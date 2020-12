Série documental mostra as cidades mais fascinantes do mundo

(foto: TV Brasil/Divulgação)

A série documental inédita As fascinantes cidades do mundo estreia nesta quarta-feira (16), às 20h30, na TV Brasil. A produção internacional visita metrópoles e municípios de 13 países, algumas das cidades mais fabulosas do planeta. Nos Estados Unidos, a produção visita Nova York, São Francisco, Los Angeles e Las Vegas. Buenos Aires (Argentina), Berlim (Alemanha), Viena (Áustria), Barcelona e Madri (Espanha), Paris (França), Amsterdã (Holanda), Veneza, Roma, Verona e Lago Garda, Florença, Nápoles, Capri e Ischia (Itália), Lisboa (Portugal), Londres (Reino Unido), Praga (República Tcheca), São Petersburgo (Rússia) e Istambul (Turquia) são os outros lugares destacados. A série documental inédita As fascinantes cidades do mundo estreia nesta quarta-feira (16), às 20h30, na TV Brasil. A produção internacional visita metrópoles e municípios de 13 países, algumas das cidades mais fabulosas do planeta. Nos Estados Unidos, a produção visita Nova York, São Francisco, Los Angeles e Las Vegas. Buenos Aires (Argentina), Berlim (Alemanha), Viena (Áustria), Barcelona e Madri (Espanha), Paris (França), Amsterdã (Holanda), Veneza, Roma, Verona e Lago Garda, Florença, Nápoles, Capri e Ischia (Itália), Lisboa (Portugal), Londres (Reino Unido), Praga (República Tcheca), São Petersburgo (Rússia) e Istambul (Turquia) são os outros lugares destacados.

>>>





O primeiro programa vai até Nova York (foto). A metrópole é uma das principais cidades dos Estados Unidos. Milhões de moradores urbanos têm suas raízes lá, enquanto milhares de outros vêm de todo o mundo em busca de uma vida melhor e realizar seus sonhos na Big Apple. Imigrantes e turistas, sonhadores e investidores, todos batem às portas da cidade americana. A Estátua da Liberdade é mais do que um símbolo duradouro de NY: passou a simbolizar a própria América. Se tornou um ícone internacional de liberdade, metáfora da democracia norte-americana.





NELSON RODRIGUES

LIVROS NA HARPERCOLLINS

(foto: Douglas Ferreira da Silva/O Cruzeiro/Arquivo EM %u2013 1/8/1972)

A editora HarperCollins Brasil anunciou ontem a aquisição dos romances e folhetins de Nelson Rodrigues (1912-1980/foto). O primeiro título será Asfalto selvagem: Engraçadinha, seus amores e seus pecados, com lançamento em fevereiro de 2021. Livros do projeto foram assinados pelo autor sob os pseudônimos Suzana Flag e Myrna. Nos próximos dois anos, a HarperCollins promete publicar as 10 obras do dramaturgo, muitas delas há anos fora de catálogo. Também lançará Nelson Rodrigues por ele mesmo, criado a partir de depoimentos e entrevistas do autor, com organização de sua filha Sonia Rodrigues. A editora HarperCollins Brasil anunciou ontem a aquisição dos romances e folhetins de Nelson Rodrigues (). O primeiro título será Asfalto selvagem: Engraçadinha, seus amores e seus pecados, com lançamento em fevereiro de 2021. Livros do projeto foram assinados pelo autor sob os pseudônimos Suzana Flag e Myrna. Nos próximos dois anos, a HarperCollins promete publicar as 10 obras do dramaturgo, muitas delas há anos fora de catálogo. Também lançará Nelson Rodrigues por ele mesmo, criado a partir de depoimentos e entrevistas do autor, com organização de sua filha Sonia Rodrigues.





RUBINHO DO VALE E SAULO LARANJEIRA

FORA DO NORMAL

(foto: REDE MINAS/DIVULGAÇÃO)

A mineiridade dá o tom à série Fora do normal, que vai ao ar nesta quarta (16), às 20h45, na Rede Minas. A atração traz o violeiro, cantor e compositor Rubinho do Vale em bate-papo com Saulo Laranjeira (foto), do programa Arrumação. O público confere a cantoria de Rubinho, além dos projetos do artista que trouxe o Vale do Jequitinhonha para suas canções. A mineiridade dá o tom à série Fora do normal, que vai ao ar nesta quarta (16), às 20h45, na Rede Minas. A atração traz o violeiro, cantor e compositor Rubinho do Vale em bate-papo com Saulo Laranjeira (), do programa Arrumação. O público confere a cantoria de Rubinho, além dos projetos do artista que trouxe o Vale do Jequitinhonha para suas canções.

POLÍTICO DE ESTIMAÇÃO

DETONAUTAS E GIGANTE NO MIC

O Detonautas Roque Clube apresenta seu último lançamento do ano, Político de estimação, quinto single entre agosto e dezembro, com temática política e social. Na música, que ainda ganha videoclipe, há a participação especial de Gigante no Mic, que também assina a composição. A banda onvidou o rapper goiano para participar do projeto a partir de uma enquete nas redes sociais, quando pediu indicação de artistas para os fãs. O trabalho de Gigante no Mic se destacou. O single tem o objetivo de mostrar, por meio de uma viagem pela pirâmide social, as desigualdades, as ilusões e as percepções do brasileiro em relaçãoà consciência de classe. Ouça em: www.youtube.com/detonautas.





A MODA ALÉM DA ROUPA

RONALDO FRAGA

(foto: Ana Colla/DIVULGAÇÃO)

O estilista mineiro Ronaldo Fraga (foto) participa de master talk com o tema “A moda além da roupa” nesta quarta-feira (16), às 19h30, ao vivo, durante programação do Feed Dog Brasil 2020. A mediação será da jornalista e curadora do festival, Flavia Guerra. Já nesta quinta (17) e sexta-feira (18), das 16h às 19h, o professor, consultor em negócios e cultura de moda e fundador do @movimentomcm (Moda Contemporânea Mineira), Aldo Clécius, ministra a oficina on-line Business Plan no negócios de moda. Todas as atividades são gratuitas, O estilista mineiro Ronaldo Fraga () participa de master talk com o tema “A moda além da roupa” nesta quarta-feira (16), às 19h30, ao vivo, durante programação do Feed Dog Brasil 2020. A mediação será da jornalista e curadora do festival, Flavia Guerra. Já nesta quinta (17) e sexta-feira (18), das 16h às 19h, o professor, consultor em negócios e cultura de moda e fundador do @movimentomcm (Moda Contemporânea Mineira), Aldo Clécius, ministra a oficina on-line Business Plan no negócios de moda. Todas as atividades são gratuitas,

transmitidas pelo www.feeddog.com.br.

LIVE do dia

QUINTAL DA CULTURA

Nesta quarta-feira (16), às 17h, acontece a última live do Quintal da Cultura. Doroteia, Ludovico, Ofélia e Osório recebem a palhaça Rubra em alto-astral. O evento será transmitido pelo canal do YouTube do Quintal e nas páginas do Facebook da TV Cultura. Com mais de 25 anos de carreira, a palhaça Rubra faz parte dos Doutores da Alegria e viaja pelo Brasil com espetáculos voltados para a família, entre eles, O show é de variedades da mesma coisa, Karaokê da Rubra e Gramophone 2000.

ZÉLIA DUNCAN E XENIA FRANÇA

FESTIVAL SE RASGUM

(foto: Tomas Arthuzzi/divulgação) foto) e músicos paraenses se revezam no palco. A primeira noite, hoje, reserva o encontro de Zélia Duncan com o paraense Arthur Nogueira. Antes de dividir o mesmo espaço, a dupla gravou o single Dessas manhãs sem amor. O encerramento, no dia 18, é por conta de Xenia, cantora e compositora baiana. No repertório, músicas de seu álbum solo Xenia (2017), que abraça influências da música negra, entre elas Olodum, Michael Jackson, Elza Soares, Milton Nascimento e Gilberto Gil. A cantora Zélia Duncan marca presença no Festival Se Rasgum, que ganha registro gravado com transmissão nacional, entre esta quarta-feira (16) e sexta-feira (18), às 19h30, no Music Box Brazil. O evento, que se posiciona como cultuado celeiro de tendências da música independente brasileira, finca raízes em São Paulo após 15 anos realizado em Belém do Pará. Xenia França () e músicos paraenses se revezam no palco. A primeira noite, hoje, reserva o encontro de Zélia Duncan com o paraense Arthur Nogueira. Antes de dividir o mesmo espaço, a dupla gravou o single Dessas manhãs sem amor. O encerramento, no dia 18, é por conta de Xenia, cantora e compositora baiana. No repertório, músicas de seu álbum solo Xenia (2017), que abraça influências da música negra, entre elas Olodum, Michael Jackson, Elza Soares, Milton Nascimento e Gilberto Gil.

SÓ

TEATRO