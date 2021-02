Centro Cultural UFMG promove seminário sobre museus

O Centro Cultural UFMG, localizado no Centro de BH, realiza o seminário sobre artes e museologia em formato virtual (foto: Marcos Domingos/divulgação)

Uma arte diversa em seus fazeres e na sua geopolítica. Esse é o tema do 1º Seminário Mundos das Artes, dos Museus e do Patrimônio, realizado a partir desta terça-feira (2/2), pelo Centro Cultural UFMG. O evento será transmitido pelo YouTube e contará com a presença de 18 especialistas, que apresentarão pesquisas sobre diferentes perspectivas nos campos das artes visuais, conservação e restauração de bens culturais móveis e museologia.





“O evento congrega reflexões dessas três áreas, com pesquisas que trazem análises contemporâneas, por exemplo, sobre presença das mulheres, questões étnico-raciais, entre outras preocupações existentes em relação à arte, aos museus e ao patrimônio”, afirma a professora Carolina Ruoso, da Escola de Belas-Artes da UFMG, uma das integrantes da comissão organizadora do seminário.





Segundo ela, “outra questão importante é tratar da geopolítica das artes de maneira mais ampla. Temos pesquisadores do Norte, do Nordeste, daqui de Minas, com o objetivo de mostrar que não é só a centralidade de Rio de Janeiro e São Paulo que pode falar sobre arte. Trazemos questões comuns sobre a circulação de saberes, trocas de correspondência e articulações entre lugares”.

As apresentações serão divididas em seis mesas temáticas. Artistas mulheres e profissões de artista: museus e salões de arte; Ateliês, exposições e redes: ações coletivas nas artes; Na hora da morte: arte e patrimônios cemiteriais; Bienais, exposições e catálogos: circulação de artistas, saberes e obras de arte; Museus e educação: mundos comunitários das artes; e Modernidades dos mundos da arte: giros geopolíticos. Os trabalhos contemplam assuntos observados em diferentes épocas e locais durante o século 20, permitindo um entendimento mais amplo dos contextos atuais.





Na abertura, nesta terça-feira (2/2), a partir das 9h, a professora Rita Lages Rodrigues, também da Escola de Belas-Artes da UFMG, apresenta a pesquisa “Outras histórias nos mundos da arte: mulheres artistas, questões de gênero e histórias das artes em Belo Horizonte dos anos 1940 aos anos 1960”.





“São trabalhos que mostram a riqueza desse olhar histórico e contemporâneo e que essas ações acontecem em diferentes lugares, questionando a existência desse único centro. Entendemos que existem diferentes centros e diferentes periferias. É como a frase do pintor pernambucano Cícero Dias (1907 - 2003): ‘Eu vi o mundo e ele começava no Recife’”, argumenta Carolina Ruoso.





IMPACTO

A professora também reforça as dificuldades encontradas por esse setor cultural em meio à pandemia. “Há um grande impacto para a área dos museus e do patrimônio. Muitas demissões aconteceram ao longo de 2020. Os trabalhadores e trabalhadoras intermitentes do espetáculo ficaram muito prejudicados”, diz.





“Por outro lado, pudemos verificar o impacto positivo da Lei Aldir Blanc, muito importante e construída de baixo para cima, com articulações locais e nacionais, do local para o nacional. Vai ao encontro de um debate antigo sobre a federalização dos recursos da cultura, ou seja, como é fundamental a distribuição de recursos”, comenta a professora Carolina Ruoso, formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC).





Apesar de ver com otimismo as possibilidades encontradas no campo digital, ela ainda manifesta grande preocupação em relação às condições atuais de desenvolvimento da arte, da museologia e da conservação de patrimônio cultural no Brasil atualmente. “Tivemos uma perda muito grande nos últimos anos, uma defasagem muito grande e a destruição de instituições consolidadas, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional(Iphan), que vem sofrendo na sua estrutura política. O Brasil havia conseguido um reconhecimento internacional com políticas de patrimônio imaterial e é preocupante esse retrocesso atual”, afirma.





1º Seminário Mundos das Artes, dos Museus e do Patrimônio

Desta terça-feira (2/2), a quinta-feira (5/2), das 9h às 12h e das 14h às 17h, no canal do Centro Cultural UFMG no YouTube (www.youtube.com/c/CentroCulturalUFMG). Gratuito, sem necessidade de inscrição prévia. Haverá certificação para quem assinar a lista de frequência no momento da transmissão das mesas-redondas. A programação pode ser acessada em www.facebook.com/centroculturalufmg/.