Nova série espanhola relembra a saga de El Cid

Personagem do século 11, Rodrigo Díaz de Vivar entrou para a história como um dos mais célebres guerreiros espanhóis. Ajudou os cristãos a expulsar os mouros da Espanha comandando o Exército em diversas batalhas. Conquistou cidades por toda a Península Ibérica e seu conhecimento sobre a cultura islâmica o ajudou a dominar Valência, onde viveu até a morte, em 1099.





Os feitos de El Cid (O Senhor), como era mais conhecido, inspiraram, no século 12, o Poema del mio Cid, o mais antigo épico espanhol. De autor desconhecido, seu manuscrito está sob a guarda da Biblioteca Nacional da Espanha.





no cinema Tais proezas foram retratadas incansavelmente pelas artes – literatura, pintura, ópera. No cinema, a versão mais conhecida é de 1961, com o longa homônimo que tem Charlton Heston como o guerreiro e Sophia Loren como Jimena, sua mulher.





Em alta graças à sua participação em La casa de papel e Elite, Jaime Lorente encarna a nova versão de El Cid na série espanhola que estreia nesta sexta-feira (18) na Amazon Prime Video. São cinco episódios, com rica reconstituição de época para acompanhar a juventude do personagem, que de vassalo se torna cavaleiro e herói.





Criada por Luiz Arranz e José Velasco, El Cid contou com equipe de 200 pessoas, 11 mil figurantes, diferentes locações e música a cargo do argentino Gustavo Santaolalla (Oscar de melhor trilha sonora para O segredo de Brokeback Mountain e Babel).





Após a morte do pai numa batalha, Díaz, com 12 anos, vai viver com o avô Rodrigo (Juan Fernández) no reino de Castilla. No início da narrativa, ele se chama Ruy, jovem com inteligência acima da média que logo mostra sua capacidade em lidar com espadas.





Apaixonado por Jimena (Lucía Guerrero), prometida de Orduño (Pablo Álvarez), que nutre por ele uma antipatia mútua, Ruy chama a atenção do príncipe Sancho (Francisco Ortiz). Filho mais velho do rei Fernando I (José Luis García Pérez) e herdeiro natural do trono, o príncipe faz de Ruy seu escudeiro.





O futuro El Cid não demora a descobrir que há um complô para assassinar o rei. O rapaz, que julga o monarca responsável pela morte de seu pai, fica entre o dever com a família e a obrigação com o reino. Ainda longe das altas escalas de poder, mal sabe o que está ocorrendo nos bastidores.





Meio-irmão de Fernando, Ramiro (Ginés García Millán) planeja tomar o trono. A Igreja Católica está a par de tudo, assim como a rainha Sancha (Elia Galera).





Já a infanta Urraca (Alicia Sanz) tenta prejudicar o irmão mais velho, Sancho, em detrimento do mais novo, Alfonso (papel de Jaime Olías).





Um clima incestuoso é desenhado entre os dois herdeiros, que sonham em ter mais poder dentro do reino.





El Cid é, basicamente, uma série de capa e espada cheia de intrigas palacianas (a melhor parte da trama, diga-se de passagem). Não há como fazer uma produção histórica, mesmo ambientada mil anos atrás, longe dos olhos de hoje. Tanto que as personagens femininas ganharam voz ativa, embora a principal delas, a infanta Urraca, tenha motivações que não são propriamente em prol do bem comum.





