Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quarta-feira, 09/09/2020) para seu signo

Revendo ações

Marte entra em movimento retrógrado até meados de novembro em sua regência: Áries. Muita cautela com a impulsividade, raiva e agressividade, pois os nervos estarão mais à flor da pele. Respire fundo antes de qualquer impulso. Aprenda a olhar para dentro, busque suas motivações intenas e identidade primeiro. Autodomínio e autoconhecimento.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu regente retrógrado em seu signo lhe trará grandes transformações neste período. O aprendizado aqui é que você tenha mais domínio sobre si mesmo e sobre sua raiva, que também é um dom divino, caso bem utilizada. Mas será preciso domar sua impulsividade. Olhe para dentro e busque sua identidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe pedirá revisão de raivas que você tenha esquecido ou talvez nem esteja ciente da existência. Excelente período para busca terapêutica. Tente entender em quais situações deixou de ser você mesmo, engoliu sapos e não se expressou. Não aguarde explosividade, vá à caça de seus complexos antes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações com grupos e amizades serão revistas neste período. Procure entender onde deixou de ser você mesmo perante a maioria ou decisão dos outros. Evite conflitos desnecessários online. Tenha um olhar mais pessoal para com as amizades e saiba estabelecer seu própio espaço, mas em brigas inúteis.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A carreira e relações profissionais serão revisadas neste período. Evite comprar brigas com figuras de autoridade. Repense na forma como exerce a própria autoridade também. A relação com a mãe (ou pai) pode ser desafiadora no sentido de estabelecer a própria identidade. Busque sua autoridade do lado de dentro antes de bater de frente com as pessoas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Debates e brigas sobre crenças, política, religião e afins podem ser nada produtivos agora. Não tente impor suas crenças aos outros. Neste período sua fé é testada para que você aja conforme seu próprio eixo ético. Evite tomar decisões impulsivas e sem fundamentação prática.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas raivas podem fervilhar neste período. Você tende a ser mais contido, mas este será um período desafiador. Busque analisar bem suas motivações emocionais profundas. Resignifique sua raiva para que faça bom uso. A energia sexual também estará alta, mas faça escolhas consciêntes e não somente por impulso.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

As relações serão bem desafiadoras neste período. Será bom para você repensar o que espera de uma relação e qual a identidade do casal. Procure entender se certas atitudes suas estão provocando a insatisfação alheia. Evite brigas impulsivas, mas não deixe de se posicionar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Seu regente, Marte, lhe pede revisão de sua ação prática. Rever o que falta para que você alcance o sucesso e aprimore sua prestação de serviço. Não compre brigas no ambiente de trabalho. Também não exija seu corpo além dos próprios limites, evite excessos (que você às vezes comete pela intensidade). Repense como fazer seu trabalho mais à sua maneira.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O uso de sua força e expressão devem ser revisados. Expressões raivosas dramáticas, ao estilo telenovela, podem ser evitados. Cuidado também com o nível de competitividade, pois pode se exceder. Romances impulsivos também carecem de ponderação. Também atenção na relação com crianças, pois elas podem testar seus limites.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas raivas familiares e pessoais podem ser muito mobilizadas neste período. Agressividade não é a resposta. Olhe para dentro para entender os motivos pelos quais sente raiva. Aprenda a se enxergar como uma individualidade separada do meio familiar. Também bom para análise emocional honesta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este será um período desafiador para você na área da comunicação, pois está com tendência a falar primeiro e pensar depois. Pense duas vezes antes de verbalizar qualquer opinião ou provocação. Olhe para dentro e pense se o que tem a falar é justo, produtivo ou maduro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua vida financeira e material pode ser bem desafiadora neste período. Evite ao máximo quaisquer gastos impulsivos e descabidos. Pense se é um gasto realmente necessário. Também estará mais voltado aos seus valores pessoais, mas não seja cabeça dura ao ponto de se cegar pelas próprias opiniões.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com