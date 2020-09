Warner promove maratona de pilotos das suas séries mais queridas

O hit noventista E.R. %u2013 Plantão médico está entre as séries cujos pilotos o Warner exibe na comemoração de seus 25 anos (foto: Warner/Divulgação)

A Warner Channel está com uma programação especial para comemorar seus 25 anos. Neste sábado (26), a emissora exibe durante todo o dia o episódio-piloto de 25 séries que fizeram parte de sua história, algumas ainda no ar.





Tem muita coisa boa para relembrar, sobretudo das produções que não estão disponíveis em canais ou plataformas de streaming. Por exemplo, às 10h25 será exibido o primeiro episódio de The West Wing (1999-2006), série encabeçada por Martin Sheen, que interpreta o fictício presidente dos EUA Josiah Bartlett.





VOTO A série, vale dizer, volta à ativa quase 15 anos mais tarde, com um episódio que será lançado no mês que vem, na HBO Max, com o objetivo de conscientizar a população americana sobre a importância do voto. A próxima eleição presidencial dos EUA será em 3 de novembro.









Gilmore Girls (2000-2007), que recentemente ganhou episódios especiais na Netflix, é outra queridinha dos nostálgicos. No piloto, acompanhamos a divertida e emocionante história de Lorelai Gilmore (Lauren Graham), mãe solteira de 32 anos, ao lado de sua filha adolescente Rory (Alexis Bledel).





A programação ainda tem os pilotos de Gossip girl (12h55), The OC (13h45), Smallville (17h40), Two and a half men (19h55) e, claro, Friends (20h50). Não dá para cansar de rever Rachel (Jennifer Aniston) surgindo, vestida de noiva, no Central Park, depois de fugir de seu casamento.





MARATONA DE PILOTOS DE SÉRIES

• Neste sábado (26), das 7h10 à 0h, no Warner Channel