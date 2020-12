Band exibe documentário inédito sobre Assis Chateaubriand

ASSIS CHATEAUBRIAND

DOCUMENTÁRIO INÉDITO

(foto: BAND/DIVULGAÇÃO )



A figura de Chatô, documentário inédito sobre a vida e obra de Assis Chateaubriand, será exibido na madrugada desta terça (29) para quarta-feira (30), à 1h30, na Band, em comemoração aos 70 anos da televisão brasileira. Apresentado por Ana Paula Padrão, o programa mostra as aventuras, inovações e criações de Chateaubriand, responsável pela inauguração da TV Tupi, Canal 3 de São Paulo, em 1950. Os telespectadores conhecerão ainda a trajetória do paraibano que revolucionou a comunicação e construiu o maior conglomerado de mídia na América Latina no século 20, os Diários Associados.





>>>





Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello – o Chatô – era cheio de paixões. Foi jornalista, advogado, senador, diplomata e imortal da Academia Brasileira de Letras. Atuou como um empresário audacioso e visionário, que reuniu um dos acervos de arte mais relevantes da América Latina, com obras-primas de artistas europeus oferecidas a preços razoáveis. Com esses quadros e esculturas, fundou com Pietro Maria Bardi o Museu de Arte de São Paulo, o Masp, que tem, ainda hoje, suas obras disputadas para empréstimo por várias instituições culturais do mundo.





FAMÍLIA DE AXÉ

CANDOMBLÉ

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Família de axé, documentário dirigido por Tetê Moraes, estreia nesta terça-feira (29), às 19h, no Canal Brasil. O filme dá voz ao pai de santo baiano Alberto Ribeiro Santana e revela a luta para manter viva a cultura de seus ancestrais africanos e do candomblé. Na produção, a música, as celebrações, as vestimentas, a culinária e as explicações sobre os orixás contrastam com os relatos sobre o preconceito e os atos de violência vividos pelos integrantes. No Brasil, os ataques de intolerância religiosa aumentaram mais de 67% em 2019, segundo dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Dentre as vítimas, praticantes de religiões de matriz africana são as mais afetadas (50%).





ELEFANTE BRANCO

COM RICARDO DARÍN

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Ainda no Canal Brasil, só que mais tarde, às 22h, a estreia de Elefante branco. Dirigido por Pablo Trapero e estrelado por Ricardo Darín, o filme acompanha a atuação dos padres Julián (Darín) e Nicolás (Jérémie Renier), que ajudam os menos favorecidos na região de Villa Virgen, na periferia de Buenos Aires (Argentina). O nome da produção, que se refere à expressão utilizada para se referir a obras públicas sem utilidade, é o apelido dado à imensa construção abandonada que deveria ter se tornado o maior hospital da América Latina. A obra foi selecionada pela mostra Un Certain Regard, em Cannes, e foi vencedor do prêmio de melhor filme no Latin Beat Film Festival, o maior festival de cinema latino do Japão.





ANIMAL PLANET

MARATONAS





O Animal Planet preparou uma virada de ano com superproduções, apresentadas por Jeremy Wade, Coyote Peterson e Dave Salmoni. O especial O melhor de 2020 será exibido pelo canal até domingo (3 de janeiro), sempre às 18h50. Nesta terça (29), serão compilados cinco documentários sobre grandes felinos – a abertura fica por conta de Na cova dos leões. Encontro selvagem com Coyote Peterson (quarta, 30); A Terra vista do espaço (quinta, 31); Jeremy Wade: Águas misteriosas (sexta, 1º de janeiro); Serengeti, narrado por Zezé Motta (sábado, 2 de janeiro); e Piscinas espetaculares (domingo, 3 de janeiro) são as outras atrações.





CHAVES

NOVA SÉRIE

(foto: SBT/divulgação)



Uma chama acende a esperança dos fãs de Chaves e Chapolin nessa reta final de 2020. Após o fim da transmissão das obras de Roberto Bolaños pelo canal Televisa em toda a América Latina em agosto, o filho do ator e diretor, que morreu em 2014, anunciou que pretende realizar uma live-action de Chapolin Colorado e uma série inédita, com manuscritos do pai e que nunca foram ao ar, de histórias paralelas de Chaves. "Estamos trabalhando paralelamente em um filme de ação. Faz pouco tempo que pensamos nisso. Temos que fazer todo um processo que tem a ver com o tamanho do que pode ser feito. O orçamento é uma limitação monstruosa", declarou Roberto Gómez Fernández, em entrevista à revista GQ. Em 2021, o seriado Chaves completará 50 anos. Segundo Fernández, os programas originais são intocáveis e o Grupo Chespirito já analisa formas de continuar contanto histórias da Vila.





RETROSPECTIVA 2020

EPISÓDIOS NO GLOBOPLAY





Dois mil e vinte foi diferente do que qualquer pessoa imaginou. A pandemia do coronavírus provocou crise sanitária sem fronteiras e mudou os rumos da economia mundial. No Brasil, uma crise política que pôs em xeque a democracia e queimadas que devastaram tesouros ambientais. O desafio de resumir esse ano será de Sandra Annemberg e Glória Maria, que apresentam a Retrospectiva 2020, que a Globo exibe nesta terça-feira (29), após A força do querer. Já no Globoplay, o programa ganha versão exclusiva. Serão cinco episódios: O ano do vírus, O ano da perplexidade, O ano da diversidade, O ano do fogo e O ano da incerteza.