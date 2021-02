Amor estranho amor, com Xuxa, será exibido pela primeira vez na TV

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)

O Canal Brasil homenageia Walter Hugo Khouri a partir desta terça-feira (9/2) com a exibição de seis filmes do diretor, incluindo Amor estranho amor, que será exibido pela primeira vez na TV após estreia nos cinemas em 1982. No longa, Hugo tem memórias singulares de sua infância. Em 1937, ele foi passar algum tempo com a mãe em São Paulo, mas não sabia que a casa onde ela morava na verdade era um bordel. Khouri dedicou 50 anos de sua vida à telona. Dirigiu 25 longas-metragens, com repertório eclético – dos filmes de arte do início da carreira até produções repletas de erotismo a partir da década de 1970. Serão exibidos dois filmes por dia, sempre a partir da 0h30. A sessão começa com As deusas (1972) e O convite ao prazer (1980). Amanhã (10/2), é a vez de Eu (1987) e As feras (1995). Na quinta, Amor estranho amor (1982), que conta com Xuxa Meneghel, Marcelo Ribeiro, Vera Fischer, Tarcísio Meira, Mauro Mendonça, Íris Bruzzi, Otávio Augusto e Walter Forster no elenco, e Forever (1994) vão ao ar.





Na série Quanto vale?, nesta terça-feira (9/2), às 20h40, no History, o comediante e colecionador Jeff Foxworthy viaja pelos Estados Unidos em busca de tesouros escondidos que pessoas comuns guardam durante anos, na esperança de um dia transformá-los em dinheiro. Nesta semana, Jeff conhece um cara que afirma ter uma jaqueta usada por Kevin Bacon no filme cult de 1990 O ataque dos vermes malditos. Além disso, ele vai até uma dupla de mãe e filha que acha que tirou a sorte grande com uma máquina caça-níqueis vintage de Las Vegas.





A série Flagrantes: Câmeras de segurança apresenta o mundo das câmeras de vigilância no México para mostrar como as forças de segurança conseguem realizar prisões em perseguições espetaculares. A tecnologia de vigilância urbana atingiu novo nível com as câmeras de monitoramento público. Por trás delas, centros de alta tecnologia analisam e processam as imagens em tempo real. No episódio desta terça (9/2), às 21h15, no A&E, Francisco Zea acompanha os registros das câmeras que flagram três jovens que roubam com facões, encontram um suspeito de roubo em uma guarita na fronteira e frustram um assalto com armas em uma farmácia.



O documentário francês Sapiens: O novo início, que está disponível no Curtaon! – clube de documentários do Now, revela o passo a passo do trabalho de uma equipe internacional, cujos resultados mudaram o conhecimento da humanidade sobre seus ancestrais mais remotos. O cineasta Olivier Julien foi até o Marrocos para documentar o sítio arqueológico onde foi encontrado o fóssil que provocou uma revolução na paleontologia moderna. Encontrado por um mineiro em 1960, o crânio do chamado "homem de Irhoud" foi inicialmente datado em 40 mil anos pelo método do carbono-14. No entanto, 20 anos depois, novas pesquisas indicaram que sua verdadeira idade girava em torno de 300 mil anos, tornando-o o fóssil mais antigo de um homo sapiens, o que mudou a teoria de que o homem moderno teria evoluído de ancestrais primitivos do Leste da África, há 200 mil anos.





A favor do amor: Casamentos proibidos, nova série do Lifetime que acompanha cinco casais que decidem se casar mesmo diante da forte oposição de familiares e amigos, exibe episódio inédito nesta terça (9/2), às 18h30. No capítulo, Sherrie, a mãe de Brad, cai em prantos ao saber que seu filho se casará com Courtney. Uma conversa com a sua futura nora vai ajudar? Donny e Marina encaram Natalia. O que há por trás de sua xenofobia? E, após sofrer homofobia por parte de seus pais, os futuros sogros de Chris o consolam.



Artista visual com trabalhos entre a escultura e a instalação, Ernesto Neto é um dos nomes mais proeminentes da arte contemporânea no Brasil. Desde o início de sua carreira, nos anos 1980, produz obras que colocam em diálogo o espaço expositivo e as diversas dimensões do espectador — corporal, espiritual, individual ou coletiva. No episódio desta terça-feira (9/2) de Matizes do Brasil, às 20h, no Curta!, Neto revela sua percepção sobre o fazer artístico. Os críticos e curadores Luiz Camillo Osório, Márcio Doctors, Jochen Volz e Valéria Piccoli ainda comentam sobre as diferentes fases da carreira do artista, desde obras como A-B-A (chapa-corda-chapa), de 1987, até instalações recentes como Cura bra cura te, de 2019.



A 31ª edição da Feira Nacional de Artesanato, realizada em dezembro de forma presencial, no Expominas, em Belo Horizonte, já colocou no ar sua versão digital. Interessados podem passear pelo evento, entrando nos stands, passando pelos corredores ou mesmo pesquisando produtos ou artesãos de interesse. As visitas virtuais são feitas pelo https://www.feiranacionaldeartesanato.com.br/feiravirtual. Compradores varejistas, lojistas – nacionais ou internacionais – podem navegar e encontrar artesãos de 21 estados brasileiros, realizando negócios diretamente, sem intermediário.