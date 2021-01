MTV exibe documentário sobre estudantes que lutam contra o vício

(foto: MTV/DIVULGAÇÃO)

Um dia de cada vez, documentário dividido em quatro episódios que acompanham nove alunos da Northshore Recovery High School, criada para lidar com o vício em opiáceos por parte de adolescentes, estreia nesta quarta-feira (13/1), às 19h20, na MTV. Na escola pública de ensino médio de Beverly, Massachusetts (EUA), adolescentes trabalham para se livrar das drogas enquanto obtêm seus diplomas. Michelle Lipinski, diretora e fundadora da instituição, diz que o colégio pretende ser uma comunidade segura e solidária, valorizando a educação e a responsabilidade.





>>>





O documentário mostra o caminho dos alunos e de suas famílias durante a recuperação, processo guiado por integrantes do corpo docente que já enfrentaram o vício. O filme mostra a dolorosa perda de jovens e também os primeiros (e esperançosos) sinais de recuperação. A experiência da escola chama a atenção para a complexidade do tratamento – da cobertura de saúde e de barreiras financeiras às dificuldades impostas pelo sistema judicial.

LARGADOS E PELADOS

INSCRIÇÕES NO BRASIL

(foto: Discovery/divulgação)

O canal Discovery anunciou que produzirá este ano a versão local de Largados e pelados, sucesso exibido desde 2013, que gerou spin offs como Largados e pelados – A tribo, versão extrema do desafio, e Largados e pelados: Sozinhos. As inscrições para candidatos que queiram se aventurar estão abertas até 28 de fevereiro no site Discovery.com (www.discoverybrasil.com/participe/largadosepelados). Homens e mulheres devem ser maiores de idade, preencher o formulário e enviar um vídeo de apresentação. Um questionário indaga sobre as condições físicas dos candidatos e por que eles pretendem viver tal aventura. O ideal é que os interessados tenham experiência prévia em sobrevivência em lugares inóspitos.

CASAMENTO SECRETO

DRAMA NO LIFETIME

No filme A esposa secreta do meu marido, Avery é casada e feliz até descobrir que o marido, Alex, se casou secretamente com outra mulher. Desolada, ela decide contar todas as mentiras dele para a outra esposa, Melanie. Em vez de ficar com raiva, Melanie planeja eliminar a rival e roubar o filho dela, Jack. O longa vai ao ar nesta quarta-feira (13/1), às 22h40, no Lifetime.

CINEFANTASY

SELEÇÃO

Estão abertas até 7 de fevereiro as inscrições para a 11ª edição do Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico, que ocorre em março, em formato on-line. Voltado para horror, ficção científica e fantasia, o evento ampliou seu universo, aceitando westerns, thrillers e filmes de ação. Vale ficção, animação e documentário. Regulamento e informações: www.cinefantasy.com.br.

BANQUETE COUTINHO

NO CURTA!

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

Banquete Coutinho vai ao ar às 22h20 desta quarta (13/1), no Curta!. O documentário propõe um olhar abrangente sobre a obra do cineasta Eduardo Coutinho. A partir de um encontro filmado com o diretor em 2012 e de vasto material de arquivo, o filme mantém acesas as inquietações de Coutinho, que morreu dois anos após a entrevista. O diretor é Josafá Veloso.

REENCARNAÇÃO

EPISÓDIOS INÉDITOS

De volta ao A&E com episódios inéditos, a série documental Reencarnação: O espírito em meu filho apresenta histórias de crianças que parecem ter memórias de outras vidas. Relatos inquietantes devido ao nível de detalhes sugerem experiências de encarnações passadas. Em Filho de F. Scott, a mãe de Anissa pensava que as “lembranças” de menina eram simpáticas, até a criança descrever um pai alcoólatra de seu passado. No outro caso, Lexi, de 2 anos, tem terríveis pesadelos sobre gente morrendo queimada em um avião. O seriado vai ao ar nesta quarta-feira (13/1), às 21h40.

BUENOS AIRES

A “PARIS DO SUL”

(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO)

A vida cultural e a marcante arquitetura de Buenos Aires se destacam na série As fascinantes cidades do mundo, que vai ao ar nesta quarta (13/1), às 20h30, na TV Brasil. A produção documental visita espaços conhecidos da capital argentina, como a Praça de Maio, a Casa Rosada e a região de Porto Madero. Fortemente influenciada pela cultura europeia, mas com seu charme latino, a "Paris do Sul" é considerada uma das cidades mais sofisticadas da América Latina, com animada vida noturna e rica agenda cultural – antes da pandemia, claro. Uma das marcas registradas da cultura portenha é o tango, música e dança que conquistaram o mundo.

DIRETO DA ÁFRICA

PREDADORES