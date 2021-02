'A vida é um presente, mesmo com Alzheimer', afirma Tony Bennett

(foto: Joseph Presiozo/AFP)

O cantor Tony Bennett, de 94 anos, tem o mal de Alzheimer. A confirmação veio num artigo de Susan Bennett, mulher dele, publicado na revista norte-americana AARP. O diagnóstico ocorreu em 2016, contou Susan, revelando que o marido reconhece amigos e familiares, mas tem dificuldade de identificar alguns objetos. Os sintomas surgiram em 2015, quando ele passou a não se lembrar no palco do nome dos músicos que o acompanhavam. O tratamento inclui medicação, dieta e exercícios físicos. Tony se manifestou no Instagram na segunda-feira (1º/2): "A vida é um presente – mesmo com Alzheimer. Obrigada a Susan e à minha família pelo suporte e à AARP The Magazine por contar a minha história".





ESTUPRO

EVAN RACHEL WOOD ACUSA MARILYN MANSON

(foto: Scott Wintrow/AFP)



A atriz americana Evan Rachel Wood, de 33 anos, e outras quatro mulheres acusaram o cantor americano Marilyn Manson de estupro. As acusações foram postadas quase simultaneamente no Instagram, na segunda-feira (1º/2). Evan disse que foi manipulada “psicologicamente” por Mason antes dos 20 e, posteriormente, “submetida a horríveis abusos durante anos”. Os dois oficializaram seu relacionamento em 2010, mas se separaram em poucos meses. “Estou farta de viver com medo das represálias, das calúnias e da chantagem”, escreveu a atriz da série Westworld. Outra mulher mencionou na postagem ter sofrido vários estupros por Mason. Eles se relacionaram em 2015.





FESTIVAL DE BERLIM

JÚRI COM VENCEDORES DO URSO DE OURO





Seis premiados com o Urso de Ouro vão compor o júri do Festival de Cinema de Berlim, cuja competição, totalmente on-line, está marcada para março. Este ano, o corpo de jurados não terá presidente. A lista oficial dos filmes selecionados para a competição principal será divulgada em 11 de fevereiro. O júri do festival alemão reunirá o iraniano Mohammad Rasoulof, premiado em 2020 por There is no evil, o israelense Nadav Lapid (Sinônimos, 2019), a romena Adina Pintilie (Touch me not, 2018), a húngara Ildikó Enyedi (On body and soul, 2017), o italiano Gianfranco Rosi (Fire at sea, 2016) e a bósnia Jasmila Zbanic (Grbavica, 2006)





SINGLE

CRIANÇA BOA





O cantor, compositor e instrumentista Luiz Gabriel Lopes mandou para as plataformas o single Criança boa, que fará parte de seu EP Sóis, com lançamento em março. A cantora e compositora argentina Lola Membrillo, do grupo Perotá Chingó, que divide a faixa com ele, gravou sua participação em Buenos Aires.





EDY X

KALANGO PRETO LIVRE

(foto: Dokttor Bhu/divulgação)



O rapper Edy X lança seu primeiro disco, Kalango preto livre, com live nesta terça (2/2), às 20h, em seu canal no YouTube. Sérgio Pererê, Celson Ramos, Cesar Lima Clebim Quirino e DJ Sense assinam a produção do álbum, que tem 12 faixas. De acordo com Edy, o título remete à memória ancestral mineira – trata-se de um estilo musical típico do sertão. “Meu avô e outras pessoas faziam uma roda com sanfonas e pandeiros, improvisando versos sobre diversos temas da época. Algo muito parecido com a roda de freestyle dos MCs de hoje”, conta. O disco traz participações de Sérgio Pererê (na faixa-título), Samora N'Zinga (AoGostoNegro), Michelle Oliveira (Diáspora), Eduardo DW (Alfaiate) e May (Mais amor na quebrada). A live será transmitida em https://www.youtube.com/user/edyxmg.





CARTOON NETWORK

GREG E SUA TURMA

(foto: Cartoon Network/divulgação)



Nesta terça-feira (2/2), às 19h45, tem novo episódio de O mundo de Greg, no Cartoon Network. Em suas aventuras no pequeno rio da vizinhança, Greg, Kelsey e JP experimentam uma utopia, na qual tribos de crianças dominam o mundo em árvores e rampas de bike. A cada episódio, elas exploram áreas desconhecidas à beira do riachinho.





ANIMAÇÃO

MARATONA MICKEY

(foto: Disney/divulgação)



O Disney Junior exibe até sexta-feira, às 18h, especial de uma hora com o ratinho amado por crianças de várias gerações. A garotada vai poder conferir A casa do Mickey Mouse, Mickey Mouse – Mix de aventuras e Mickey – Aventuras sobre rodas. Também até sexta, às 21h, vai passar Junior Express, com episódios temáticos sobre as noites malucas no monotrilho comandado pelo Capitão Topa.





FILME

CONTRA CORRENTE

(foto: Canal Brasil/divulgação)



O filme peruano Contra corrente será a atração desta terça (2/2), às 22h, no Canal Brasil. Lançado em 2009, ele foi indicado ao festival de Sundance e ao Prêmio Goya, além de representar o Peru no Oscar 2010. Dirigido por Javier Fuentes-León, conta a história de Miguel. Num povoado de pescadores, o rapaz leva vida dupla: casado com Mariela, grávida do primeiro filho, e mantém um complicado relacionamento com o artista plástico Santiago. O elenco reúne Cristian Mercado, Tatiana Astengo e Manolo Cardona.





HAJA TENSÃO!

NA ESCOLA E NO FAST-FOOD





A plataforma Supo Mungam Plus disponibiliza para o público brasileiro os filmes Entre os muros da escola (França), dirigido por Laurent Cantet, e Obediência (EUA), de Craig Zobel. O primeiro, que levou a Palma de Ouro em Cannes em 2008, mostra a luta de educadores em um bairro complicado da periferia de Paris, marcado pela tensão entre imigrantes de diversos países. Esse choque se reflete na sala de aula, mas o professor François se desdobra para educar os jovens. Personagens são interpretados por alunos e professores do colégio onde ocorreu a filmagem.





•••••





Baseado em fato ocorrido em 2004, Obediência conta a história de Sandra, gerente de um restaurante de fast-food, que “prende” a funcionária Becky depois de receber ligação de policial acusando a moça de ter roubado uma cliente. A situação sai do controle e Sandra se vê diante de um pesadelo. Informações: www.supomungamplus.com.br.