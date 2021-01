Segunda temporada da série 'Servant' traduz a angústia da pandemia

Personagens de Servant praticamente se isolam em um sobrado, onde ocorrem fatos sobrenaturais (foto: Apple TV /divulgação)



Confinamento, isolamento e luto são palavras que se tornaram comuns durante a pandemia. Mas elas sempre fizeram parte do vocabulário cinematográfico de M. Night Shyamalan. O diretor se preparava para a segunda temporada da série Servant, que acaba de chegar à Apple TV+, quando tudo fechou por causa da COVID-19.

Na parede à sua frente durante esta entrevista por videoconferência, o cineasta olha para pôsteres de Os pássaros, de Alfred Hitchcock, “em que as pessoas estão isoladas e precisam lidar com suas crenças”, de acordo com ele. O exorcista (1973), de William Friedkin, é outro cartaz por lá. “Também confinados num sobrado”, diz Shyamalan.

“Sempre gostei de histórias grandiosas, mas contadas de uma única locação, focadas numa comunidade. A pandemia apenas fez com que todos se sentissem assim. Mas sempre falo do distanciamento na sociedade, do que nos dá medo e das coisas que nos separam uns dos outros”, observa o diretor do filme O sexto sentido (1999), sucesso de bilheteria.





TRAGÉDIA Na primeira temporada de Servant, a jovem babá Leanne (Nell Tiger Free) chegava à casa confortável de Sean (Toby Kebbell) e Dorothy (Lauren Ambrose) para cuidar do bebê do casal. Nem tudo é o que parece, claro, pois se trata de um projeto assinado por Shyamalan. Uma tragédia ocorreu ali, episódios aparentemente sobrenaturais começam a pipocar, mistérios vão se acumulando durante os episódios.

A não ser por algumas poucas cenas, quase tudo se passa dentro das paredes do sobrado na Filadélfia, decorado com bom gosto, à exceção do antiquado quarto da babá. A construção é dotada de porão e sótão, onde o estranho acontece. “É muito interessante falar de coisas dolorosas e estressantes nesta casa enorme de onde essas pessoas privilegiadas não podem escapar”, afirma o ator Toby Kebnell.

Durante a pandemia, o cenário foi uma experiência no mínimo curiosa para os atores. “Fez muito sentido estar trabalhando numa série em que estamos aprisionados dentro daquele sobrado com essa única família”, comenta Laure Ambrose, que faz o papel de uma famosa repórter de televisão. “Especialmente porque tivemos de ficar em confinamento no meio da filmagem.”

Kebbell conta que até o fato de Sean, um chef de cozinha, perder o olfato e o paladar coincidiu com o que muita gente passa na vida real devido à COVID-19. “Fora que os personagens guardam um segredo dentro de casa, então o resto do mundo é motivo de pânico”, observa o ator.

Rupert Grint, que interpreta Julian, o irmão de Dorothy, e está por dentro dos mistérios da família, não tem certeza se entrar nesta outra casa é o melhor escapismo em tempos de pandemia. Mas a trama lida com o luto e sentimentos a que as pessoas se apegam ao sofrer uma perda, como a fé, o que pode criar identificação com a experiência mundial deste momento.

“A série é muito sobre gente que não vive o luto quando deveria”, afirma Grint, conhecido por sua atuação nos filmes de Harry Potter. “Julian gosta de parecer engraçado, sarcástico, é barulhento, mas no fim é tudo fachada. Na segunda temporada, descobrimos um pouco mais por que ele está agindo assim”, adianta.

Os novos episódios revelam as motivações de Sean, que adota novas posturas. “Ele sempre foi o cético, só que agora quer descobrir o que está acontecendo e vai explorar as dicas dadas por Leanne do que pode ser”, diz Kebbell. A atriz Tiger Free comenta que a relação de todos os personagens com a fé muda um pouco.

O segundo ano de Servant destaca, principalmente, a luta de poder entre Dorothy e a babá Leanne. “Minha personagem perde a vulnerabilidade que era sua base e está determinada a ficar com seu bebê. Foi muito diferente explorar sua força”, diz Lauren Ambrose. “É interessante como as coisas continuam se transformando. Não sabemos o que está acontecendo na série.”





MUDANÇA A doce Leanne também experimenta o processo de transformação. “Ela amadurece muito. Ao final da temporada, estará quase irreconhecível”, diz a atriz Nell Tiger Free, conhecida como a princesa Myrcella Baratheon de Game of thrones.

Há perceptível mudança de tom em relação à primeira temporada. “Antes, era mais mistério. Agora é um suspense dramático”, resume o ator Rupert Grint. A terceira temporada de Servant já foi confirmada pelo Apple TV , e Shyamalan já mapeou a história até a quarta. (Estadão Conteúdo)

SERVANT





. Duas temporadas, com 10 episódios cada

. Disponível na Apple TV