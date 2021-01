Morre Gerry Marsden, de Gery and the Pacemakers, que rivalizou com Beatles

(foto: MATTHEW FEARN / POOL / AFP) torcedores cantam a música em todos os jogos do time, no Estadio de Anfield. O vocalista Gerry Marsden, que liderou a banda Gerry and the Pacemakers, morreu neste domingo (03/01), aos 78 anos, deivo a uma infecção no coração. Ele e a banda ficaram marcados pelo hino 'You'll Never Walk Alone', que foi adotado pela torcida do Liverpool. Oscantam a música em todos os jogos do time, no Estadio de Anfield.













Em suas redes sociais, o Liverpool fez uma postagem, homenageando Gerry. O clube postou um vídeo com os torcedores cantando 'You'll Never Walk Alone' em Anfield. "A voz de Gerry acompanhou nossas maiores noites. Seu hino uniu jogadores, equipe e fãs ao redor do mundo, ajudando a criar algo realmenteespecial", escreveu o clube.



Gerry%u2019s voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special %u2764%uFE0F



You%u2019ll Never Walk Alone %u2764%uFE0F pic.twitter.com/KE0tjClfqL %u2014 Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021



Ano passado, 'You'll never walk alone' também virou uma espécie de hino em homenagem aos profissionais de saúde na linha de frente da luta contra a COVID-19. Em março, um vídeo viralizou na internet, com pacientes de um hospital da cidade de Liverpool cantando a canção para os médicos.





Originário de Liverpool em 1959, Gerry & The Pacemakers era formada por Gerry Marsden, Fred Marsden, Les Chadwick e Arthur Mack. Eles chegaram a rivalizar com os Beatles e foram empresariados por Brian Epstein. Sua primeira gravação, que atingiu o primeiro lugar na Inglaterra, foi a canção 'How do you do it'.