Diretor de 'Jojo Rabbit' produz comédia sobre vampiros

Estreia no Brasil a segunda temporada de What we do in the shadows, que tem a forma de falso documentário sobre três vampiros que vivem em Nova York (foto: FOX/DIVULGAÇÃO)

Derivada do longa-metragem O que fazemos nas sombras (2014), dirigido e protagonizado por Taika Waititi (de Jojo Rabbit, Oscar de melhor roteiro adaptado) e Jemaine Clement, a série What we do in the shadows chega à sua segunda temporada na Fox Premium. Indicada a oito Emmys, a produção é uma mistura de falso documentário com comédia sobrenatural.





Criada por Clement (na série, Waititi atua como produtor executivo), a produção acompanha três vampiros que dividem há séculos um apartamento em Staten Island, Nova York. O líder do grupo é Nandor (Kayvan Novak), um guerreiro do Império Otomano, que assumiu o comando, apesar de suas técnicas estarem desatualizadas. A série mostra o dia a dia (e principalmente as noites) dos personagens, que tentam se adaptar ao mundo contemporâneo.





Ao longo da segunda temporada, o grupo tentará encontrar seu caminho em um mundo de festas humanas, como o Super Bowl, e descobrirá os temidos trolls da internet. Além disso, um vampiro em ascensão entra em cena, quase enlouquecendo com o poder.





O filme original, rodado na Nova Zelândia, é bastante cultuado. Um de seus fãs é Mark Ha- mill, o eterno Luke Skywalker. Tanto assim que o ator participa desta segunda temporada da série, interpretando um vampiro de nome Jim, que entra em choque com Laszlo (Matt Berry), um dos personagens principais da série.





O segundo ano só chega agora ao Brasil, mas o terceiro já foi confirmado para 2021.





WHAT WE DO IN THE SHADOWS

A segunda temporada tem 10 episódios. Os dois primeiros têm pré-estreia neste sábado (19), às 22h45, na Fox Premium 2. Na próxima sexta (25), a série estreia no canal, às 23h05, com dois episódios a cada sexta-feira.