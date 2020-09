Regina Souza faz live, nesta sexta, para lançar o disco 'Chegaí'

Disco de Regina Souza traz as sonoridades do reggae, samba, baião e ijexá, entre outros ritmos (foto: Felipe Fantoni/Divulgação) "Novas reflexões trouxeram a necessidade de me expressar por meio da música. Comecei uma fase inspirada" Regina Souza, cantora e compositora

Primeiro disco totalmente autoral de Regina Souza, Chegaí traz 13 canções assinadas pela cantora e compositora, atuante na cena mineira desde 1991. Nesta sexta-feira (25), ela faz live que será transmitida pelo canal oficial do Minas Tênis Clube no YouTube. Primeiro disco totalmente autoral de Regina Souza, Chegaí traz 13 canções assinadas pela cantora e compositora, atuante na cena mineira desde 1991. Nesta sexta-feira (25), ela faz live que será transmitida pelo canal oficial do Minas Tênis Clube no YouTube.





O show on-line contará com o cantor, instrumentista e compositor Maurício Tizumba, Du Macedo (violão, guitarra, cavaquinho e vocais), Cláudio Queiroz (bateria e percussão) e Fred Jamaica (baixo e vocal).

PALCO

O espetáculo será apresentado no palco do teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. O repertório de Regina terá também com canções de Vander Lee, Sérgio Pererê e Tizumba.





Gravado no início do ano, Chegaí marca um novo momento na carreira da artista. “O álbum é o que penso e sinto, traz o meu olhar e minhas reflexões sobre a vida e o mundo. Poderia fazer isso como intérprete, como até já fiz em trabalhos anteriores, pois a arte tem essa abertura. Porém, desta vez é a minha voz, são as palavras que escolhi”, afirma ela.





Chegaí nasceu como um show, durante ensaios com Du Macedo. “A princípio, eu não tinha o projeto de gravar um disco. A gente se encontrava uma vez por semana na casa dele, ia mostrando músicas minhas e fomos trabalhando os arranjos. Uma coisa simples. Passamos cerca de seis meses assim, só nós dois tocando minhas canções”, relembra Regina.





Durante esse processo, Macedo experimentou cavaquinho, violão e guitarra nas músicas. “Quando a coisa já estava bem estruturada, ele chamou o baterista e percussionista Cláudio Queiroz, que, por sua vez, convidou o baixista Fred Jamaica. Formamos uma banda. Isso aconteceu na mesma época em que Celinha Braga e Rômulo Russo inauguraram a Casa Outono. E foi lá que voltei a cantar, depois de passar um tempo longe da música”, continua Regina.





Durante esse período de afastamento, ela acompanhou o Grupo Galpão na turnê do espetáculo Gigantes da montanha. Também voltou a estudar, cursando filosofia na PUC Minas, e passou uma temporada em Portugal. “Novas reflexões trouxeram a necessidade de me expressar por meio da música. Comecei uma fase inspirada, compus muito”, revela.





Chegaí não contou com o apoio de leis de incentivo. “Cada um foi trazendo o seu talento. Na verdade, foi um trabalho colaborativo. Isso foi importante, pois, caso contrário, não teria como fazer o disco. Os rapazes vestiram a camisa, curtiram, acreditaram nas minhas músicas. Gravamos antes de eu viajar para o Porto”, informa Regina.





“O baixista Felipe Fantoni, além de coproduzir, mixou e masterizou o disco. Gravamos clipes lá no estúdio dele para o material de vídeo. Foi uma equipe pequena, porém muito comprometida”, diz. O “mutirão” reuniu Regina, Du Macedo (produção e direção musical), Felipe Fantoni (coprodução), Babaya (direção vocal), Guilli Seara (design), Paula Oliveira (vocais) e os instrumentistas Cláudio Queiroz e Fred Jamaica.

"Regina está chegando agora com muita força e com todo o gás" Maurício Tizumba, cantor e compositor



BURLANTINS

Maurício Tizumba comemora a volta ao palco ao lado da amiga, com quem trabalhou na Cia. Burlantins, responsável por musicais de sucesso como O homem da gravata florida e Opereta: o homem que sabia português.





“Ela é uma grande cantora, compositora e produtora. Tudo o que Regina faz tem qualidade. O show Chegaí está lindo”, garante Tizumba. “Vou cantar Sá rainha, de minha autoria, Mais samba, menos lágrimas, do Sérgio Pererê, e Pra ela passar, canção de Vander Lee. Regina está chegando agora com muita força e com todo o gás, pois ficou quase um ano em Portugal.”





A artista destaca que seu novo disco apresenta ritmos diversos, como samba, baião e ijexá. “Adjutório tem sonoridade próxima do carimbó, o tema de Baladinha é voltado para o mundo virtual e Replay é um reggae.” Ela também mostra sua religiosidade nas faixas Pra Iansã, Gira e Lua vermelha.





“Ouvindo o álbum, as pessoas conseguem sentir quem eu sou por meio das minhas letras. Ficcional ou não, esse conteúdo fala de mim também”, conclui a cantora e compositora.





CHEGAÍ

De Regina Souza

13 faixas

nesta sexta (25), às 21h, live no canal do Minas Tênis Clube (youtube.com/minastcoficial)