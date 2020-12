Sistema Solar entra em crise na nova temporada de 'The expanse'

Naomi (Dominique Tipper) sofre para preservar o filho na série futurista The expanse (foto: Amazon Prime Video/Divulgação)

No ar desde 2015, The expanse nunca foi campeã de audiência, ainda que seja produção cultuada no universo sci-fi. Lançada pelo canal Syfy e salva do cancelamento pela Amazon Prime Video, que passou a produzi-la desde o quarto ano (Jeff Bezos é fã da série), a atração acabou de entrar em sua quinta temporada.