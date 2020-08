Teresa Cristina e BNegão homenageiam Marku Ribas

(foto: Dani Gurgel/divulgação)

MARKU RIBAS

POR TERESA CRISTINA E BNEGÃO

Canções esquecidas de álbuns raros de artistas brasileiros são revisitadas na série Os ímpares, que será exibida pelo Curta!, nesta segunda-feira (31), às 20h30. No episódio de hoje, Teresa Cristina e BNegão interpretam músicas de Underground, disco do mineiro Marku Ribas (foto), que morreu aos 65 anos, em 2013. Gravado em 1973, o LP traz a faixa Zamba Ben, homenagem ao político Ben Bella, principal nome da luta pela independência da Argélia. Ao longo de 10 episódios, o programa destaca obras lançadas nas décadas de 1960 e 1970, criadas por artistas que não tiveram o destaque merecido por parte da indústria fonográfica. A série é dirigida por Henrique Alqualo e Isis Mello. Berna Ceppas assina a direção musical.

MUSEU DONA BEJA

EM ARAXÁ

Depois de passar seis anos fechado, o Museu Histórico de Araxá – Dona Beja reabre as portas. O museu guarda a história do município mineiro e de seus personagens ilustres, como a própria Beja, que viveu no século 19. Conhecida pela beleza, a sinhá acumulou fortuna e ficou conhecida pela forte personalidade, destacando-se entre as submissas mulheres de seu tempo. Ponto turístico da cidade, o museu foi fundado em 1965. A reforma teve duração de um ano, contando com o apoio da empresa CBMM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Por causa da pandemia, serão permitidas visitas de, no máximo, três pessoas de cada vez.

ENCONTROS DIGITAIS

MÔNICA SALMASO E SIDARTA RIBEIRO

Nesta segunda-feira (31), às 16h, Encontros digitais Cultura recebe a cantora Mônica Salmaso (foto) e o neurocientista Sidarta Ribeiro. A dupla discutirá o “novo normal”, conceito que entrou na moda devido à pandemia. Mediada por Mariana Kotscho e Roberta Manreza, apresentadoras do Papo de mãe, a conversa abordará o que já mudou na vida das pessoas e hábitos

que vieram para ficar após a chegada do novo coronavírus. A live será transmitida no canal do YouTube e na página do Facebook da emissora.

SEMPRE UM PAPO

Os escritores Denise Arantes e Daniel Bicalho, de Divinópolis, conversam sobre literatura e mercado editorial com a jornalista Jozane Faleiro, nesta segunda-feira (31), às 18h, nos espaços do projeto Sempre um Papo no YouTube, Instagram e Facebook.

RETÓRICA E LITERATURA

OFICINA

A Academia Mineira de Letras oferece a oficina “Retórica & literatura: aprimorando sua escrita a partir dos clássicos”, destinada a escritores iniciantes ou experientes, com livros publicados ou não. Ministradas pelo professor e mestre em estudos linguísticos Ivan Capdeville Júnior, as aulas serão disponibilizadas em formato on-line no portal AML Cursos (https://amlcursos.org/), de 15 de setembro a 24 de novembro. O preço é R$ 479,42 (à vista) ou R$ 500 (duas parcelas).

SERGINHO GROISMAN

NO RODA VIVA

O apresentador Serginho Groisman será o entrevistado do Roda viva, nesta segunda-feira (31), às 22h, na TV Cultura e Rede Minas. Ele vai falar sobre sua trajetória no rádio e na televisão, além de outros temas. Perto de completar mil programas com o Altas horas, na Globo, Serginho considera atrações de auditório, como a comandada por ele, um bom espaço para discutir jornalismo, política e cultura.

(foto: ARTE 1/DIVULGAÇÃO)

AMOR À FLOR DA PELE

WONG KAR-WAI NO ARTE 1

Amor à flor da pele (foto), clássico do diretor Wong Kar-Wai, que completa duas décadas em 2020, estreia no canal Arte 1. Entre corredores estreitos, o senhor Chow e a senhora Chan se encontram, enquanto desconfiam estar sendo traídos pelos respectivos cônjuges. Destaque do cinema de Hong Kong, o longa rendeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes a Tony Leung, em 2000. A “sessão” desta segunda-feira (31) começa às 23h.

(foto: André Greco Amaral/divulgação)

SINGLE

FALEI DEMAIS

O “pop tropical” dá o tom de Falei demais, canção que Sest, Marcelo Tofani e o duo Clara x Sofia mandaram para as plataformas digitais, com direito a videoclipe. Apostando na mistura de reggaeton, rap e refrão chiclete, os quatro (foto) têm chamado a atenção na cena jovem da música de BH. O single está disponível em https://SMB.lnk.to/FaleiDemaisDC.