Porchat está de volta com episódios inéditos

(foto: Juliana Coutinho/DIVULGAÇÃO )

Fábio Porchat está de volta à telinha com episódios inéditos do programa Que história é essa, Porchat? (foto), que nesta temporada ganha novo cenário. Na atração, o humorista conversa virtualmente com famosos e anônimos em busca de descobrir as situações mais engraçadas e inusitadas que eles já viveram. Nesta semana, entre os entrevistados estão Mariana Ximenes, que fala sobre algumas cenas que fez em Uga uga; Fabrício Boliveira, que conta as trapalhadas que comentou na China, durante um festival de cinema; e Letícia Novaes, que revela detalhes sobre o dia em que viu intimidades do namorado da amiga. Guilherme, um motorista de aplicativo de Brasília, também participará do programa. Ele vai contar sobre o dia em que encontrou o pai desconhecido de uma passageira. Que história é essa, Porchat? vai ao ar nesta terça-feira (15), às 22h30, no GNT.





BELEZA AMERICANA

21 ANOS

(foto: DreamWorks/Divulgação)



Para celebrar os 21 anos de estreia de Beleza americana (foto), a Paramount Network vai exibir o filme nesta terça-feira (15), às 23h30. Dirigido por Sam Mendes e escrito por Alan Ball, o longa conta a história de Lester Burham (Kevin Spacey), que está cansado da vida que leva ao lado da esposa Carolyn (Annette Bening) e da filha adolescente Jane (Tora Birch). Ao conhecer Angela Hayes (Mena Suvari), amiga de Jane, Lester se sente impulsionado a largar o emprego e começar uma nova vida. Para isso, ele conta com a ajuda de Ricky (Wes Bentley), amigo e vizinho da família.





FESTA DO DIVINO

EXPOSIÇÃO





Entramos nesta casa com a bandeira na mão, exposição fotográfica criada pela artista Bárbara Mançanares durante a tese de mestrado, homenageia a Festa do Divino de São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto. Nela, a artista procura mostrar como o lugarejo se tornou um museu a céu aberto das festividades e o maior acervo performático dele. A exposição integra o projeto Novos Pesquisadores do Educativo do Memorial Vale, e tem curadoria de Mário Cleber Lanna. As fotos podem ser vistas no site do Memorial Vale até 1º de novembro.





VIVER ENTRE FOLHAS

TERCEIRA TEMPORADA





A terceira temporada da série Viver entre folhas vai ao ar nesta terça-feira (15), às 17h30, no Brasil das Gerais, na Rede Minas. A produção, realizada em parceria com a TV Viçosa, procura apresentar ao público dicas sobre plantas alimentícias e medicinais pouco conhecidas pela maioria. No primeiro episódio, o engenheiro-agrônomo Walter Batista Júnior e a terapeuta e herborista Alessandra Aziz, idealizadores do projeto Viver entre Folhas, serão entrevistados. A raizeira Isabel Cupertino, que cultiva flores capazes de ajudar no combate à insônia, e a professora Maria das Graças Lins Brandão, responsável pela horta e o laboratório do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, também farão parte do programa de hoje.





RUBINHO DO VALE E RAFAEL AVELINO

ENCONTRO VIRTUAL

(foto: Mary Lane Vaz/divulgação)



O cantor e compositor Rubinho do Vale (foto) e o escritor Rafael Avelino, organizador do projeto Tertúlia dos Vales, participarão do programa virtual Sempre um Papo. Com a mediação da jornalista Jozane Faleiro, eles discutirão a importância da arte e a cultura dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O programa começa às 18h e pode ser assistido ao vivo pelas redes sociais do projeto. Rubinho nasceu no Vale do Jequitinhonha, de onde tira inspiração para as músicas que cria. Ao longo de 38 anos de carreira, já lançou mais de 20 discos, sendo muitos deles dedicados ao público infantil.





NASI

VÍCIO E MÚSICA

(foto: TV Cultura/divulgação)



Durante entrevista com Marcelo Tas, no #Provoca, Nasi (foto), vocalista da banda Ira!, falará sobre os desafios de sua carreira e as dificuldades que já teve que enfrentar no âmbito pessoal. O vício em cocaína e outras drogas, a briga que teve com o músico Edgard Scandurra e o lançamento do novo disco do Ira!, o primeiro com músicas inéditas em 13 anos, serão alguns dos assuntos abordados. O programa vai ao ar nesta terça-feira (15), às 22h15, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas.





ASTRONAUTAS

REALITY SHOW





O reality show Diário de um cosmonauta, que estreia nesta terça-feira (15), às 21h, na TV Brasil, revela os bastidores de uma missão realizada por astronautas na Estação Espacial Internacional. Com 14 episódios, a série será exibida semanalmente e documenta o que foi a mais longa missão espacial já realizada, tendo durado cerca de um ano. As filmagens foram realizadas pelos astronautas Mikhail Kornienko (Rússia) e Scott Kelly (EUA), enquanto tentavam se manter vivos e saudáveis em uma espaçonave na órbita da Terra. A missão foi realizada com o objetivo de descobrir se os humanos têm capacidade de sobreviver a um voo para Marte.





LEMBRANÇA MUSICAL

JORGE MAUTNER





No episódio desta semana de Os ímpares, nesta terça (15), às 14h30, no Curta!, a banda Exército de Bebês faz sua versão da música Encantador de serpentes', enquanto a Tono também é convidada e relê Bomba de estrelas, faixa que dá nome ao álbum do compositor Jorge Mautner. Além disso, Mautner relembra as músicas do disco e o estúdio recebe a visita de Robertinho do Recife, compositor de Encantador de serpentes.









LIVES do dia





LAMBE-LAMBES

(foto: Acervo MIS/Márcio Mazza)



A exposição Conexão Casa Fiat de Cultura e MIS-SP: Lambe-lambe (foto) será aberta nesta terça-feira (15), às 17h, com uma live. Patricia Lira, supervisora de acervo do MIS-SP, e Françoise Jean, diretora de patrimônio e arquivo público de Belo Horizonte, vão falar sobre “Lambe-lambe: fotógrafos de rua em Belo Horizonte e São Paulo”. O bate-papo será transmitido pelo YouTube da Casa Fiat de Cultura e do MIS-SP. Na exposição virtual, que será disponibilizada pelas redes sociais, o público poderá conhecer as origens, curiosidades e características dos famosos lambe-lambes.





MULHERES PRETAS





Para celebrar o Dia Internacional da Democracia, Hugo Bonemer vai conversar com Éthel Oliveira e Júlia Mariano, diretoras do documentário Sementes: Mulheres pretas no poder. A produção, disponível no site da Embaúba Filmes, acompanha a trajetória de algumas mulheres pretas na política do Brasil, como Jaqueline Gomes, Mônica Francisco, Renata Souza, Rose Cipriano, Tainá de Paula e Talíria Petrone. Além de destacar o assassinato Marielle Franco. A live será exibida nesta terça-feira (15), às 19h, no Canal Like (@canallikeoficial).





IIAN BRENMAN





Nesta terça-feira (15), às 19h, Samuel Seibel irá conversar com o escritor IIan Brenman, que ganhou o prêmio de melhor livro para criança de 2011 da Fundação Nacional do Livro Infantojuvenil (FNLIJ) com a obra O alvo. IIan é um dos autores de literatura infantil brasileiros mais traduzidos no exterior e já lançou mais de 70 livros. A live será transmitida pelas redes sociais da Livraria da Vila (@livrariadavila).





HYLDON

(foto: Daryan Dornelles/divulgação)



Na live Na Rua, na chuva, na fazenda e na sua casa, Hyldon (foto) vai apresentar músicas marcantes da carreira e relerá momentos importantes de sua trajetória artística. Acompanhado apenas de um violão, cantor executará algumas composições criadas em parceria com Tim Maia, Cassiano, Luiz Melodia, Mano Brown, Arnaldo Antunes, Rappinhood e Zeca Baleiro. A live será transmitida nesta terça (15), às 19h, pelas redes sociais do Sesc SP e Sesc Ao vivo.