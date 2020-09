Podcast: BH, a cidade dos muitos candidatos e dos pets selvagens

Belo Horizonte virou a capital de Minas Gerais há mais de 120 anos. O lugar que antes era chamado de Curral Del-Rey, abandonou só a referência monárquica, mas continuou com o espiríto de curral. Aqui é coisa normal ver um cowboy tentando laçar um boi em plena avenida movimentada; do nada aparecer um menino indo comprar pão montado num porco e já ouvi falar que viram um cabrito dando “cabrito” numa moto. Este é o terceiro episódio do podcast Não durma sem essa, comigo, Larissa Kümpel. Belo Horizonte virou a capital de Minas Gerais há mais de 120 anos. O lugar que antes era chamado de Curral Del-Rey, abandonou só a referência monárquica, mas continuou com o espiríto de curral. Aqui é coisa normal ver um cowboy tentando laçar um boi em plena avenida movimentada; do nada aparecer um menino indo comprar pão montado num porco e já ouvi falar que viram um cabrito dando “cabrito” numa moto. Este é o terceiro episódio do podcast, comigo, Larissa Kümpel.



E ainda falando sobre BH, esta semana ficamos sabendo que serão 15 candidatos à prefeitura tentando tirar a vaga do Kalil, que também está na disputa. E tem de tudo nas eleições deste ano. Todas as bandeiras estão sendo representadas. Bom, na verdade não tão bem representadas assim. Em 2020 temos um recorde de candidaturas.





Muita gente na eleição municipal e muita gente se aglomerando por aí. O sentimento que tenho é que outro vírus anda circulando, o da “clandestinidade aglomerativa”. Esse vírus é pego quando se reúne com os amigos e família para comer um frango com farofa numa praia ou cachoeira.



Ele atua diretamente no lado do cérebro que guarda as lembranças dos últimos seis meses e faz com que o infectado se sinta no direito de fazer visitas inesperadas às pessoas que estão isoladas por causa da pandemia de COVID-19.





E boa noite para quem tá morrendo de sono, mas mesmo assim está assistindo stories de pessoas que você nem sabia que seguia.