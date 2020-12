Mineiro Lucca Mourão produz EP solo de Lu Andrade, ex-Rouge

(foto: Acervo pessoal)







Tem suingue mineiro no EP Elo, que Lu Andrade, ex-Rouge, vai lançar em 5 de janeiro. O produtor divinopolitano Lucca Mourão participa de quatro das seis faixas: Foi paz, Você e eu, Chuva e Um dia a gente volta a se cruzar na rua. A parceria de Lucca e Lu (foto) começou no ano passado, e, segundo a cantora, o jovem produtor deu um toque moderno ao pop característico do trabalho dela. O repertório de Elo é marcado pela sonoridade folk, mas Lucca acrescentou trap e música eletrônica às faixas. Em entrevistas, Lu tem elogiado a visão aberta e a generosidade do mineiro. Entusiasmada, conta que participou – com a ajuda de Lucca – de todo o processo que envolveu o EP, da composição à produção

BRUCE WILLIS

DOSE DUPLA





Para quem gosta de ação e sopapos – mesmo na véspera do Natal –, o Megapix oferece dose dupla de Bruce Willis. Às 20h desta quinta (24), será exibido o filme Duro de matar. John McClane (Willis) vai a Los Angeles passar as festas de fim de ano com a esposa, mas se depara com terroristas que invadem o prédio onde ela está, fazendo reféns, inclusive a moça. Às 22h30, em Duro de matar 2, o durão McClane encara terroristas de novo. Agora eles tomam o aeroporto de Washington, causando pânico ao ameaçar destruir aviões.

MARATONA

EDDIE MURPHY





O Paramount Network vai dar Eddie Murphy de presente de Natal ao público. E haja fôlego! A maratona começa às 16h desta quinta (24), com A melhor defesa é o ataque. Na comédia, o engenheiro Landry (Murphy) e o piloto Wylie (Dudley Moore), sujeitos pra lá de atrapalhados, comandam a fabricação de um novo modelo de tanque de guerra. Às 17h45, Eddie vive um assistente social em O rapto do menino dourado. A maratona prossegue às 19h15, com Norbit, uma comédia de peso, seguido por 48 horas, às 21h30. Às 23h15, Murphy se “transforma” em Akeem. Ao rejeitar o casamento arranjado pelo pai, que comanda um reino africano, ele vai parar nos EUA. Um príncipe em Nova York está entre os maiores sucessos do ator e a sequência estreia em março, na Amazon Prime Video. Para depois da ceia, à 1h15, o Paramount anuncia Os donos da noite.

ESPECIAL

THE VOICE BRASIL





Na véspera deste Natal, tem edição especial do The voice Brasil, comandada por Iza, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló. O programa, que vai ao ar logo depois da novela A força do querer, contará também com o apresentador Tiago Leifert.

NATAL

COM O MULTISHOW





O Multishow preparou programação diferente para o dia de Papai Noel. Às 18h30, tem especial natalino do TVZ, seguido por Uma vila de novela – O Natal da vila, às 20h15, e, às 20h45, tem Os Roni: Surpresa pouca é bobagem. Às 21h15, Tatá Werneck recebe Chay Suede em Lady night. O inédito Procurando a magia do Natal é a atração das 22h do Vai que cola. A turma do Meier tenta ajudar o porteiro Bebeto a passar as festas de fim de ano com a família, no Acre, mas, para variar, ninguém tem dinheiro. O canal fecha a noite com o DJ Alok, que comanda a pista a

partir das 23h30.