Mônica Salmaso abre projeto de sarau em BH nesta segunda

(foto: lorena dini/divulgação)

Mônica Salmaso (foto) vai abrir a quarta edição do Sarau Minas Tênis Clube, nesta segunda (5), às 20h. Além do show, o projeto prevê bate-papo sobre o trabalho da intérprete, desde a escolha do repertório até o momento em que a canção é apresentada no palco. As conversas serão mediadas pela jornalista e atriz Christiane Antuña e serão transmitidas, ao vivo, no canal do YouTube do MTC. Mônica começou a carreira na peça O concílio do amor, em 1989. Entre seus discos mais reconhecidos estão Afrossambas (1995), em torno da obra de Baden Powell, que gravou ao lado de Paulo Bellinati, e Corpo de baile (2019). Desde março, ela grava a série de vídeos Ô de casa, na qual promove encontros virtuais com amigos. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a organização do Sarau não conseguiu realizar o edital de ocupação do teatro para a escolha dos artistas que se apresentariam no projeto. O cantor e compositor Sérgio Pererê (dia 12) e a cantora Fabiana Cozza (dia 19) serão os próximos convidados. Mônica Salmaso) vai abrir a quarta edição do Sarau Minas Tênis Clube, nesta segunda (5), às 20h. Além do show, o projeto prevê bate-papo sobre o trabalho da intérprete, desde a escolha do repertório até o momento em que a canção é apresentada no palco. As conversas serão mediadas pela jornalista e atriz Christiane Antuña e serão transmitidas, ao vivo, no canal do YouTube do MTC. Mônica começou a carreira na peça O concílio do amor, em 1989. Entre seus discos mais reconhecidos estão Afrossambas (1995), em torno da obra de Baden Powell, que gravou ao lado de Paulo Bellinati, e Corpo de baile (2019). Desde março, ela grava a série de vídeos Ô de casa, na qual promove encontros virtuais com amigos. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a organização do Sarau não conseguiu realizar o edital de ocupação do teatro para a escolha dos artistas que se apresentariam no projeto. O cantor e compositor Sérgio Pererê (dia 12) e a cantora Fabiana Cozza (dia 19) serão os próximos convidados.





DNA ABDELMASSIH

DOCUMENTÁRIO





O documentário DNA Abdelmassih (foto) estreia nesta segunda (5), às 19h40, no Canal Brasil. O filme de Luiz Claudio Latgé aborda os crimes cometidos pelo médico Roger Abdelmassih, especialista em reprodução assistida e dono de uma clínica em São Paulo. Abdelmassih foi condenado e preso por crimes de assédio sexual e estupro de pacientes. O longa procura mostrar também o sofrimento das famílias, que se descobriram enganadas pelo médico ao constatar que seus filhos gerados com o auxílio dele têm DNA incompatível com o dos pais.





TERRITÓRIO INIMIGO

KL JAY

(foto: Marcelo Pretto/divulgação)



KL Jay (foto), o DJ do grupo de rap Racionais, acaba de mandar para as plataformas digitais um manifesto contra o racismo, o single Território inimigo. A inspiração veio de uma cena do filme Duro aprendizado, de John Singleton. A canção surgiu logo depois do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, em 2018. Jota Ghetto, Amiri e Anarka participam do single e do clipe, dirigido por Laiz Amarante. “Corpo preto alvejado pra todo lado/ com aval do Estado/ Sério que diante disso/ é meu nariz que assusta?”, rima Anarka. “Preto calado é muito bom, nada controverso/ Preto em manifesto agora é racismo reverso”, dispara Jota Ghetto. O vídeo traz imagens de Marielle, Malcom X, Djonga, Angela Davis, Cassius Klay, Djamila Ribeiro, Milton Nascimento e Tais Araújo, entre outros, além de cenas de violência contra os negros e de protestos antirracistas no Brasil e no mundo.





BRANQUITUDE E RACISMO

DEBATE NO ENTREVISTA





A nova temporada do programa Entrevista, do Futura, promoverá debates sobre o conceito de branquitude e o papel da população branca na manutenção do racismo no Brasil. O programa será apresentado pela jornalista Karen de Souza e pela psicóloga Lia Vainer Schucman. O primeiro episódio vai ao ar nesta segunda (5), às 20h45, no qual será debatido o significado e origem do termo branquitude. Os episódios também ficarão disponíveis no Futura Play.





CAFÉS ESPECIAIS

MELHORES DO MUNDO





A série Cafés especiais estreia nesta segunda (5), às 8h30, no programa Bem da terra, do Terraviva. A produção viajou para a fazenda São Caetano, que fica na divisa de São Paulo e Minas Gerais, para conhecer um dos melhores cafés do mundo. No local são produzidas seis variedades de grãos, e o público conhecerá todas as etapas do processo de produção deles. O programa é transmitido também pela Band Internacional.





ACADEMIA BRASILEIRA DE CINEMA

DEBATE COM DIRETORES

(foto: LOIC VENANCE /AFP)



A Academia Brasileira de Cinema promoverá nesta segunda (5), às 19h, debate com os seis diretores indicados ao troféu de melhor direção de ficção no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Os convidados da noite serão Daniel Rezende, indicado pelo filme Turma da Mônica – Laços; Flávia Castro, por Deslembro; Gabriel Mascaro, por Divino amor; Karim Aïnouz (foto), por A vida invisível; Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, por Bacurau. A conversa será mediada pela jornalista e roteirista Melina Dalboni e terá a participação do documentarista João Jardim. A transmissão será via canal do YouTube da Academia.





AS MANHÃS COM MICKEY

ESTREIA INFANTIL





As manhãs com Mickey (foto) estreia nesta segunda (5), às 8h, no Disney Junior. Na animação, o famoso camundongo Mickey Mouse será o responsável por dar as boas-vindas às crianças e incentivá-las a escovar os dentes, tomar um café da manhã nutritivo e se divertirem com músicas e videoclipes especiais. Mira, a detetive do reino, e Molang também participam da atração.





TERAPIA DE CASAL

NOVA SÉRIE