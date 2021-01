Circo Marimbondo faz live para crianças com canções de Beto Guedes

Circo Marimbondo Show %u2013 Papagaio de toda cor vai apresentar repertório especial de Beto Guedes (detalhe, acima) em live para toda a família (foto: LÍVIA BASTOS/DIVULGAÇÃO)

Com repertório composto por músicas de Beto Guedes, o Circo Marimbondo Show – Papagaio de toda cor promove live neste domingo (10/1), às 16h. O evento será realizado no Bar do Museu Clube da Esquina, em Santa Tereza, e terá transmissão gratuita pelo canal do YouTube do próprio bar e contará ainda com intérprete de libras.





Uma das integrantes do projeto, a cantora Bianca Luar, explica que será apresentada uma seleção especial de canções que promovem diálogo direto com crianças de todas as idades e suas famílias. Beto Guedes também participa com um depoimento, falando sobre a capital mineira e seus roteiros preferidos na cidade que o adotou.





Segundo Bianca, a ideia da live é homenagear o músico montes-clarense, um dos ícones do Clube da Esquina. “O evento também busca antecipar as comemorações do aniversário de seus 70 anos, em 13 de agosto.” Além da cantora, educadora musical e percussionista, integram o grupo Artur Araújo (violão e voz), Cyrano Almeida (bateria), João Paulo Avelar (baixo e voz), Pedro Volta (teclado e voz) e Diego Gamarra (Palhaço Cloro).





Ela ressalta que o grupo se consolidou mesmo com o nome de Circo Marimbondo, sugerido por Beto Guedes há cerca de quatro anos durante o carnaval e acabou se transformando em um bloquinho carnavalesco. “Foi então que começamos a tocar músicas do Clube da Esquina para a criançada. Mas também canções populares, folclóricas, MPB e do universo escolar, tudo em ritmo de carnaval.”





Bianca lembra que, durante a pandemia, o projeto foi contemplado com o edital da Belotur. “Foi aí que decidimos montar algo em parceria com o Museu do Clube da Esquina. O projeto conta com vários braços para a garotada e também para as suas famílias. O objetivo é levar uma obra até então desconhecida pela maioria das crianças, que são as canções de um dos ícones do Clube da Esquina que é o Beto Guedes.”





A cantora acredita que a live será vista tanto pelas crianças quanto pelos pais, que até já conhecem o repertório. “É muito legal essa construção cultural das crianças, com canções de qualidade e com músicas feitas em Minas. Para abrilhantar ainda mais a live, contratamos alguns artistas circenses que farão palhaçaria, malabares, pirotecnia e monociclo. Outra característica no grupo é que seus integrantes não são somente músicos da cena infantil. São professores, estudiosos e excelentes instrumentistas.”





Ela explica que os integrantes também tocam com nomes importantes, como Toninho Horta e Lô Borges, entre outros. “Todos são fãs incondicionais do Clube da Esquina e cresceram escutando as músicas do movimento mineiro. Eles tocam tudo originalmente e continuam estudando as canções do Clube. A banda tem uma sonoridade sofisticada, além de peso e arranjos muito bonitos. A live terá um show curto, cerca de 40 minutos, mas que está muito legal.”

''O nosso destaque é a música de qualidade para o público infantil, que vai de Beatles a Saltimbancos. A família inteira gosta, porque não se trata de uma banda que toca clichês, pois se preocupa com sonoridade e arranjos e tem um olhar pedagógico'' Bianca Luar, cantora





Como educadora musical, Bianca explica que ministra oficinas para crianças, faz músicas para as escolas, atendendo a creches, professoras, além de executar práticas musicais para a primeira infância, dentro de um repertório apropriado e com brincadeiras musicais. “O nosso destaque é a música de qualidade para o público infantil, que vai de Beatles a Saltimbancos. A família inteira gosta, porque não se trata de uma banda que toca clichês, pois se preocupa com sonoridade e arranjos e tem um olhar pedagógico.”





Ela conta que, normalmente, procura levar a magia da sala de aula para o palco. “É olhar nos olhos das crianças, chamá-las ao palco para brincar e interagir conosco.” Bianca Luar ressalta que, embora o Circo Marimbondo seja um grupo infantil para crianças de todas as idades, consegue agradar a toda a família, que se identifica com o seu repertório. “Tocamos vários movimentos musicais, mas tudo de um jeito lúdico.”





LIVE

• Circo Marimbondo Show – Papagaio de toda cor

• Domingo (10/1), às 16h, diretamente do Bar do Museu Clube da Esquina

• Transmissão gratuita pelo Youtube.com/bardomuseuclubedaesquina