Websérie #Quarentemas estreia hoje com performance de Kayete

"Minha premissa dramatúrgica partiu de uma mulher completamente perdida nesse processo de ter de ficar seis meses confinada" Kayete, atriz

A atração on-line terá episódios curtos relativos à pandemia, com três a quatro minutos, desenvolvidos por 21 intérpretes. “Convidamos atores para uma experiência de criação. Fizemos 20 premissas dramatúrgicas, 10 delas inspiradas em canções do Clube da Esquina. Trata-se de inspiração mesmo, de uma palavra que pudéssemos extrair das canções”, explica Inês Peixoto, atriz do Grupo Galpão e diretora-geral da ação.





CELULAR

Com 28 anos de carreira nos palcos, Kayete adorou a experiência. “Foi muito legal, 10 horas de trabalho. Fui dirigida pela Inez, pelo celular. Havia uma equipe com ela, mas todos dentro de suas casas. Todos me ajudaram a criar a cena, todo aquele ambiente dramático.”





O tema de Kayete foi Um girassol da cor do seu cabelo, canção de Lô e Márcio Borges, clássico do Clube da Esquina. “É uma música que amo. Minha premissa dramatúrgica partiu de uma mulher completamente perdida nesse processo de ter de ficar seis meses confinada. Louca para sair, ela tem de enfrentar seus monstros e entender que está presa não só em casa, mas também em seus medos”, explica Kayete.





A personagem criou um mundo e não pode deixá-lo. “Tudo é muito forte, pois ela quer sair, mas, ao mesmo tempo, não quer. Fica presa dentro do seu próprio medo, do isolamento social”, conta Kayete.





O segundo episódio trará Teuda Bara, atriz do Grupo Galpão, em Fear of missing – O medo de perder. Ela vai se apresentar na próxima quinta-feira (17).





“Demos um tema para cada ator, apostando em estágios teatrais de criação, uma performance, um improviso”, comenta Inês Peixoto. #Quarentemas terá 20 capítulos, que serão exibidos até janeiro.





O ator filma as cenas em sua própria casa, seguindo as normas de isolamento. “Mas tudo sob a nossa coordenação. Posso dizer que eles atuam livremente. Não chegamos a gravar com todos ainda, mas mais da metade já foi feita. Trabalhamos muito coletivamente, apesar de estar em casa. Nossa equipe é reduzida, mas trabalha muito unida”, afirma a diretora.





Realizado há 19 anos, o Festival Teatro em Movimento teve de se adaptar ao universo virtual por causa da COVID 19. Convidou 21 atores, que receberam “gatilhos dramatúrgicos” para criar cenas ligadas à quarentena.





ARTISTAS

Além de Kayete e Teuda, o elenco conta com Kátia Lou, Rose Brant, Regina Souza, Adana Kambeba, Jai Batista, Zora Santos, Júlia Medeiros, Mariana Arruda, Debora Falabela, João Vitório, Renato Parara, Javier Galindo, Mauricio Tizumba, Amauri Reis, Ílvio Amaral, Maurício Canguçu, Adyr Assunção e Jefferson Schroeder.

A equipe do Teatro EmMov Digital reúne Inês Peixoto (direção-geral), Tatyana Rubim (idealização e coordenação de produção), Gilberto Scarpa (direção), Éder Santos e Barão Fonseca (montagem e finalização), Tatta Spalla (trilha sonora), Marcio Medina (direção de arte), Vinícius Calderoni (dramaturgia), Fernando Oliveira (mixagem) e Alexandre Martins (edição de som, mixagem e masterização).

#QUARENTEMAS

Com Kayete. Nesta quinta-feira (10),

às 20h, no IGTV Instagram (@teatroemmovimento). Episódios até 21 de janeiro, sempre às quintas-feiras.