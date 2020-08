Atriz mexicana Ana de la Reguera transforma sua vida em comédia

A atriz mexicana Ana de la Reguera interpreta a si mesma em série cômica (foto: Comedy Central/divulgação)

Ela já foi a Irmã Encarnación no filme Nacho libre, Lorena Guerra na série Capadócia, e Elisa Alvaro em Narcos. Nas telenovelas de seu país, fez vários papéis desde o começo dos anos 1990. Agora, a mexicana Ana de la Reguera é ela mesma na série cômica e autobiográfica Ana, que estreia nesta quinta-feira (20) no canal por assinatura Comedy Central.





Aos 43 anos, a estrela latina tenta mostrar aspectos de sua vida que possivelmente são compartilhados por boa parte do público feminino de mesma idade. Em cada um dos 10 episódios de meia hora, disponíveis também no Amazon Prime Video, ela se dedica a uma temática particular para contar um pouco de sua trajetória pessoal e artística no México e nos Estados Unidos.





FAMÍLIA ADAMS Cada capítulo faz um trocadilho com seu nome. No primeiro, ela é AmericAna, a consagrada atriz das telenovelas mexicanas, que está em Hollywood para assinar contrato com um estúdio e atuar em um filme da Família Adams, candidato a sucesso de bilheteria.





O processo não apresentaria desafio algum, não fosse a concorrência de uma digital influencer pela vaga. Mesmo com currículo artístico incomparavelmente inferior, a jovem é mais popular nas redes sociais. Ana aproveita essa situação dramatizada para fazer graça com o lugar que ocupa em um cenário midiático tão mutante em meio à complexidade da era da internet.





Na fila da embaixada dos EUA, onde aguarda para conseguir o visto – outro deboche, agora sobre a burocracia –, Ana é reconhecida por millennials como “a mulher do meme dos olhos virados”, apesar de sua extensa carreira na TV mexicana.





Com bom humor e exageros que reforçam traços de sua personalidade, a atriz procura explorar a relação entre estrelato e família, além de temas como amor, sexo, maconha e autodescoberta. A sequência de episódios ainda tem IrmAna, LesbiAna, MarihuAna, AnciAna, VeracruzAna, MarrAna, AnciAna e VeterAna, encerrando-se com HumAna.





O elenco conta com figuras conhecidas da TV mexicana, em especial Tina Romero, que interpreta Nena, a divertida mãe da protagonista, sempre com conselhos, manias e excentricidades retratados por imagens reais, de arquivo pessoal, exibidas nos créditos.





Ali e Augusto Gardoqui, irmã e pai de Ana de la Reguera, interpretam Sis e Guti, familiares da protagonista. A direção é assinada por Carlos Carrera, indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira, em 2002, por O crime do Padre Amaro.





A trilha sonora traz canções originais de nomes populares da música latino-americana, como Rosalía, C. Tangana, Residente, Francisca Valenzuela, Fito Páez, Kany García, Naty Peluso e Ali Gua Gua. Algumas estão em clipes inseridos nos episódios, dando a eles um momentâneo aspecto de musical, em coreografias encenadas por Ana de la Reguera, mas de efeito questionável em termos de produção.





ANA

. Série com 10 episódios

. Estreia hoje (20), às 23h30. Exibição às quintas-feiras, no Comedy Central

. Todos os episódios já estão disponíveis no Amazon Prime Video