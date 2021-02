Mutirão de artistas, Circuito de Festivais abre espaço para a diversidade

''Manifesto transpofágico'' é atração de quinta à noite no canal do BH In Solos no YouTube (foto: Nereu Junior/divulgação)

A pandemia da COVID-19 ressignificou a ideia de isolamento ao mesmo tempo em que reforçou a importância de atitudes coletivas, como o uso de máscaras e a vacinação. Esse "novo" modo de viver é a metáfora perfeita para explicar a edição virtual do Circuito de Festivais BH.





O “isolamento” está na programação, formada por nove espetáculos solo, enquanto o “coletivo” está no fato de que o evento é fruto da união entre os festivais BH In Solos, Curta Dança e Rede Sola de Dança. Com início nesta quinta-feira (18/2), o Circuito se estende até 7 de março com apresentações de teatro, dança e performance inéditas em Minas Gerais.









Isso explica a seleção de “Manifesto transpofágico”, de Renata Carvalho, que abre o festival nesta quinta (18/2), às 19h, pelo canal do BH In Solos no YouTube. Na montagem, a atriz narra o que chama de “transcestralidade”. É o primeiro espetáculo dela após “O evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu”, que, além de censurado no Festival de Inverno de Garanhuns (PE), em 2018, causou polêmica por onde passou.





“BiChobicHa”, de Nadja Kai Kai, que será apresentado na sexta-feira (19/2), trata de estereótipos e representações das pessoas LGBTQIA+. No sábado, será a vez de “LOA”, de Flaviane Lopes, performance que destaca o corpo negro, sua permanência e travessia pelos séculos.





Como cada festival foi responsável pela escolha de três trabalhos, o BH In Solos também selecionou “Peça”, de Marat Descartes, e “Um anjo passou por aqui”, novo projeto do mineiro Lenine Martins.

Lenine Martins apresenta a performance "Um anjo passou por aqui"



Já o Rede Sola escolheu “Ah, se eu fosse Marilyn”, de Edu O, e “EBÓ”, de Morena Nascimento. A equipe do Curta Dança colabora para a programação com “RÉS”, de Veronica Santos, e “Ex-tinto”, de Rodrigo Antero.





“Esses trabalhos, que estiveram em edições anteriores do Curta Dança, foram feitos por pessoas com quem estabelecemos um vínculo especial”, explica Cris Diniz. “Nosso festival sempre parte dos seguintes questionamentos: A gente colabora para a elaboração de um discurso hegemônico? O que podemos fazer para ter diversidade real na nossa equipe, na programação? Com quem a gente dialoga?”.





De acordo com ela, será uma oportunidade para destacar a pluralidade das artes do corpo. “Temos em cena, por exemplo, artistas da militância negra, trans e da dança inclusiva”, observa.





O Circuito de Festivais também promoverá rodas de conversa sobre bastidores da cena, curadoria, arte e tecnologia no contexto da pandemia. No sábado (20/2), às 17h, Renata Carvalho, Nadja Kai Kai e Silvia Moura debaterão a criação em tempos de pandemia. No domingo (21/2), também às 17h, Julio Viana e Janaína Leite discutirão o diálogo entre cinema e teatro nesta era da COVID-19.





Todos os espetáculos ficarão disponíveis on-line por três dias após as apresentações.





