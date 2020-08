Livro sobre astronomia une ciência e arte para falar do universo

(foto: Páginas Editora/DIVULGAÇÃO) foto) lança nesta quinta-feira (27), às 19h, seu primeiro livro, À luz da memória cósmica, em live no Instagram da Páginas Editora (@paginas_editora). No bate-papo, o escritor vai mostrar como é possível tratar temas complexos como a astronomia usando figuras de linguagem. A obra conjuga ciência e arte para falar das origens do Sistema Solar, das características dos planetas e de outros fenômenos siderais. O livro é composto por duas partes que se complementam, reunindo metáforas, analogias e informações científicas. À luz da memória cósmica possibilita ao leitor aprender sobre o universo de uma forma simples e poética. Com 100 páginas, a obra está à venda no site da Páginas Editora (www.paginaseditora.com.br) por R$ 67. O artista plástico, designer gráfico e professor Délcio Almeida () lança nesta quinta-feira (27), às 19h, seu primeiro livro, À luz da memória cósmica, em live no Instagram da Páginas Editora (@paginas_editora). No bate-papo, o escritor vai mostrar como é possível tratar temas complexos como a astronomia usando figuras de linguagem. A obra conjuga ciência e arte para falar das origens do Sistema Solar, das características dos planetas e de outros fenômenos siderais. O livro é composto por duas partes que se complementam, reunindo metáforas, analogias e informações científicas. À luz da memória cósmica possibilita ao leitor aprender sobre o universo de uma forma simples e poética. Com 100 páginas, a obra está à venda no site da Páginas Editora (www.paginaseditora.com.br) por R$ 67.





AILTON KRENAK

A VIDA NÃO É ÚTIL

(foto: Miguel Aun/divulgação)



O pensador e líder indígena Ailton Krenak (foto) vai debater e lançar o livro A vida não é útil (Cia das Letras), que traz reflexões provocadas pela pandemia da COVID-19, em mais uma edição virtual do Sempre um Papo, nesta quinta-feira (27), às 18h, com transmissão ao vivo no YouTube, Instagram e Facebook do projeto. Na obra, Krenak volta a apontar as tendências destrutivas da chamada “civilização”: consumismo desenfreado, devastação ambiental e visão estreita e excludente sobre o que é a humanidade.





MELHOR FORJADOR

DESAFIO SOB FOGO BRASIL





O History exibirá mais um episódio da terceira temporada de Desafio sob fogo Brasil e América Latina, às 23h, nesta quinta-feira (27). Além de quatro brasileiros, o programa tem no seu elenco a participação de um argentino, um colombiano e dois mexicanos. Eles se enfrentarão em tarefas complexas, para apresentar armas resistentes e afiadas.





LAURENTINO GOMES

TRILOGIA adiada





O jornalista e escritor Laurentino Gomes apresentaria o segundo volume de sua trilogia Escravidão neste segundo semestre, mas, por causa da pandemia do coronavírus, o lançamento foi adiado. A previsão agora é que o novo livro chegue às livrarias em 2021, depois do lançamento na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O segundo volume da trilogia, cujos originais já foram entregues à Globo Livros, cobre o período de 100 anos, entre a descoberta de ouro em Minas Gerais, no início do século 18, e a chegada da corte de dom João ao Rio de Janeiro, em 1808. O primeiro volume, lançado no ano passado, partia dos acontecimentos relacionados ao início da escravidão africana no Atlântico, entre o primeiro leilão de negros em Portugal, em 1444, e a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695.





LITERATURA

PRÊMIO SÃO PAULO





Estão abertas as inscrições para o Prêmio São Paulo de Literatura. Elas podem ser feitas até as 18h de 8 de outubro. Serão contemplados um autor na categoria melhor romance de ficção do ano e outro como melhor romance de ficção de estreia do ano. Cada ganhador receberá o prêmio de R$ 200 mil. Criada em 2008, a premiação tem como objetivo estimular a produção literária de qualidade, valorizar o setor e favorecer a formação de leitores e escritores, reconhecendo grandes nomes e também novos talentos. O edital e informações estão disponíveis nos sites premiosaopaulodeliteratura.org.br e cultura.sp.gov.br.





OUTRAS LIVES





ADRIANA CALCANHOTTO

(foto: Leo Aversa/divulgação)



Adriana Calcanhotto (foto) faz live (@canalcurta) nesta quinta (27), às 19h, em homenagem a Cleonice Berardinelli, docente emérita da Faculdade de Letras da UFRJ que completa 104 anos na sexta-feira (28). Especialista em literatura portuguesa e membro da Academia Brasileira de Letras, dona Cleo coleciona admiradores, entre eles, Calcanhotto. A cantora é uma das entrevistadas no documentário Cleo, em tributo à professora, que está na programação do Curta! e será exibido após a live, às 20h30.









NELSON SARGENTO

(foto: Edinho Alves/DIVULGAÇÃO)



O cantor e compositor Nelson Sargento (foto), lenda viva do samba, faz live nesta quinta-feira (27), às 19h, com transmissão no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp). Aos 96 anos, completados em julho, e com mais de seis décadas de carreira, o presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira apresenta músicas inéditas de seu próximo disco, ainda em fase de gravação, e faz uma retrospectiva de seu repertório autoral. Sargento é reconhecido no Brasil e no exterior e teve suas composições gravadas por Beth Carvalho (1946-2019), Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Paulinho da Viola e Alcione. Entre os seus grandes parceiros, destacam-se Alfredo Português (1885-1957), Cartola (1908-1980) e Darcy da Mangueira (1932-2008).





SOCIEDADE DO RISO

(foto: Élcio Paraíso/Bendita Comunicação/divulgação)



Com a pandemia, a Sociedade do Riso (foto), formada por palhaços que atuam como voluntários em hospitais e lares de idosos, decidiu se adaptar para manter o contato com os pacientes e pessoas que estão cumprindo a quarentena longe de casa. O projeto aderiu ao formato on-line e realiza nesta sexta (28), no Dia Nacional do Voluntariado, live sobre voluntariado corporativo, com transmissão, às 19h, no Instagram (@sociedadedoriso-armatrux) e participação de Rosana da Silva Chaves, superintendente de relacionamento institucional da Unimed-BH. Haverá também videochamadas e serenatas (respeitando o isolamento social, com protocolos de segurança), às 10h, no Lar Santa Zita.





ASTRID





Nesta quinta, às 15h, Astrid Fontenelle está de volta com o Astrid com especialista, em bate- papo esclarecedor com a juíza Renata Gil sobre violência doméstica durante a quarentena. A live será transmitida no Instagram do GNT (@gnt).





GLÓRIA PIRES E NARJARA TURETTA





A plataforma brasileira de apresentações ao vivo ShowIn (www.showin.tv) apresenta nesta quinta-feira (27), às 19h30, live com Glória Pires e Narjara Turetta. As atrizes vão conversar sobre a profissão e as respectivas trajetórias. Com o tema Crescendo na TV, a transmissão será a introdução ao projeto Encontro com Narjara Turetta, série com 10 episódios que terá início em 3 de setembro.