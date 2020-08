Apple aposta no rádio e investe em três emissoras

A cantora teen Billie Eilish virou %u201Cradialista%u201D e comanda o programa Me and my dad (foto: TOLGA AKMEN/AFP)

Com o objetivo de oferecer mais opções para os amantes do rádio, a Apple anunciou mudanças na Apple Music. Na última terça-feira (18), a principal estação de rádio do aplicativo, a Beats 1, foi rebatizada Apple Music 1. Além disso, foram adicionadas duas novas estações: a Apple Music Hits, voltada para o repertório dos anos 1980, 1980 e 2000, e a Apple Music Country, dedicada à cena country.





Lançada em 2015, a Beats 1 se estabeleceu por meio de entrevistas com artistas, programas ao vivo, shows exclusivos e apostas em novos cantores e bandas, além de tratar de notícias do mundo artístico. De acordo com a empresa, essa abordagem continuará na Apple Music 1 e vai caracterizar as outras duas estações.





Equipe Está mantido o quadro de apresentadores, encabeçado por Zane Lowe e Ebro Darden, e composto por Brooke Reese, Dotty, Hanuman Welch, Matt Wilkinson, Nadeska, Rebecca Judd e Travis Mills.



Zane Lowe está à frente dos microfones da Apple Music 1 (foto: Apple Music/divulgação )



A partir de agora, a Apple Music 1 será uma plataforma para apresentar artistas que não são tão conhecidos nos Estados Unidos e na Europa, por não cantarem em inglês ou não serem de regiões consideradas “expoentes musicais”.





Dessa forma, estão confirmados novos programas cujo foco é expandir a cultura musical dos ouvintes, como o ¡Dale Play!, apresentado por Sandra Peña, e o La Fórmula Radio con El Guru (ambos dedicados à cena latina), além do Africa Now Radio with Cuppy, que oferecerá uma seleção do melhor que o continente africano tem a oferecer.





“Nos últimos cinco anos, se alguma vez houve um momento significativo na cultura musical, a Beats 1 estava lá trazendo-o para o primeiro plano e atraindo ouvintes com programas exclusivos de algumas das pessoas mais inovadoras, respeitadas e amadas”, afirmou Oliver Schusser, vice-presidente da Apple Music.





“Agora a Apple Music 1 oferece uma plataforma global para artistas de todos os gêneros falarem, criarem e compartilharem música com seus fãs, e isso é apenas o começo. Continuaremos a investir em rádio ao vivo e a criar oportunidades para que ouvintes de todo o mundo se conectem com a música que amam”, prometeu Schusser.





A novidade fica por conta das novas estações de rádio da empresa: a Apple Music Hits e a Apple Music Country. A primeira trará programas apresentados por Ayde Donovan, Estelle, Lowkey, Jenn Marino, Sabi, Nicole Sky e Natalie Sky e George Stroumboulopoulos, além de shows exclusivos de Backstreet Boys, Ciara, Mark Hoppus, Huey Lewis, Alanis Morissette, Snoop Dogg, Meghan Trainor e Shania Twain.





Por sua vez, a Apple Music Country transmitirá atrações apresentadas por Kelleigh Bannen, Ty Bentli, Bree, Alecia Davis, Ward Guenther, Nada, Tiera, Ashley Eicher e Kelly McCartney, além de shows exclusivos de Jimmie Allen, Kelsea Ballerini, Dierks Bentley, Luke Bryan, Luke Combs, Morgan Evans, Florida Georgia Line, Pat Green, Willie Jones, Chrissy Metz, Midland, Rissi Palmer, The Shires, Carrie Underwood e Morgan Wallen.



Ebro Darden vai apresentar artistas que os EUA desconhecem (foto: Apple Music/divulgação )



As três estações já estão disponíveis para os assinantes nos 165 países que têm acesso ao Apple Music. Elas podem ser acessadas em qualquer aparelho que dá suporte ao aplicativo. No Brasil, a assinatura do serviço custa R$ 16,90 por mês – os primeiros 90 dias são gratuitos.





A Apple Music 1, inclusive, tem se tornado a alternativa encontrada por grandes astros para divulgar seus trabalhos mais recentes neste momento de pandemia.



''A Apple Music 1 oferece uma plataforma global para artistas de todos os gêneros falarem, criarem e compartilharem música com seus fãs, e isso é apenas o começo'' Oliver Schusser, Vice-presidente da Apple Music







LADY GAGA Nas sextas-feiras do mês de agosto, a partir das 15h (horário de Brasília), a estrela pop Lady Gaga vem comandando o programa Gaga Radio, discutindo questões relacionadas a seu disco de estúdio mais recente, Chromatica, lançado em maio. No último episódio, entrevistou o grupo sul-coreano Blackpink e Elton John – ambos parceiros dela em seu novo álbum.





Quem também tem um programa para chamar de seu é a estrela teen Billie Eilish, que apresenta Me and my dad, ao lado do pai. Já o trio de irmãs Haim chegou à segunda temporada do Haim Time, que recentemente ganhou quatro episódios inéditos devido ao disco Woman in music part. III, lançado em junho.