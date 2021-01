Escritor que previu pandemia de coronavírus participa do Roda viva

DAVID QUAMMEN

NO RODA VIVA

(foto: Gelse Montesso/TV Cultura)

Doze anos atrás, o jornalista e escritor norte-americano David Quammen publicou Contágio – Infecções de origem animal e a evolução das pandemias (Cia. das Letras), livro tornado best-seller em 2020, já que a obra previu a chegada do novo coronavírus. Quammen, que está preparando novo livro, dedicado à COVID-19, está no centro do Roda viva desta segunda (4), a partir das 22h, na TV Cultura e no YouTube. Na bancada de entrevistadores estão os jornalistas Luiza Caires, do Jornal da USP; Reinaldo José Lopes, da Folha de S. Paulo; Mariana Peixoto, do Estado de Minas; Carlos Orsi, da revista Questão de ciência; e Ricardo Alexino, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP.



ROCK BRASILIENSE

DOCUMENTÁRIO





A história dos jovens brasilienses que, liderados por Renato Russo, veem o seu sonho tornado realidade – o sucesso de suas várias bandas de rock. Nesta terceira parte da trilogia sobre a formação histórica, política e cultural de Brasília – as outras são Conterrâneos velhos de guerra (1991) e Barra 68 (2000) —, o cineasta Vladimir Carvalho investiga as origens das grandes bandas de rock que tomaram de assalto o cenário musical brasileiro a partir de 1980, como Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude e muitas outras. O documentário Rock Brasília — A era de ouro, que será exibito nesta segunda-feira (4), às 22h, no Curta!, revela uma história pontuada por momentos como o quebra-quebra no show do Legião Urbana no Estádio Mané Garrincha, em junho de 1988; e a apresentação do Capital Inicial na Esplanada dos Ministérios, em 2008, com Dinho Ouro Preto cantando Que país é esse?, de Renato Russo.

TEIA DOS SONHOS

BUSCA PELA FELICIDADE

(foto: LIFETIME/DIVULGAÇÃO)

Baseado em romance da escritora V. C. Andrews, o filme Teia dos sonhos será exibido nesta segunda-feira (4), às 22h25, no Lifetime. No longa, Leigh se viu obrigada a fugir da Mansão Farthinggale e de seus segredos. Luke Casteel Sr. a encontra na estação de trem, a acolhe e a pede em casamento. Na nova casa, a personagem enfrenta uma série de suspeitas de todos da vizinhança. Porém, nada detém sua busca pela felicidade.

TEATRO INFANTIL

CIA VIRADALATA

(foto: Cia Viradalata/DIVULGAÇÃO)

Os cinco espetáculos infantis da Cia Viradalata entram em cartaz no Teatro Viradalata a partir desta segunda-feira (4) e seguem até até 29 de janeiro de maneira híbrida: é possível assistir ao vivo no teatro ou on-line pelo canal do YouTube do grupo. A programação acontece de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, é gratuita e executada por meio da 1ª Edição do Prêmio Aldir Blanc de Apoio à Cultura da Cidade de São Paulo. A companhia, ligada ao cômico e a técnica do palhaço, apresenta 20 sessõesdos espetáculos Coquetel de Fadas (às segundas), Os Três Mosqueteiros

(às terças), Viralatas o musical (às quartas), História do Brasil (às quintas)e Medinho medão (às sextas).

LIGIANA COSTA

VÍDEO NÁ

Após lançar Eva em fevereiro de 2020, a cantora e musicóloga Ligiana Costa convidou oito dançarinas para interpretar as músicas do álbum diretamente de suas casas. O resultado é uma série de oito vídeos com profissionais de várias regiões do Brasil e da França, de diversas formações, idades e realidades. O quarto vídeo do projeto será lançado nesta segunda-feira (4), às 19h, com Rosa Antuña dançando Ná. O vídeo estará disponível no YouTube e Instagram de Ligiana Costa.

PAPO DE SEGUNDA

TEMPORADA DE VERÃO

Fábio Porchat, João Vicente e Chico Bosco se conectam a Emicida, que entra remotamente de São Paulo, para conversar e celebrar a alegria de rever os amigos na temporada de verão do Papo de segunda, que estreia hoje (4), às 22h15, no GNT. Com a Baía de Guanabara ao fundo, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, vira palco deste reencontro. A cada semana, o programa fará homenagem a um sambista da Cidade Maravilhosa, que será comandada pelos músicos Mosquito e Feyjão.





>>>





Sem perder de vista pautas relevantes e debates calorosos, a atração traz ainda quadros novos, como Prato de segunda, no qual Emicida revela suas habilidades culinárias e ensina receitas deliciosas que prepara em sua cozinha. Já Chico Bosco constroi suas pensatas em Francisco Coco. No quadro, ele discorre, por exemplo, se Zeca Pagodinho é o maior filósofo nacional e o que define uma pessoa chata. No Verão do João, o apresentador entrevistas famosos – direto de seu quintal. Giovanna Ewbank, Marcelo D2, Adriane Galisteu, Erico Braz, Silvero Pereira e Sidney Magal são alguns deles. A temporada conta com oito episódios.

ANIMAÇõES

ESTREIAS

A partir desta segunda-feira (4), a TV Brasil reformula sua programação infantil com três animações: Bubu e as corujinhas; Tainá e os guardiões da natureza; e Os vizinhos piratas estreiam nesta segunda (4), às 8h30, às 10h e às 13h, respectivamente. Bubu e as corujinhas tem perspectiva educacional e pedagógica direcionada à primeira infância. Já Tainá e os guardiões da natureza é adaptação da trilogia de sucesso no cinema que tem como protagonista uma indiazinha que protege a Floresta Amazônica, sua fauna e flora, junto de seus amigos. Os vizinhos piratas é baseada no best-seller de Jonny Duddle e mostra como a chegada de uma família de piratas vai virar de cabeça para baixo a vida na tranquila Dull-on-Sea.