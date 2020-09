Séries inspiradas em livros estão disponíveis no streaming

(foto: HBO/Divulgação)







Produções audiovisuais de sucesso se inspiram na literatura. Para quem gosta de ver a série e ler o livro, listamos cinco atrações, entre elas Lovecraft country (foto), em cartaz na plataforma de streaming HBO GO.





. Lovecraft country





Inspirada no livro Território Lovecraft, de Matt Ruff, a série mescla horrores da segregação racial e monstros característicos do gênero lovecraft. A trama, que se passa nos Estados Unidos durante a década de 1950, traz Atticus Freeman e Leticia “Leti” Lewis. Juntos, encontram uma estranha casa assombrada por fantasmas e monstros.





. Outsider





Baseada no livro homônimo de Stephen King, a série é dirigida por Jason Bateman, vencedor do Globo de Ouro. A trama acompanha o investigador Ralph Anderson, enquanto ele tenta desvendar o misterioso assassinato de um menino. Lidando com a recente perda do filho, Ralph decide

pedir ajuda ao detetive particular Holly Gibney, dono de

habilidades sobrenaturais.





. Sharp objects





Na série, inspirada na obra de Gillian Flynn, a repórter Camille Preaker (Amy Adams) volta à cidade onde nasceu para cobrir o misterioso assassinato de uma jovem e o desaparecimento de outra. Enquanto luta com fantasmas do passado, Camille descobre possuir uma estranha conexão com as duas garotas.





. True blood





Baseada na saga As crônicas de Sookie Stackhouse, de Charlaine Harris, a série, que estreou em 2008, apresenta um mundo onde os vampiros convivem com humanos. Entre as criaturas da noite, há aqueles que gostam de viver pacificamente e consumir sangue sintético, e outros fiéis à sua natureza predadora. Lobisomens, fadas e bruxos animam

esta trama.





. Jardim de bronze





Inspirada no livro El jardín de bronce, de Gustavo Malajovich, a série apresenta a história do arquiteto Fabián Danubio, que luta para encontrar a filha, que desapareceu ao sair de casa para ir a uma festa. A falta de respostas da polícia faz com que Fabian se torne obcecado em encontrar a garota.

(foto: Starzplay/DIVULGAÇÃO)

WRONG MAN

SEGUNDA TEMPORADA





A segunda temporada da série Wrong man (foto) está disponível na plataforma Starzplay. Seis episódios apresentam histórias de pessoas encarceradas há décadas, que alegam inocência. Os casos de Vonda Smith, Patrícia Rorrer e Kenneth Clair são investigados novamente pela equipe de produção.

TIBET SELVAGEM

DOCUMENTÁRIO





Tibet selvagem será exibido nesta segunda-feira (28), às 22h, no Smithsonian Channel. O filme mostra a vida desafiando condições extremas na região de Qinghai. O ar é escasso, o terreno traiçoeiro e o clima castiga as espécies mais adaptáveis do planeta. Ao longo de dois anos, a produção capturou imagens de uma matilha de lobos tibetanos e a migração de uma espécie de antílope.

EXPOSIÇÃO

CLAUDIA JAGUARIBE

E MARIANNITA LUZZATI





A paisagem brasileira inspirou a exposição Natura, com trabalhos de Cláudia Jaguaribe (foto) e Mariannita Luzzati, que será aberta nesta segunda-feira (28), na Galeria Celma Albuquerque, em BH. Pinturas e fotografias remetem à conexão do homem com a natureza. Imagens assinadas por Cláudia Andujar foram realizadas em Inhotim (Brumadinho), Vila Elisa (Sabará), Aterro do Flamengo (RJ) e no Sítio de Burle Marx, no Rio de Janeiro, entre outros locais. Já as telas de Mariannita Luzzati se inspiram na chamada “vegetação migrante”, composta por plantas que, antes da intervenção humana, “migraram” devido a mudanças climáticas e distúrbios naturais, entre outros fatores. Flávia Albuquerque, responsável pela galeria, informa que a reabertura da casa seguirá as regras sanitárias de combate ao coronavírus recomendadas por autoridades. Natura ficará em cartaz até 18 de outubro, na Rua Antônio de Albuquerque, 885, Funcionários. O espaço funciona de segunda a sexta, das 11h às 19h, e aos sábados, das 11h às 13h. Informações: (31) 3227-6494.

FESTIVAL CUBO

INSCRIÇÕES





As inscrições para a sétima edição do Festival Internacional de Cinema Independente estão abertas até quarta-feira (30). Podem participar, mediante pagamento de R$ 25, curtas, médias e longas nas categorias animação, documentário, ficção, entretenimento, experimental e série. As obras não necessitam ser inéditas. O festival on-line será realizado de 12 a 15 de novembro. A atriz e cantora Zezé Motta e o artista Bayard Tonelli serão homenageados nesta edição.

(foto: editora/divulgação)

POESIA PARA CRIANÇAS





Minha casa é o mundo (foto), livro infantil de Leida Reis que sai pela Páginas Editora, será lançado nesta segunda-feira (28), às 19h, durante live no perfil do Instagram @paginas_editora. A escritora apresenta o texto em forma de poesia. “Todo mundo tem uma casa/ cada casa tem uma cor/ a minha é o arco-íris/ e fica aonde eu for” – assim começa a caminhada da personagem, que não tem nome, pois pode ser qualquer criança. O livro estará a venda por R$ 36 no site paginaseditora.com.br e na Amazon.com





JAMIL CHADE E RUTH MANUS





Os jornalistas e podcasters Jamil Chade e Ruth Manus são os convidados do #livecomavila. A conversa vai ocorrer nesta segunda (28), às 19h, nas redes sociais da Livraria da Vila, e será mediada por Samuel Seibel. Jamil e Ruth falarão sobre o lançamento de 10 histórias para tentar entender um mundo caótico, da Editora Sextante.

(foto: Canal Like/DIVULGAÇÃO)

BÁRBARA SANTOS





Nesta segunda (28), às 18h, Bárbara Santos (foto) participará de live transmitida pelo Instagram do Canal Like. Ela estreou no cinema com a personagem Filomena, no filme A vida invisível, de Karim Aïnouz. Por sua atuação no longa, está concorrendo na categoria atriz coadjuvante do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, cujo resultado será divulgado em 10 de outubro. Bárbara também falará sobre o livro Teatro das oprimidas – estéticas feministas para poéticas políticas, lançado por ela.

CURA

AGENDA ON-LINE





A partir desta segunda-feira (28), o Cura – Circuito Urbano de Arte promoverá eventos on-line gratuitos. A programação faz parte do projeto Cura 2020 e pode ser acessada no canal de YouTube do evento. Às 19h30, o bate-papo “Imaginar caminhos: ocupando o mercado de arte contemporânea” reunirá Thiago Alvim e Comum, idealizadores do Junta; Cristiana Tejo, curadora do Projeto Quarantine; e Micaela Cyrino, artista visual e integrante do coletivo Nacional Trovoa. A conversa será mediada por Fabiola Rodrigues, integrante do projeto Mulheres Negras nas Artes (Muna).