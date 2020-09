Série mostra poder da água, fogo, terra e ar

(foto: CANAL OFF/DIVULGAÇÃO)

Água, fogo, terra e ar. Na série Forças da natureza, que estreia nesta quarta (16), às 22h, no Off, Karina Oliani mostrará os quatro elementos nas formas mais extremas que possuem. Com o objetivo de reforçar o quão importantes eles são para a manutenção da vida na Terra, Karina, que também é médica, mostrará ao público como tais elementos são capazes de se manter em equilíbrio, mesmo estando em formas completamente opostas. Os sete episódios, que foram gravados antes da pandemia do coronavírus, mostram as belezas, perigos e curiosidades por trás de lugares com natureza selvagem e pouco explorados. A selva amazônica, um lago de lava na fronteira da Eritreia com a Etiópia (foto), uma prisão alagada na Estônia e uma montanha de gelo no Himalaia são alguns dos cenários do programa.





TOQUE DE SUSPENSE

O DIABO DE CADA DIA





O filme O diabo de cada dia estreia nesta quarta-feira (16) na Netflix. No longa, um pastor profano, um casal perverso e um xerife corrupto são alguns dos habitantes sinistros de Knockemstiff, uma região remota de Ohio, nos Estados Unidos, onde o jovem Arvin Russell enfrenta as forças do mal que ameaçam sua família. Estão no elenco nomes como Robert Pattinson, Tom Holland, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, Jason Clarke e Riley Keough. A produção é uma adaptação do livro O mal nosso de cada dia, de Donald Ray Pollock.





ARAUTOS DA POESIA

ENCONTRO VIRTUAL





Os criadores do Arautos da Poesia – Aguida Alves e Sheila Emília – participam da edição virtual do Sempre um Papo nesta quarta (16), às 18h, com transmissão nas redes sociais do projeto. O Arauto da Poesia está completando 11 anos e busca incentivar o público infantojuvenil a ler cada vez mais poesias. As ações se concentram em uma das unidades da Borrachalioteca (Sala Son Salvador) em Sabará, na Grande BH. Mas o grupo também se apresenta, de forma lúdica, em praças, festas de aniversário e até casamentos.



(foto: SESC SÃO PAULO/DIVULGAÇÃO)

LIVES DO DIA

ALAÍDE COSTA





Nesta quarta-feira (16), às 19h, a cantora Alaíde Costa (foto) revela momentos marcantes da carreira e fará retrospectiva de seu repertório. Onde está você, Me deixa em paz, Ilusão à toa, Estrada do sertão e Retrato em branco e preto são algumas composições que farão parte da live transmitida redes sociais do Sesc São Paulo e do Sesc Ao Vivo.









CINEMA MINEIRO





O CEC – Centro de Estudos Cinematograficos de Minas Gerais – fará nesta quarta (16), às 19h, o seminário “A história do CEC: Crítica e cineclubismo em Belo Horizonte”, que será transmitido em live pelo canal de YouTube do CEC. O projeto, em parceria com a PUC Minas, propõe discutir a origem, curiosidades e produções marcantes do cinema mineiro. Victor de Almeida, jornalista, pesquisador e cineasta; Mário Alves Coutinho, crítico, escritor e pesquisador; e Paulo Augusto Gomes, crítico, pesquisador e cineasta, farão parte da conversa. O bate-papo inaugura o projeto Encontros de Cinema do CES, que promoverá debates quinzenais e celebra os 70 anos da instituição.





(foto: Eduardo Gontijo/Divulgação)



CELSO ADOLFO





Na live Brasil, nome de vegetal, o músico e compositor Celso Adolfo (foto) cantará algumas de suas canções autorais, acompanhado apenas de um violão. A apresentação é em homenagem ao disco homônimo, lançado em 1995, e faz parte da série Discografia. João Bosco, Roupa Nova e Aquarela Carioca participaram da gravação do CD. Foi assim, Batom passado e Minueto são algumas das composições que Celso apresentará. A live será nesta quarta (16), às 20h, e poderá ser assistida pelo canal de YouTube do cantor (@celsoadolfo).









PRÊMIO MULTISHOW





O Prêmio Multishow irá divulgar nesta quarta (16) quais são os artistas indicados para a segunda fase da edição de 2020 da premiação. A superlive terá seis horas de programação nas redes sociais, com flashes ao vivo na TV. A cantora Iza participará do Encontro com Fátima Bernardes (Globo), às 10h45, e revelará quem são os artistas que concorrem à categoria cantor do ano. Paulo Gustavo e Tatá Werneck farão live nas redes sociais deles e apresentarão os indicados à música do ano. A partir das 12h, nas redes sociais do Multishow. serão apresentados os indicados para as 10 categorias.









PAULA LAVIGNE





Nesta quarta (16), às 16h, o cantor, compositor e escritor baiano Manno Goés entrevistará a produtora e empresária Paula Lavigne, fundadora e diretora da Uns Produções e Filmes. Paula é uma das fundadoras dos movimentos 342 Artes, 342 Amazônia e Associação Procure Saber. A live faz parte do projeto Janela UBC e poderá ser assistida pelas redes sociais da União Brasileira de Compositores.









PAULO TATIT





Nesta quarta-feira (16), às 17h, o Quintal da Cultura recebe o cantor e compositor Paulo Tatit, criador do Palavra Cantada. A conversa será mediada por Ludovico e Ofélia e poderá ser assistida pelo canal do YouTube e Facebook da TV Cultura. Paulo também já trabalhou ao lado do cantor Arnaldo Antunes e foi um dos principais arranjadores do Grupo Rumo, destaque da cena musical paulistana na década de 1980.



(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



MIA COUTO

FRONTEIRAS DO PENSAMENTO





O escritor Mia Couto (foto) participará de conferência, nesta quarta (16), às 20h, na plataforma digital do Fronteiras do Pensamento. O fio das missangas, E se Obama fosse africano, Antes de nascer o mundo, Estórias abensonhadas e Terra sonâmbula são algumas das obras de Mia Couto que foram publicadas no Brasil e misturam lirismo e fantasia. Durante a conferência, haverá tradução simultânea e o público poderá enviar perguntas para serem respondidas pelo autor. Informações pelo www.fronteiras.com.









NEW YORK POST

SEGREDOS E ESCÂNDALOS





O Investigação Discovery lança nesta quarta (16), às 22h50, a série de investigação New York Post: Segredos e escândalos, que mostrará os bastidores e curiosidades de casos reais que viraram manchetes no jornal. Em seis episódios, a produção apresentará entrevistas com profissionais da imprensa e mostrará os desafios e perigos por trás da investigação jornalística. Larry Celona, o editor que lidera a equipe do jornal na cobertura policial, e Michelle Gotthelf, editora-chefe da versão digital, estão entre os entrevistados.









MÚSICA PARA BEBÊS

OFICINA





Com o objetivo de proporcionar o estreitamento dos vínculos entre pais e bebês, Luciana Nagumo vai ministrar oficinas on-line de sensibilização musical para as famílias em projeto desenvolvido pelo Itaú Cultural. As aulas serão aos sábados de outubro (3, 10, 17 e 24). Luciana é diretora da área de musicalização infantil e coordenadora pedagógica do projeto Música e Cidadania, da Escola de Música de Jundiaí. As inscrições para os dois primeiros dias (3 e 10) estão abertas a partir desta quarta (16) pelo site www.itaucultural.org.br/.