Estreia série sobre homem que fabrica caixões e conversa com os mortos

Trey: O mensageiro dos mortos, que estreia nesta quarta-feira (17/2), às 21h30, no, acompanha o trabalho de, especialista em fabricar caixões e urnas personalizadas. Ele ainda possui umespecial: pode se comunicar com osE seu propósito na vida é usar seus dons psíquicos para transmitir mensagens do além, comoventes e até mesmo divertidas, para seus clientes.Serão exibidos doispor semana. O primeiro desta quarta, intitulado Artesão e mensageiro, revela como Trey executa seu trabalho no Texas.Em seguida, em Caixão guitarra, durante uma visita ao salão de beleza com sua esposa, ele surpreende uma manicure cética e transmite a ela uma mensagem de seus entes queridos desencarnados. Além disso, uma mulher procura homenagear seu irmão falecido e pede a Trey uma urna que mantenha vivo para sempre o amor dele pela música.