Azevedo

12h: Concerto de Victor Ribeiro, Guilherme Pimenta e Pablo Arruda

16h: Oficina de maquiagem, com Aline Massa

18h: Show de Aline Paes e banda

20h: Show da Zé Bigode Orquestra

22h: Show de Kmila CDD









DOMINGO (21/2)





11h: Aula “Cozinha sem firula”, com Alice Botelho

12h: Concerto de Carol Panesi, Dudu Oliveira e Pedro Franco

14h: Oficina “Fotografia analógica de guerrilha: revelando filmes com químicos caseiros não convencionais”, com Guilherme Durão

16h: Show de Dossel

20h: Pré-estreia do monólogo “O prazer é todo nosso”, com Juliana Martins

22h: Show de Vinicius Terra