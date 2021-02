Festival Levada promove shows no Rio com transmissão ao vivo

Ilessi abre a programação, que começa sempre às 21h e incluirá bate-papo com os artistas de cada noite (foto: Lorena Dini/Divulgação)

Reunindo shows de jovens artistas e promessas da música brasileira, a nona edição do Festival Levada começa nesta terça-feira (2/2). As apresentações serão ao vivo, transmitidas de forma gratuita pelo YouTube, diretamente do LabSonica, laboratório de experimentação sonora do Oi Futuro, no Rio de Janeiro. Ao todo, sete artistas se apresentam no evento virtual, que ocorre também nesta quarta-feira (3/1) e em 9 e 10 de fevereiro.





Quem se apresenta no primeiro dia do festival é a cantora e compositora Ilessi, às 21h. Conhecida pela voz potente e por vigorosas performances de palco, ela apresenta o repertório do álbum Dama de espadas (2020), no qual canta sobre machismo, racismo e afetividade negra.





Lançado em outubro do ano passado, o disco é o primeiro registro autoral da carioca em 22 anos de carreira e transita entre o jazz e o blues. Como intérprete, ela lançou os álbuns Brigador – Ilessi canta Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro (2009), Mundo afora: Meada (2018) e Com os pés no futuro – Ilessi e Diogo Sili interpretam Manduka (2020).





Na quarta (3/1,) quem se apresenta é Thiago Nassif, músico e produtor que incorpora elementos eletrônicos, digitais e acústicos às suas canções, além de elementos ligados à fotografia, arquitetura e artes plásticas nas performances. Em 2020, ele lançou o álbum Mente, que conta com a participação de Arto Lindsay, Ana Frango Elétrico, Jonas Sá e Vitor Araújo, entre outros nomes da música brasileira.





CONVERSA

Cada apresentação será entremeada por uma conversa entre os artistas e Jorge Lz, curador do festival. A organização também promete participações especiais e interação com o público de casa, que pode enviar perguntas para os músicos pelo Facebook e pelo próprio YouTube.





Na próxima semana, haverá shows de Larissa Conforto com o projeto Àiyé, na terça (9/2), e do coletivo formado por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra na quarta (10/2), ambos às 21h.





Ex-integrante da banda Ventre, Larissa é musicista, compositora e produtora. Como baterista, tocou com os artistas Paulinho Moska, Numa Gama, Cícero e Ricardo Richaid. Como produtora artística, participou de álbuns de Gilberto Gil, Chico Buarque, Alceu Valença e Karol Conká.





Em 2020, ela lançou o EP Gratitrevas – sua estreia como Àiyé –, composto por oito faixas que versam sobre cura, luz, gratidão, e são marcadas por tambores e sons sintéticos e eletrônicos.





Já o quarteto formado por Dora, Julia, Lucas e Zé foi revelado em uma das lives da cantora Teresa Cristina. Na ocasião, os quatro estavam isolados em uma casa na serra fluminense, com o objetivo de criar música coletivamente. Amigos de infância, eles cresceram em ambiente artístico e musical.





Filha da cantora Paula Morelenbaum e do violoncelista Jacques Morelenbaum, Dora é namorada de Lucas Nunes, integrante da banda Dônica ao lado de Zé Ibarra. Este último ganhou notoriedade ao participar da turnê Clube da Esquina, ao longo de 2019, na qual fez vários duetos com Milton Nascimento e interpretou sozinho a música San Vicente. Recentemente, ele apareceu na regravação da música Meu bem, meu mal, em dueto com Gal Costa, além de ter lançado o single Vai atrás da vida que ela te espera.





Julia Mestre, por sua vez, foi quem teve a ideia de reunir os amigos. Ela já teve uma composição cantada por Ivete Sangalo no carnaval – a música Love love –, e participou da música Índia, lançada pelo trio Gilsons. Julia estreou em 2019 com o álbum Geminis.





''Essa turma está pronta para ser abraçada pelo público porque faz um trabalho consistente e de alta qualidade. Alguns são mais experientes, como Ilessi e Thiago Nassif, ou mesmo a Larissa Conforto, que já tocou com muita gente boa e agora está com seu projeto solo. Na última noite, teremos o encontro de um quarteto da novíssima geração”, avisa Jorge Lz, no material de divulgação do festival.





FESTIVAL LEVADA

Com Ilessi, Thiago Nassif, Àiyé (Larissa Conforto), Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra. Terça (2/1), quarta (3/1) e em 9 e 10 de fevereiro, às 21h, pelo canal do YouTube do Festival Levada (youtube.com/levadafestival). Gratuito.