Filarmônica de MG vai tocar Beethoven no aniversário de BH

A Maratona Beethoven deste sábado (12), na Sala Minas Gerais, será dedicada ao aniversário de Belo Horizonte, que completa 123 anos. Regida pelo maestro José Soares (foto), a Filarmônica de MG faz concerto, às 18h, interpretando as aberturasA consagração da casa, Namensfeier, As ruínas de Atenas, Rei Estevão e Leonora, com transmissão pelo canal da orquestra no YouTube e pela Rede Minas de Televisão.





A inteira para o evento presencial custa de R$ 50 a R$ 150. A sala fica na Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto. Informações: (31) 3219-9000 e www.filarmonica.art.br.





SAMBA-JAZZ

CAROLINA SERDEIRA





Carolina Serdeira lança a websérie Caminhos cruzados nas plataformas digitais. O convidado dela neste projeto é o baterista Esdra “Neném” Ferreira, com quem Carolina apresenta clássicos do samba-jazz. Domingo (13), a cantora recebe a compositora Júlia Ribas, em live que será transmitida às 19h em www.youtube.com/carolinaserdeira.





COLD HOT

BEATLEMANIA









FOTOGRAFIA 100 ANOS DE MODA

O Museu da Moda de BH recebe a exposição Arquivo urbano: 100 anos de fotografia e moda no Brasil. Imagens impressas em tecidos retratam transformações a que o país assistiu nos séculos 20 e 21. A pesquisa iconográfica é assinada por Goya Cruz. A mostra reúne trabalhos de fotógrafos anônimos, de acervos familiares (foto) e de nomes conhecidos, como Augusto Malta, Jean Manzon e Márcio Scavone, entre outros. O espaço fica na Rua da Bahia, 1.149, Centro, e funciona de quarta-feira a sábado, das 11h às 18h. É necessário agendar a visita em pbh.gov.br/reaberturamuseus. Informações: (31) 3277-1181. Neste sábado (12), O Festival Cold Hot apresenta, às 20h, o trio Henrique Portugal, Daniel Lima e Jorge Continentino no show on-line Uma noite para John, transmitido diretamente do Ouro Minas Palace Hotel. Domingo (13), às 16h, será a vez de Khadu Capanema e Rodrigo Garcia prestarem tributo aos Beatles. As lives poderão ser acompanhadas pelo YouTube dos participantes e no Instagram (@vemprocoldhot).





LIVES

CHICO, TIZUMBA E NOYA





Dois shows neste sábado (12) vão festejar os 123 anos de Belo Horizonte. Às 20h, Maurício Tizumba e Chico Amaral se apresentam em youtube.com/festejotambormineiro. Mais cedo, às 18h, Mario Noya convida a banda No Stress para a Live BH 123, transmitida pelo canal do Bar do Museu Clube da Esquina no YouTube.





INSTRUMENTAL

MULHERES VIOLONISTAS





Sessenta e sete instrumentistas participam da 1ª Mostra de Mulheres Violonistas, organizada por Mariana Reis e Roberta Gomes. As apresentações on-line ocorrem neste sábado (12) e amanhã (13), às 19h, em https://www.facebook.com/mulheresviolonistasbr. Hoje, vão tocar Luciana Requião, Josi Gonçalves, Ana Larrubia e Chris Amoretti, entre outras musicistas.