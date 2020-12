'Live' reúne Beto Guedes, Orquestra Opus e Fernando Pacheco

Fernando Pacheco diz que a cor da música e o ritmo da pintura darão o tom da live de hoje (foto: Nereu Jr./divulgação)

Música clássica, música popular e artes plásticas. Esse é o convite do Bar do Museu Clube da Esquina para este domingo (13), em live marcada para as 19h, reunindo Orquestra Opus, o cantor e compositor Beto Guedes e o pintor Fernando Pacheco.





“Vai ser muito linda essa apresentação. O tempo todo vou pintar uma tela”, conta Fernando Pacheco. “Farei uma composição com ritmo envolvente, que se mistura ao ritmo do Beto e da orquestra. Vamos criar uma coisa maior do que música e pintura”, promete.





COR Fã das canções do Clube da Esquina – do qual Beto Guedes é “sócio-fundador” –, Fernando diz que o encontro de hoje será especial. “Música tem cor e pintura tem ritmo. Então, pintura com música dá muito certo.”





Para ele, o repertório do Clube é atemporal. “São músicas que não envelhecem, os sonhos não envelhecem. As pinturas que faço não envelhecem também. Quando a linguagem é verdadeira, ela se torna universal”, defende Fernando. “Quero que as cores saiam do quadro e se misturem com as notas.”





A live No palco do Clube – Neste Clube a gente se vê marca os cinco anos do bar de Santa Tereza, bairro onde Milton Nascimento, Fernando Brant, Lô, Márcio Borges, Toninho Horta, Beto Guedes e tantos outros criaram, nos anos 1970, o movimento musical que conquistou o mundo. A apresentação também comemora os 123 anos de BH.





Será o primeiro evento da Orquestra Opus desde o surgimento da pandemia. “Minhas roupas de concerto acham que morri”, brinca o maestro Leonardo Cunha, contando que evitou fazer lives até agora por acreditar que o concerto on-line não tem o mesmo impacto da performance presencial.





“Achava um clima muito triste, estranho. Aceitei (fazer a live) pelo carinho que tenho pelo Clube da Esquina, mas ainda estou um pouco receoso”, admite.





JOBIM E BEATLES O maestro preparou repertório baseado em programas executados pela Opus, criada em 2006. “Vamos tocar temas de filmes, além de músicas de Tom Jobim e dos Beatles, que têm muito a ver com o Clube da Esquina”, adianta.





Beto Guedes fará participação especial ao lado da orquestra. Ele vai cantar Sol de primavera, Amor de índio e Luz e mistério, sucessos de sua carreira.





Leonardo Cunha ressalta a importância de aproximar o público do repertório erudito, lembrando que a aliança com a música popular é um caminho.





“Sentíamos a necessidade de incluir a música popular em nosso repertório. Às vezes, o público não está preparado para ouvir um Beethoven, mas quando a pessoa escuta aquela música que conhece com uma roupa diferente, abre-se o leque para que ela possa ir mais fundo”, observa.





“A música popular ganha roupa mais elegante, terno e gravata. E a orquestra, se não tiver repertório com música popular, fica muito limitada”, acredita o maestro.





CONVERSA Leonardo tem saudades das apresentações com plateia, interrompidas desde o início do ano. “Gosto muito de conversar com o público, acho até que falo demais”, brinca. “O espetáculo que a gente propõe não é ouvir música perfeita, como no CD. Não precisa manter silêncio absoluto, que seja um ambiente multidisciplinar, onde a pessoa se divirta”, afirma.









NO PALCO DO CLUBE: NESTE CLUBE A GENTE SE VÊ Live com Orquestra Opus, Beto Guedes e Fernando Pacheco. Neste domingo (13), às 19h, no canal do Bar do Museu Clube da Esquina no YouTube. Além da festa para o bar e para BH, o projeto prevê o lançamento do Roteiro Clube da Esquina, oferecido pela agência Tripness, que guiará visitantes por locais da capital que marcaram a trajetória de Milton Nascimento e seus amigos.





