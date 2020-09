Pretinho da Serrinha lança o disco 'Samba de Madureira'

(foto: Facebook/reprodução)

O sambista Pretinho da Serrinha (foto) será a atração desta terça (1º/9) do show on-line promovido pelo Sesc São Paulo. Às 19h, ele lança seu primeiro disco, Som de Madureira, com 17 faixas. Leandro Mattos (violão e voz) e Adilson Didão (voz e percussão) acompanham Pretinho, que mostrará composições autorais e clássicos de Jorge Aragão e Dona Ivone Lara. A live será transmitida pelo Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp) O sambista Pretinho da Serrinha () será a atração desta terça (1º/9) do show on-line promovido pelo Sesc São Paulo. Às 19h, ele lança seu primeiro disco, Som de Madureira, com 17 faixas. Leandro Mattos (violão e voz) e Adilson Didão (voz e percussão) acompanham Pretinho, que mostrará composições autorais e clássicos de Jorge Aragão e Dona Ivone Lara. A live será transmitida pelo Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp)





SEMPRE UM PAPO





O cantor e compositor Zé Geraldo e o escritor Roberto Lima, fundador do jornal Brazilian Voice, que circula nos EUA, conversam com Afonso Borges nesta terça (1º/9), às 18h, nos canais do projeto Sempre um Papo no YouTube, Instagram e Facebook. Os dois convidados vão falar sobre sua relação com Governador Valadares, cidade que teve papel marcante na trajetória de ambos.



FOTOGRAFIA

RETRATISTAS DO MORRO





A mostra Retratistas do morro, com imagens de moradores do Aglomerado da Serra (foto), em Belo Horizonte, volta ao cartaz, agora em formato on-line. A galeria virtual pode ser visitada a partir desta terça-feira (1º/9), no site da Fundação Clóvis Salgado. Às 20h, o vernissage será transmitido pelo canal da FCS no YouTube, com participação do coletivo Favelinha Dance e da DJ Sandrinha. O projeto oferece vídeos, entrevistas com os fotógrafos João Mendes e Afonso Pimenta, além de bate-papo com o curador Guilherme Cunha. Em 2017, Retratistas do morro ganhou o Prêmio Rodrigo Melo Franco, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), na categoria Preservação do patrimônio cultural do Brasil.





#PROVOCA

FALA, PORCHAT!





Nesta terça (1º/9), Marcelo Tas recebe o humorista Fábio Porchat no #Provoca, que será exibido às 22h15 na TV Cultura e no canal oficial do programa no YouTube. Fundador do canal Porta dos Fundos, o convidado vai conversar com Tas sobre sua trajetória e revela aspectos de sua vida pessoal, como a hiperatividade. Atualmente, ele participa de dois programas no GNT: Papo de segunda e Que história é essa, Porchat?





SEM BAGUNÇA

MATHEUS E MICAELA









Nesta terça (1º/9), o canal GNT exibe duas atrações que ajudam a pôr ordem nos lares bagunçados destes dias de pandemia. Às 21h30, Matheus Ilt comanda o Arrasta móveis, ensinando o casal Luiz e Samuel a montar um hall de entrada útil e bonito em sua nova residência. Às 21h45, no Santa ajude-se, Micaela Gomes dá dicas a Débora, estudante de artes cênicas, sobre como organizar seu quarto-camarim.





CINEMA

TANGERINA





Dirigido pelo norte-americano Sean Bake, o filme Tangerina (foto) será exibido nesta terça-feira (1º/9), às 22h, no Canal Brasil. O longa conta a história da prostituta e travesti Sin-Dee (Kitana Kiki Rodriguez), que trabalha num distrito violento de Los Angeles. Recém-saída da prisão, ela descobre que foi traída pelo namorado, Chester (James Ransone), e busca vingança em meio ao “lado B” de Hollywood, com seu submundo de drogas e preconceito.





GLOBOPLAY

A INDOMADA





A novela A indomada, exibida originalmente pela Globo entre 17 de fevereiro e 10 de outubro de 1997, está de volta ao serviço de streaming Globoplay. O elenco da trama de Aguinado Silva reúne José Mayer (Teobaldo), Paulo Betti (prefeito Ypiranga), José de Abreu (delegado Motinha), Adriana Esteves (Eulália), Eva Wilma (Altiva), Renata Sorrah (Zenilda) e Claudio Marzo (Pedro Afonso).



DRIVE-IN

LUREX AO VIVO





O grupo mineiro Lurex (foto) presta tributo à antológica banda Queen e ao seu líder, o astro Fred Mercury. Convidado do Festival Desperta, Lurex vai se apresentar nesta terça-feira (1º/9), às 20h, no espaço drive-in multiuso da Arena GoDream, no mirante da Faculdade Milton Campos (Rua Senador Milton Campos, 202, Vila da Serra). Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na plataforma Sympla (www.sympla.com.br/festivaldesperta).





REALITY

MANELYK E JAWY





A MTV anuncia para esta terça-feira (1º/9), às 22h50, a estreia do reality show Mawy: Diário de uma convivência, com o casal Manelyk e Jawy. A dupla, que se conheceu na atração Acapulco shore, compartilha com o público sua rotina nestes dias de isolamento social. A gravação ficou totalmente por conta dos dois, sem a presença de diretores e operadores de câmera. Os episódios vão ao ar às terças na MTV e nas redes sociais do canal.





LEITURA

ARTE DA PALAVRA





A partir desta terça-feira (1º/9), o projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras vai reunir 40 escritores, poetas, rappers, slammers e contadores de histórias em apresentações on-line. Entre eles está o mineiro Ailton Krenak. Hoje, às 18h, o Circuito de Oralidades exibirá bate-papo com Débora Arruda, escritora e slammaster, sobre o tema “A democratização da poesia e das ruas”. Informações: www.facebook.com/artedapalavrasesc.





ANA MARIA BRAGA

PNEUMONIA





Desde o início da pandemia, o programa Mais você (Globo) está fora do ar temporariamente. A apresentadora Ana Maria Braga vinha fazendo participações diárias na atração matutina comandada por Fátima Bernardes. Na segunda-feira (31), isso não ocorreu, porque Ana Maria contraiu pneumonia, diagnosticada no sábado. “Ela está em casa, de repouso”, explicou Fátima. “Ana Maria está com pneumonia, mas está em casa, se sentindo bem e se tratando”, informou a assessoria da apresentadora, que, em abril, informou ter se curado de um câncer no pulmão.