'Um Natal nada normal' vai na contramão dos melodramas do gênero

Papai Noel já foi embora, mas as atrações natalinas continuam em cartaz. Opção “fora da caixa” de produções do gênero é Um Natal nada normal, com três episódios de 50 minutos, disponível na Netflix. Músico sem trabalho, Basti (Luke Mockridge) enfrenta uma dor de cotovelo daquelas – embora despiste –, depois de terminar com Fine (vivida pela atriz brasileira Cristina do Rego). Qual não é a surpresa de Basti ao voltar para casa para as festas de fim de ano... Niklas (Lucas Reiber), irmão dele, tem nova namorada: Fine. A minissérie alemã é baseada no livro 7 kilo in 3 tagen,

de Christian Huber.

LIVE

AFONSO HENRIQUES NETO





Nesta segunda-feira (28), às 19h, o escritor mineiro Afonso Henriques Neto será entrevistado ao vivo por Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, na plataforma Zoom e no canal da instituição no YouTube. Os dois vão analisar o romance Os odiados do sol, de Henriques Neto. Outro tema do bate-papo será o livro Arthur Rimbaud – Antologia poética, com 25 poemas do escritor francês.

(foto: Fox/divulgação)

COMÉDIA

QUE FRIA!!!





O canal Fox Life promete exibir nesta semana filmes para animar o fim de ano. Às 18h45, vai passar Entrando numa fria maior ainda (foto), dirigido por Jay Roach, com Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand. Greg Focker (Ben Stiller) e Pam (Teri Polo) preparam seu casamento, mas, antes, os pais do casal precisam passar um fim de semana juntos para se conhecer. Todos viajam para a Ilha Focker, em Cocoanut Grove, mas os casais não se bicam. Enquanto os pais dele são liberais, os dela são pra lá de conservadores.

(foto: Canal Brasil/divulgação)

ESPELHO

ESPECIAL DE 15 ANOS





Comandado pelo ator Lázaro Ramos (foto), o programa Espelho terá edição especial nesta segunda-feira (28), às 21h30, no Canal Brasil. O apresentador comemora os 15 anos da atração, relembrando as entrevistas que fez em 2020 com Silvio Almeida, Thelma Assis, Terry Crews e Margareth Dalcolmo, entre outros convidados.

MÚSICA

PITTY E GAVIN





A roqueira baiana Pitty é a convidada de Charles Gavin no programa O som do vinil, que vai ao ar nesta segunda-feira (28), às 22h30, no Canal Brasil. Ela conta ao ex-titã que o disco Matriz, lançado em 2019, foi o divisor de águas de sua carreira.

(foto: Megapix/divulgação)

MARATONA

MICHAEL JAI WHITE





O ator e diretor americano Michael Jai White (foto) é o astro da maratona que o canal Megapix programou para esta segunda-feira (28). O especial começa às 19h15, com o filme O lutador. Depois de cair numa cilada, o boxeador George “Iceman” Chambers é preso por tráfico de drogas. Na penitenciária, ele tem de usar seu talento no ringue para não perder a vida.

Às 20h50, será exibido Quebrando regras 2, em que jovens apaixonados por luta são treinados por Case, ex-atleta

de UFC. Quando o mentor cai numa armadilha, os

rapazes se unem para descobrir quem o traiu.





Às 22h30, Jai faz o papel de Isaiah Bone em Lutador de rua. Ex-presidiário craque em artes marciais, ele enfrenta o crime organizado no submundo de Los Angeles. A maratona termina à meia-noite com Reação em cadeia. O protagonista James Webster, depois de assistir ao assassinato do irmão, investiga o crime e descobre uma conspiração dentro do governo.

MEMORIAL VALE

KRISTOFF SILVA





Canções comentadas é o nome do show que Kristoff Silva vai fazer nesta segunda-feira (28), às 19h30, com transmissão pelas redes sociais do Memorial Vale. Compositor, professor de teoria musical e autor de trilhas para teatro, poesia e dança, ele é parceiro de Luiz Tatit, Makely Ka, Mauro Aguiar e Bernardo Maranhão.