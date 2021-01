Confira as melhores opções da Netflix neste mês de janeiro

Chegou 2021 e, com ele, uma nova leva de séries e filmes. Neste mês, a Netflix traz como destaques uma reinvenção do ladrão cavalheiro Arsène Lupin (na série Lupin, protagonizada pelo ator Omar Sy), uma fantasia juvenil (Fate: A saga Winx), além de uma versão muito pessoal sobre a cidade de Nova York, em série documental dirigida por Martin Scorsese.





Na seara dos filmes, Pai em dobro, com Maisa Silva, promete se tornar campeão do streaming junto ao público jovem da plataforma. Mas há produções densas, como Pieces of a woman, que acompanha os desdobramentos de uma tragédia familiar após a morte de um bebê recém-nascido, e o drama de época A escavação. Abaixo, 10 apostas para este mês.





SÉRIES





» Faz de conta que NY é uma cidade (dia 8)

Martin Scorsese dirige essa série documental (em sete episódios) que gira em torno da crítica e ensaísta Fran Lebowitz. Com opiniões bastante singulares – às vezes agressivas, às vezes bem-humoradas – ela fala sobre turistas, dinheiro, metrô, artes e até da complicada tarefa de caminhar pela Times Square. O passado de Lebowitz, marcado pela curiosidade e a independência, também entra em cena na produção, que se transforma em um guia divertido para conhecer Nova York.





» Lupin (dia 8)





Inspirado nas aventuras de Arsène Lupin, o célebre personagem francês de ficção criado por Maurice Leblanc, o elegante ladrão Assane Diop (Omar Sy, de Intocáveis) busca vingar o pai de uma injustiça cometida 25 anos atrás por uma família milionária. A série tem sete episódios.





» Dix pour cent (dia 21)





Quarta temporada da deliciosa comédia francesa que acompanha uma agência de atores em Paris. Agora, é Andréa (Camille Cottin) quem está no comando do negócio, que não atravessa seu melhor momento. Cada episódio (são seis, ao todo) traz a participação de um ator célebre. Nesta temporada, entre as atrizes convidadas estão Charlotte Gainsbourg e Sigourney Weaver.





» Fate: A saga Winx (dia 22)





Adaptação em live-action da animação italiana O clube das Winx, sucesso da Nickelodeon, acompanha cinco fadas adolescentes em Alfea, um internato mágico que fica em um lugar chamado Outro Mundo. Por lá, elas devem aprender a dominar seus poderes, enquanto lidam com suas vidas amorosas, novas amizades, rivalidades e monstros que ameaçam sua própria existência. Série em seis episódios criada por Brian Young, de The vampire diaries.





» Expresso do amanhã (dia 26)





A primeira temporada da série de ficção científica inspirada no filme homônimo do cineasta Bong Joon Ho (de Parasita) terminou com um gancho para a nova leva de episódios, 10 no total. E, com a pandemia, a narrativa apocalíptica ganha nova leitura. A produção gira em torno de um grupo de pessoas que tenta sobreviver ao congelamento da Terra, vivendo em um trem que nunca para. No espaço limitado convivem os ricos, os trabalhadores e os miseráveis, que não têm direito a nada.

A protagonista é Jennifer Connelly.









Filmes





» Pieces of a woman (dia 7)





Esta é mais uma produção da plataforma que pode estar na temporada de premiações do cinema, graças à interpretação de Vanessa Kirby (a princesa Margaret na fase inicial de The crown). Um casamento é destroçado pelo luto, após a morte de um bebê nascido em casa. No elenco da primeira produção em língua inglesa do cineasta húngaro Kornél Mundruczó estão Shia LaBeouf e Ellen Burstyn.





» Crack: Cocaína, corrupção e conspiração (dia 11)





No início da década de 1980, uma epidemia de consumo de crack dominou os bairros pobres dos Estados Unidos, provocando consequências terríveis. Várias décadas depois, essas comunidades continuam sentindo as consequências destrutivas dessa crise. O documentário analisa os efeitos da droga sobre os usuários, sua origem misteriosa e a marginalização constante das pessoas negras, reféns dos sistemas penitenciário e de saúde do país.





» Pai em dobro (dia 15)





Com roteiro de Thalita Rebouças, a comédia nacional de Cris D’Amato é protagonizada por Maisa Silva. Ela é Vicenza, uma garota de 18 anos que passou a vida toda numa comunidade hippie. Aproveitando-se de uma viagem da mãe, ela vai para a cidade grande em busca de seu pai biológico. Ocorre que, no caminho, a garota acaba encontrando dois possíveis candidatos ao papel de pai, interpretados por Eduardo Moscovis e Marcelo Médici.





» O tigre branco (dia 22)





Adaptação do best-seller homônimo de Aravind Adiga, acompanha, com humor acima de tudo, a história de Balram Halwai (Adarsh Gourav) desde as suas origens humildes até o sucesso como empreendedor na Índia. Astuto e ambicioso, Balram consegue um emprego como motorista de Ashok (Rajkummar Rao) e Pinky (Priyanka Chopra Jonas), que acabam de voltar dos EUA. Criado para ser serviçal, Balram faz de tudo para se tornar indispensável para os patrões — até descobrir a face corrupta do casal.





» A escavação (dia 29)





Drama de época dirigido pelo ator Simon Stone e protagonizado por Carey Mulligan e Ralph Fiennes. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, uma viúva abastada contrata um arqueólogo amador para escavar os túmulos de sua propriedade. O resultado: uma descoberta que pode mudar o curso da história da Grã-Bretanha.