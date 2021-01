Séries trazem esperança em dias melhores e propõem novas ideias

(foto: Curtaon!/divulgação)

O Curtaon! – Clube de Documentários, plataforma de streaming disponível no Now da Claro Net, disponibiliza em seu catálogo três séries que trazem esperança em dias melhores e propõem novas ideias. Fronteiras do pensamento, No caminho do bem e Alma imoral refletem sobre temas relacionados às nossas vidas e a busca por novos rumos para a humanidade. Em Fronteiras do pensamento, dirigida por André Brandão e Ricardo Carioba, intelectuais da atualidade mergulham nas incertezas da vida contemporânea em busca de sentidos. Com direção de Bárbara Kahane e Belisario Franca, No caminho do bem revela como as diversas doutrinas religiosas professadas no Brasil se posicionam diante de questões inerentes ao espírito humano. Dividido em cinco episódios, Alma imoral – O documentário, de Silvio Tendler, reflete sobre os conceitos de corpo e alma, tradição e transcendência, obediência e ruptura, através do livro A alma imoral, publicado pelo rabino Nilton Bonder. O filme questiona o que acontece quando o "corpo moral" se torna estreito e passa a ser um obstáculo ao futuro da humanidade.

PRÊMIO LITERÁRIO

MÁQUINA DE CONTOS

A Máquina de Contos abre, a partir de 15 de janeiro, inscrições para o

1º Prêmio Literário Máquina de Contos. Serão selecionados três contos de autores inéditos no mercado literário, que terão seus textos publicados na plataforma. A premiação em dinheiro será no valor de R$ 2 mil. Os candidatos poderão se inscrever, gratuitamente, até 10 de abril, pelo site www.maquinadecontos.com.br/premio, onde também consta o regulamento. O resultado será divulgado em 30 de abril. O tema dos contos é livre, e serão aceitos autores maiores de 18 anos, brasileiros, que não tenham publicado comercialmente livros completos em mídia eletrônica ou impressa, admitindo autores que tenham colaborado em coletâneas.





A comissão julgadora é formada por Tiago Velasco, escritor e doutor em literatura, cultura e contemporaneidade; e por Sérgio Tavares, escritor e crítico literário. A proposta é estimular a revelação de novos talentos da literatura. Os autores vencedores farão parte de um catálogo composto por escritores da literatura contemporânea brasileira, dentro de uma plataforma com mais de 1 milhão de leitores em potencial. Itamar Vieira Júnior, Adriana Lisboa, Luisa Geisler, Santiago Nazarian, Miriam Mambrini e Maurício de Almeida estão entre os autores que já publicaram na Máquina de Contos ou serão publicados em 2021.

Informações: premioliterario@maquinadecontos.com.br.

CAÇADORES DE RELÍQUIAS

NOVA TEMPORADA

(foto: HISTORY/DIVULGAÇÃO)

Em Caçadores de relíquias, Frank e Mike, percorrem os Estados Unidos em uma incansável busca por objetos colecionáveis com grandes histórias que são verdadeiras referências da cultura popular. Muitos tesouros são descobertos em pilhas de lixo, celeiros abandonados ou amontoados em garagens. A série estreia nova temporada nesta segunda-feira (11/1), às 20h40, no History. No episódio de hoje, intitulado Folhetos de propaganda, os apresentadores estão à procura de novos tesouros corroídos pela ferrugem. Que preciosidades vão encontrar nos nos quintais de colecionadores de relíquias dos EUA?

CAIXA AO TESOURO

FINAL

Também no History, só que mais cedo, às 19h, a série Caixa ao tesouro acompanha personagens de diferentes locais dos Estados Unidos, enquanto eles adquirem mercadorias em liquidação online e conferem se o conteúdo pode trazer lucro ou não. No último episódio da temporada, Joe e Jessica tentam revender um lote de penicos usados. Enquanto isso, Steve e Steph querem fazer dinheiro com pistolas massageadoras e Heather e o Pastor Paul compram um carregamento de peças automotivas.

ADRENALINA E AÇÃO

FILMES

(foto: Fox/Divulgação)

Até 31 de janeira, o FX Brasil continua exibindo filmes com roteiros cheios de ação, adrenalina, tiros e bombas, sempre a partir das 22h. A sessão desta segunda (11/1) é com Warcraft: O primeiro encontro de dois mundos e segue com O regresso (terça, 12/1); Baywatch: SOS Malibu (quarta, 13/1); Vovó...Zona 3: Tal pai, tal filho (quinta, 14/1); Esquadrão classe A (sexta, 15/1); Deadpool (sábado, 16/1) e Planeta dos Macacos: A guerra (domingo, 17/1).

VAZIO CORAÇÃO

CINEMA NACIONAL

(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO)

O longa Vazio coração é o destaque da faixa Cine nacional, exibida nesta segunda (11/1), às 22h30, na TV Brasil. Filme de estreia do diretor Alberto Araújo, o drama mostra os desafios que o famoso cantor de música sertaneja Hugo Kari (Murilo Rosa) enfrenta para se reconciliar com o pai, o embaixador Mário Menezes (Othon Bastos). Além dos protagonistas, a produção tem no elenco Bete Mendes, Oscar Magrini e Larissa Maciel. Lima Duarte faz participação especial. O filme foi gravado em Araxá e Patrocínio, no Triângulo Mineiro.

PARADOS NA FRONTEIRA

EPISÓDIOS INÉDITOS

A partir desta segunda´feira (11/1), às 20h40, o A&E exibe episódios inéditos de Parados na fronteira. A série leva os telespectadores a conhecerem as operações de controle nos pontos limítrofes de diferentes países latino-americanos, onde milhares de pessoas arriscam tudo para burlar as leis. A cada semana, são apresentadas situações e técnicas mais peculiares e dramáticas de tráfico e contrabando nas fronteiras de maior movimento da América Latina. Com acesso exclusivo a 15 pontos fronteiriços no México, Brasil, Colômbia, Chile, Bolívia e Peru, a produção revela os métodos engenhosos de contrabando e a astúcia das equipes policiais para bloquear o tráfico de divisas, pessoas, mercadorias, armas e drogas.

THE DOG AND PONY SHOW

ESTREIA INFANTIL

(foto: Discovery Kids/divulgação)

The Dog and Pony show abre a programação de estreias de 2021 do Discovery Kids nesta segunda-feira (11/1), às 10h. A animação é protagonizada por Dog e Pony, amigos que decidiram deixar o mundo mágico do Fiorde Colorido e se mudaram para Unicidade, um grande centro urbano onde tudo é novidade. Dog é um cachorro pragmático e Pony é um pônei atrapalhado. Juntos, eles aprendem a lidar com as situações que surgem no mundo humano e vivem uma fase de adaptação e transição pela qual também passam as crianças em idade pré-escolar.

PERSONALIDADES

CRIMES E MISTÉRIOS

A partir de hoje (11/1) e até 22 de janeiro, o ID exibe especial, sempre de segunda a sexta-feira, às 22h10, com produções sobre casos de polícia que envolveram personalidades e celebridades. A cada dia, esses crimes ou mistérios que tiveram pessoas famosas como protagonistas ganham análises em profundidade a partir de materiais de arquivo e de depoimentos de fontes próximas às vítimas ou que participaram das investigações: são detetives, policiais, jornalistas e familiares que ajudam a recapitular as circunstâncias controversas em torno das mortes de Aaron Hernandez, de Brittany Murphy, Natalie Wood e Jeffrey Epstein, além dos casos que envolveram Harvey Weinstein, Bill Cosby, Paolo Macchiarini e Joe Exotic.