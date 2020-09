Veja quais são os melhores filmes que estreiam neste mês no streaming

Então entrou setembro e, pelo menos em Belo Horizonte, ainda não há sinais da reabertura dos cinemas. Num contexto em que é impossível lançar filmes na tela grande, canais de TV paga e plataformas de streaming têm investimento em suas estreias. Selecionamos 10 novidades deste mês para assistir em casa.





Nessa lista há muita coisa inédita, como Enola Holmes, o filme da Netflix que coloca Millie Bobby Brown como a adolescente que procura seguir o caminho do irmão mais velho, Sherlock Holmes. E também o nacional Três verões, longa de Sandra Kogut com Regina Casé, que chegaria aos cinemas na semana em que a pandemia do novo coronavírus foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





Há ainda produções mais antigas que chegam agora com novas cópias ao ambiente digital. O cineasta polonês Krzysztof Kieslowski, obrigatório para todo cinéfilo que acompanhou a produção dos anos 1980 e 1990, tem 10 de seus títulos restaurados chegando ao streaming.





>> ENOLA HOLMES

(foto: Fotos: Netflix/Divulgação)



É um dos filmes mais esperados do mês, por mais de uma razão. Millie Bobby Brown e o universo de Sherlock Holmes. A estrela de Stranger things encarna aqui a irmã caçula do mais famoso dos detetives. O filme produzido pela Netflix é baseado na personagem criada pela escritora Nancy Springer (a série para jovens adultos Os mistérios de Enola Holmes). Nessa adaptação dirigida por Harry Bradbeer, Enola, no dia de seu 16º. aniversário, descobre que sua mãe (papel de Helena Bonham Carter) desapareceu. Os irmãos mais velhos (Sherlock é interpretado por Henry Cavill) decidem enviá-la para uma escola de meninas. Ela foge, determinada a procurar pela mãe. O mistério envolve um jovem lorde fugitivo (Louis Partridge) que pode mudar os rumos da história e transformar Enola em uma investigadora de respeito.





Onde e quando: A partir do dia 23, na Netflix





>> O DIABO DE CADA DIA





Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård e Mia Wasikowska estão no elenco deste thriller dirigido por Antônio Campos, filho do jornalista mineiro Lucas Mendes. Adaptação de um conto do escritor Donald Ray Pollock, o filme se passa em uma cidade em Ohio. Personagens sinistros, como um pastor cheio de mistério (Pattinson) e um xerife desonesto (Sebastian Stan) convergem em torno do jovem Arvin Russell (Holland), filho de um veterano de guerra que tenta superar os traumas de sua família. A narrativa percorre o período entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã.





Onde e quando: A partir do dia 16, na Netflix





>> O DILEMA DAS REDES





Documentário de Jeff Oslowski que acompanha os profissionais da tecnologia no Vale do Silício. Misturando investigação com dramatização, o filme traz depoimentos de especialistas que expõem uma situação perturbadora: as redes sociais estão reprogramando a civilização, já que estamos constantemente conectados por meio de plataformas digitais. Os “magos” da tecnologia nos manipulam, pois através das redes eles têm o controle sobre a maneira como pensamos, agimos e vivemos.





Onde e quando: A partir de quarta (9), na Netflix





>> PAPA FRANCISCO: UM HOMEM DE PALAVRA





Lançado em 2018 no Festival de Cannes, o documentário dirigido pelo cineasta alemão Wim Wenders é resultado de quatro entrevistas que ele realizou com o Papa Francisco. Não procure um perfil do Sumo Pontífice. Falando diretamente para a câmera, Jorge Bergoglio apresenta suas respostas e propostas para questões universais. Wenders afirmou que quis fazer um filme emocional sobre o papa. “Estamos vivendo em uma época absolutamente imoral e nossos líderes políticos são anões emocionais. Então eu quis fazer este gigante emocional nos falar”, afirmou o diretor





Onde e quando: A partir do dia 21, na Netflix





>> IN MY ROOM

(foto: Mubi/Divulgação)



Exibido no fim de semana passado no Festival de Cinema de Veneza, o curta-metragem da diretora e atriz Mati Diop foi realizado durante o confinamento em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O filme integra a Women’s tales, série de curtas realizados por mulheres e que discutem o mundo sob o ponto de vista delas. Para o lançamento também ficam disponíveis os títulos anteriores da série, filmes dirigidos por Agnés Varda, Chloë Sevigny, Ava DuVernay, Lucrecia Martel e Dakota Fanning.





Onde e quando: Já disponível na Mubi (mubi.com/pt)





>> HALLOWEEN

(foto: Ryan Green/Divulgação)



Lançado em 2018, o 11º. filme da franquia de terror inaugurada em 1978 por John Carpenter é, na verdade, a continuação do longa original. Tanto que Jamie Lee Curtis volta a interpretar o papel de Laurie Strode. Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de 31 de outubro, Laurie se reencontra com o assassino mascarado. Ignorando tudo que foi produzido após 1978, o diretor David Gordon Green dá início à história com uma dupla de jornalistas interessados nos eventos que aterrorizaram Haddonfield tanto tempo atrás. Bem-sucedida nas bilheterias, esta nova continuação vai gerar outra do mesmo diretor, Halloween kills: O terror continua, prevista para 2021.





Onde e quando: A partir desta quarta (8) na Amazon Prime Video





>> TRÊS VERÕES

(foto: Vitrine Filmes/Divulgação)



Previsto para chegar aos cinemas em 19 de março passado, precisamente a semana em que o país entrou em quarentena, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o filme da cineasta Sandra Kogut será lançado diretamente no streaming e na rede de canais Telecine. Com Regina Casé como protagonista, o longa acompanha a história de Madá, uma empregada doméstica que trabalha para o casal Edgar (Otávio Müller) e Marta (Gisele Fróes). O patrão é preso, acusado de corrupção, e a mansão da família passa a ser gerida por Madá. O título refere-se ao período em que a narrativa é ambientada: a última semana dos anos de 2015, 2016 e 2017.





Onde e quando: A partir do dia 16 no Telecine (streaming) e no mesmo dia, às 22h, no Telecine Premium





>> PORNÔ PARA PRINCIPIANTES

(foto: Belas à la Carte/Divulgação)



Comédia uruguaia de Carlos Ameglio, é ambientada na Montevidéu de 1980. Víctor (Martín Piroyansky) é um aficionado por cinema que está vendendo sua câmera para poder bancar seu casamento. Vai abandonar o cinema, porque a noiva é filha de um banqueiro, que lhe garante um emprego após o casório. Tudo muda quando um mafioso local obriga Víctor a dirigir uma versão pornô de A noiva de Frankenstein. Seu amigo, Aníbal (Nicolás Furtado), funcionário de um videoclube obcecado por pornografia, o acompanha nessa tarefa. As coisas se complicam ainda mais quando Víctor se apaixona por sua protagonista, Ashley Cummings (Carolina Manica), uma estrela pornô internacional.





Onde e quando: A partir do dia 24, no Belas Artes à la Carte (belasartesalacarte.com.br)

>> MOSTRA KRZYSZTOF KIESLOWSKI

(foto: MK2 Produtions/Divulgação)

Dez filmes do cineasta polonês morto em 1996, aos 54 anos, serão lançados com cópias restauradas nas plataformas de streaming. O programa inclui o primeiro longa de Kieslowski para o cinema, A cicatriz (1976). Também serão lançados os filmes Amador (1979), Sorte cega (1987), Sem fim (1985), Não matarás (1985), Não amarás (1988), A dupla vida de Veronique (1991). Os últimos longas do diretor, os conhecidos títulos da Trilogia das cores (1993-1994), também estão no pacote: A liberdade é azul, com Juliette Binoche, A igualdade é branca, com Julie Delpy, e A fraternidade é vermelha, com Irène Jacob.





Onde e quando: A partir do dia 16, nas plataformas Claro Now, Vivo Play, iTunes/Apple TV, Google Play e YouTube





>> YOU TUBERS

(foto: Canal Curta!/Divulgação)



Documentário de Sandra Werneck e Bebeto Abrantes que acompanha a rotina de quatro atuantes influenciadores digitais da atualidade — Jout Jout, Bispo Arnaldo, Rita Von Hunty e Spartakus —, pessoas comuns que arrebataram um enorme público na internet. Seguindo suas rotinas, bastidores de gravações e por meio de depoimentos de seus amigos e familiares, o filme apresenta reflexões de cada um sobre o papel que exercem nas redes sociais.





Onde e quando: Sexta (11), às 21h30, no Curta! Reprise no dia 12, à 1h30 e às 15h; e no dia 13, às 22h30