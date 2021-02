Duo NoPorn e festival Rec-Beat animam a folia on-line no fim de semana

O Terno gravou seu show para o Rec-Beat no Viaduto Santa Ifigênia, no Centro de São Paulo (foto: Filipa Aurélio/divulgação)

Cancelado por conta da pandemia, o carnaval sai das ruas e avenidas para invadir as casas dos foliões em todo o país. Na programação de lives deste fim de semana, sobram representantes de ritmos tipicamente carnavalescos, como axé, samba e pagode. Porém, considerando que a folia de 2021 é bastante diferente, também há espaço para artistas cuja música nem sempre é associada à festa de Momo.





Esse é o caso da dupla NoPorn, formada por Liana Padilha e Lucas Freire, expoente da cena alternativa brasileira, cujo trabalho une letras declamadas a batidas eletrônicas. Isolados em casa há quase um ano, os dois bolaram apresentações especiais para este sábado (13/2), domingo (14/2) e segunda (15/2), sempre às 20h, pelo YouTube.





INSTALAÇÃO





Apesar de sua música não se encaixar nos estereótipos carnavalescos, a dupla tem história com a folia – principalmente Lucas, que se juntou a Liana há três anos em pleno carnaval, substituindo Luca Lauri. Desde então, os dois sempre trabalharam neste período.





“Existe a ideia de que carnaval é samba-enredo, marchinha e axé, o que de fato é, mas ele também pode ser techno. Este é o momento do ano em que as pessoas experimentam uma liberdade muito particular. Ele não pode acontecer da forma como a gente o conhece, mas todo mundo vai sentir falta desse clima de soltura”, analisa Liana.





Prova disso foi a reação dos fãs quando a dupla anunciou os shows on-line. Nos comentários, muita gente marcou amigos convidando para assistir às apresentações juntos, em casa.





“Os shows funcionam como um respiro, uma lembrança da necessidade de sonhar. Estamos passando por um momento muito triste e nossas apresentações on-line não ignoram essa tristeza, permitindo que as pessoas sejam o que elas são, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Essa é uma questão primordial até para a minha poética”, diz Liana.



Lucas Freire e Liana Padilha, o duo NoPorn, fazem lives de hoje a segunda-feira (foto: Aruan Viola/divulgação)



SINGLE Apesar do impacto da pandemia na rotina da dupla, Liana e Lucas aproveitaram os meses de isolamento para produzir o novo álbum, cujo primeiro single, Geleia de morango, chega às plataformas digitais no próximo dia 26.





A nova música é “melancólica, mas também transmite muita vontade de viver”, revela Lucas Freire. Liana, responsável pela letra, acredita que a faixa sintetiza o novo trabalho. “Ela fala sobre a noite, no sentido mítico. Todos os dias, a noite nasce e morre. E nós, que somos da festa, vivemos correndo para não perdê-la”, diz.





Baterista com passagens pelas bandas Séculos Apaixonados e Tinta Preta (essa última ao lado da parceira de NoPorn), Lucas estreia em álbum do duo, garantindo que imprimiu sua própria identidade ao trabalho.





“Para quem é fã mais roots, talvez haja um estranhamento. Continuamos eletro, mas quem ouvir vai perceber que vazou algo de indie rock e funk”, conta ele.





O duo garante que o novo álbum chega ainda no primeiro semestre. Até o lançamento, serão liberados singles e realizados mais três shows on-line.



Luiza Lian, cantora (foto: Filipa Aurélio/divulgação) ''Era um sonho antigo cantar na fachada do Municipal. Mas queria mesmo era fazer isso com público'' Luiza Lian, cantora





RECIFE





Conhecida por tensionar as fronteiras entre MPB e gêneros como jazz e rock, a banda O Terno é um dos destaques da programação. Desde o início da pandemia, Tim Bernardes, Guilherme D'Almeida e Biel Basile não se apresentam juntos, inclusive no ambiente on-line.





Apesar dos pedidos dos fãs para que realizasse lives, o trio resolveu esperar a oportunidade certa, oferecida agora pelo tradicional evento pernambucano.





“Queríamos fazer um show legal, com infraestrutura técnica boa. Algo bem caprichado mesmo. Quando apareceu o convite do festival, a gente viu que ele partia de uma proposta especial e resolvemos embarcar”, conta Biel.





Com tratamento cinematográfico, os shows foram gravados em espaços icônicos de São Paulo e do Recife. O Terno se deslocou até o Viaduto Santa Ifigênia, no Centro da capital paulista, para a apresentação de aproximadamente 40 minutos.





“É um lugar muito central, por onde passam muitas pessoas, o que envolve toda uma logística para a gravação”, comenta Biel.





O repertório é predominantemente composto pelo disco atrás/além (2019), mas também conta com algumas canções do álbum Melhor do que parece (2016).





Apesar da relativa calmaria que os dias em casa proporcionaram ao grupo, os músicos usaram esse momento de maneira “meditativa”. “Como estávamos vindo de uma década sem férias, um disco atrás do outro, foi a oportunidade de ficar quieto um pouco. Quando tudo aconteceu, estávamos no meio de uma turnê, então fica aquele sentimento de algo inacabado”, diz Biel, referindo-se à chegada da pandemia, no início de 2020.





Outra atração do Rec-Beat, a cantora Luiza Lian experimentou sentimento análogo ao luto quando se viu impedida de fazer shows e encontrar o público. Com o passar dos meses, ela conseguiu começar a trabalhar em seu novo álbum de estúdio, que deve ser lançado este ano.





“Depois do baque, consegui mergulhar de cabeça nesse trabalho que já tinha começado a fazer antes da quarentena. Como o tempo deu uma dilatada no último ano, aproveitei para respeitá-lo e fazer as coisas com calma, lentamente”, afirma Luiza.





Ao lado de Charles Tixier, a cantora apresentará no Rec-Beat uma performance baseada na espiritualidade e na realidade urbana, com repertório dos discos Azul moderno (2018) e Oyá tempo (2017). O show foi gravado na escadaria do Theatro Municipal de São Paulo, que recebeu mapping e iluminação especiais.





“Era um sonho antigo cantar na fachada do Municipal. Mas queria mesmo era fazer isso com público”, lamenta. “A ideia é banhar o teatro com a iluminação, energizar esse espaço feito para o público, mas que está há tanto tempo vazio.”





KAROL A cantora Karol Conká, atualmente confinada no Big brother Brasil, era uma das atrações confirmadas e deixou sua apresentação gravada antes de ingressar no reality da Globo.





Após ser acusada de xenofobia e perseguição a Lucas Penteado, que abandonou o programa, a rapper curitibana foi retirada da programação do evento.





Com cinco horas de duração, o Rec-Beat contará com China, Roberta Estrela D'Alva, Mateus Aleluia, MC Troia, Getúlio Abelha, Spokfrevo Orquestra, Ilú Obá de Min e Céu, além de O Terno e Luiza Lian.









NOPORN APRESENTA TEMPORADA DE CARNAVAL ON-LINE

• Neste sábado (13/2), domingo (14/2) e segunda-feira (15/2), às 20h, no canal do YouTube da banda (youtube.com/noporn).





REC-BEAT

• Com Mateus Aleluia, MC Troia, Getúlio Abelha, O Terno, Luiza Lian, Spokfrevo Orquestra, Ilú Obá de Min e Céu. Domingo (14/2), a partir das 15h, no canal do YouTube do festival (youtube.com/recbeatfestival).

Os shows virtuais funcionarão como uma espécie de “instalação artística” com o objetivo de transportar o público para o universo particular da dupla. “Cada apresentação será voltada para uma de nossas fases. A primeira será em torno do nosso primeiro álbum, NoPorn, lançado em 2006; a segunda, com músicas do Boca, de 2016; e a terceira com faixas extras, singles e trilhas que produzimos nos últimos anos”, adianta Liana.Outra opção de carnaval alternativo é o Festival Rec-Beat. Em 2021, excepcionalmente, ele deixa a histórica Rua do Cais da Alfândega, no Recife, onde ocorre há 25 anos, para ocupar as plataformas digitais. A edição especial está marcada para domingo (14/2), a partir das 15h, via YouTube, e reunirá nomes de diferentes gerações da música brasileira.