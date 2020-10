Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quarta-feira, 07/10/2020) para seu signo

Ideias inovadoras

Mercúrio em Escorpião faz oposição a Urano em Touro. A mente hoje está elétrica e nos mostra possibilidades de mudança. Outras pessoas podem lhe apresentar ideias inovadoras, instigantes, desafiadoras e que lhe façam sair da zona de conforto. A conjunção da Lua com Nodo Norte em Gêmeos nos pede comunicação e expressão daquilo que sentimos, mas sob um tom intelectual.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente atravessa o terreno das emoções profundas, de onde pode encontrar motivações para mudanças a nível material. Aqueles com quem tem intimidade afetiva e/ou sexual podem lhe apresentar ideias inovadoras também. Busque expressar o que sente com racionalidade para poder enxergar os melhores caminhos e escolhas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Os outros podem lhe apresentar ideias profundas, emocionais ou que lhe tirem da sua zona de conforto. Nada que já não esteja lidando com Urano em seu signo. Se paute nos seus valores pessoais, mas tenha flexibilidade suficiente para reconhecer quando precisa mudar.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Insights poderosos estão vindo do seu inconsciente para lhe auxiliar a mudar rotinas, hábitos e enxergar trabalho e saúde sob um prisma diferente. Tente não ficar julgando e racionalizando em excesso. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe favorece esse contato com planos mais subjetivos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seus amigos, grupos, ideias alternativas e progressistas podem lhe auxiliar muito a entender sobre si mesmo e enxergar com mais clareza ideias que precisam ser recicladas, em especial na maneira como se vê. A Lua, sua regente, lhe pede transcendência e não julgamento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As mudanças que ocorrem em sua carreira e estruturas de vida lhe possibilitam mudar sua mentalidade quanto às próprias emoções. Aprenda a ter mais flexibilidade e rir um pouco mais de si mesmo. Também questões familiares pedem expressão e resolução a partir de uma visão inovadora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas ideias e conceitos são questionados por uma quebra em crenças rígidas do passado. Este momento pede mais flexibilidade, se abrir mais para tudo aquilo que é novo. Comunicações cheias de insights. Todo este processo lhe auxiliará a ser mais dono da própria vida e não se escravizar a padrões sufocantes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente divaga muito agora sobre temas materias, práticos e financeiros. Há uma mudança emocional profunda se processando emocionalmente e isto lhe trará novas possibilidades materiais. Menos dependência, mas originalidade e criatividade. A Lua lhe traz mais segurança na fé no futuro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas ideias acerca de quem você é e como enxerga a vida são questionada por outras pessoas e relações. Também a quebra de relações pode lhe auxiliar a se enxergar sob um prisma diferente. Não se feche, já que a Lua lhe pede expressão da troca afetiva e sexual, que poderá ser transformadora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mudanças em sua vida material podem lhe fazer se voltar mais ao espiritual, emocional e/ou psicológico. Sua capacidade de criar sua realidade está presente, mas é preciso sair do julgamento e da descrença. Conexão matéria-espírito renovada. Inspiração para se lidar com as mudanças práticas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Mudanças em sua atitude podem levar a uma mudança na comunicação com as pessoas, amigos e grupos. Ouse projetar mais a sua verdade e não aparências que são convenientes, mas te matam internamente. Comunicação honesta e profunda. Saiba se posicionar de acordo com seu senso de valor prórprio.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Os últimos tempos tem lhe causado uma verdadeira revolução íntima, emocional e familiar. Isto hoje se reflete muito no seu profissional, nas metas que tem e na imagem que projeta. Sua necessidade de renovação na carreira vem naturalmente de toda a riqueza interna que tem sido desperta em ti.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Ideias tem sido quebradas e renovadas nos últimos tempos no seu caso, Hoje isso tudo lhe faz questionar questões éticas, princípios, crenças, sua própria fé e capacidade de expansão. Se permita abrir cabeça para visões de mundo diferentes, mas amplas e que tenham mais conteúdo e profundidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com