Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Segunda-feira, 31/08/2020) para seu signo

A Lua Crescente em Aquário nos pede mais frieza e objetividade para se lidar com as emoções. A quadratura a Urano reforça que será preciso sair da própria zona de conforto e ter um olhar mais amplo das situações. O sextil a Marte e Lilith em Áries mostra que estamos mais assertivos e independentes.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seus sentimentos hoje estão elétricos, inovadores e futuristas. Busque alternativas inovadoras, sair dos padrões rígidos e ver tudo sob um ponto de vista alternativo. Tudo isso lhe auxiliará a ter mais confiança em si mesmo e na sua atuação. Também inovações nas finanças estão na pauta do dia.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua imagem pública e profissão lhe pedem mais inovação, novos rumos e comunicação. Sua segurança virá dessa renovação. Isso também lhe relembra que é preciso renovar a si mesmo também no nível pessoal. Agir de maneira inovadora para abri novas portas profissionais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua necessidade de expandir e buscar novidades está emocionalmente alta. Esteja aberto a buscar novidades na fé, na busca pelo sentido da vida. Também se permita buscar novos estudos e conhecimentos. Renovações emocionais profundas lhe pedem que expanda seus horizontes.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede mais frieza e objetividade para com as emoções profundas. Tente enxergar o que sente como se fosse alguém de fora. Também pode acontecer literalmente; pessoas de fora, amigos, grupos ou ideias inovadoras podem lhe estimular a rever suas mágoas e sentimentos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O estímulo emocional para se relacionar com o outro agora é grande. Esteja mais aberto a ouvir. A quadratura feita por Urano pode fazer tais sentimentos oscilarem, portanto tente manter seu foco para ver o que precisa ser mudado realmente nas relações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções passam pelo terreno prático, rotineiro e habitual. Todavia, será preciso aprender a inovar nesta área. Urano lhe pede mais liberdade, que não fique preso a rotinas enrijecidas. Um pouco mais de aventura, fé e liberdade complementarão e auxiliarão muito sua rotina, trabalho e saúde.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções estão mais irreverentes e carecem de expressão. Viva sua vida com mais aventura e coragem. Emoções profundas estão passando por um processo de clareamento e limpeza, para que você aprenda a se arriscar mais e ter mais coragem de ser quem você é.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Seu emocional se volta para o passado e familiar, porém pedindo mais liberdade. Tente enxergar tais situações com mais frieza e racionalidade. Se permita o contato emocional, mas sem deixar de ser quem é. O contato com o outro lhe estimula a mudar os próprios sentimentos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente é altamente estimulada pela Lua hoje, lhe levando ao lado imaginativo, criativo e genial. Aprenda a quebrar padrões mentais rígidos. Busque na prática as soluções que almeja. Mudanças na vida material também lhe pedem mais fluidez mental.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções hoje lhe pedem inovação na área financeira e material. Busque alternativas. Urano tem lhe estimulado a ser autêntico e criativo e hoje isso esbarra na vida material. Use de todo seu potencial criativo para renovar as estruturas e atrair ainda mais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe deixa mais subjetivo e intuitivo. Dê espaço para se escutar e às próprias necessidades. Mudanças no terreno familiar tem lhe instigado a sair da zona de conforto. Hoje tais mudanças podem refletir no seu emocional pessoal. Escute-se.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Emoções e questões inconscientes são trabalhadas aqui. Tente ser mais objetivo ao lidar com esta área. Ideias tem sido mudadas pela passagem de Urano pela sua casa mental e tais ideias podem ser um auxílio para sua reforma íntima e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com