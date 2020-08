Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Segunda-feira, 17/08/2020) para seu signo

Agir e ser perante a discórdia

Marte faz conjunção a Éris em Áries. O deus da guerra e a deusa da discórdia eram companheiros mitológicos que andavam juntos. Aqui nos vemos na obrigação de agir e ser, mesmo que isso cause disputa ou discórdia frente a outras pessoas. Fugir do conflito por querer agradar poderá ser frustrante. Lembre-se de prestar contas, antes de tudo, á sua consciência.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje você estará ainda mais ariano, se isso é possível. Sua necessidade de se afirmar é alta, mas use de discernimento para lutar pelo que for realmente justo. Ouse ser quem você é. Se agrada ou não, não importa. Seja fiel a si mesmo e a sua própria expressão.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Temas de discórdia, disputas e conflitos podem permear suas emoções. Se permita uma análise objetiva e real de suas questões. Usar de uma agressividade passiva não será a solução. Medite sobre o que lhe causa raiva, sobre onde deixou de ser a si mesmo, onde fez concessões desnecessárias. Há uma força psicológica e espiritual muito forte, use-a ao seu favor.

GêMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações de amizade, grupos, internet e sociedade podem ser motivo de discórdia agora. Saiba se afirmar e à sua opinião. Mas também saiba selecionar aquilo que vale à pena lutar. Não seja quixotesco, saiba lutar por causas que mereçam sua força. Não conformidade com padrões será importante.

CâNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu trabalho pode ser fonte de dificuldades caso não use da sua autoridade da melhor maneira. Deverá assumir controle total, estar no comando e, principalmente, no autocontrole. Muito provavelmente terá de defender um ponto de vista ou ideia. Cuidado com a lida com figuras de autoridade.

LEãO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas crenças, visões políticas e sociais ou quaisquer princípios podem ser questionados e você terá de defender aquilo que acredita. Lute pelos seus princípios, por aquilo que for correto. Mas não queira impor sua visão aos demais. Fanatismo cego não traz nada construtivo. Lute pelo que precisa da sua força.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Heranças e valores conjuntos podem causar discórdias. Saiba lutar pelo que é seu por direito, mas também saiba de seus limites. Outra possibilidade é que sentimentos profundos de discórdia podem emergir após muita repressão. Saiba se posicionar como quer perante o outro, mas sem agressividade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Discórdias nas relações podem vir à tona para que haja esclarecimento e resolução. Se tens deixado de ser você mesmo pelo outro, isso pode gerar raiva e frustração. Aprenda a colocar seu ponto de vista para fora, em especial quando seja um ponto discordante. Aprenda com o "não" neste momento.

ESCORPIãO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Seu trabalho pode ser fonte de discórdia por motivos diversos. Saiba se posicionar conforme aquilo que acredita. Métodos alternativos também poderão ser questionados. Ouse fazer um caminho mais individual no mundo, ou pelo menos num espaço que tenha liberdade de ser quem é.

SAGITáRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua criatividade e expressão podem trazer discórdia. Ou o simples fato de ser quem você é. Se mantenha pelos próprios pés e seja fiel à sua essência. Seu brilho será apreciado por uns tantos e odiado por outros tantos. Isso é algo inerente à experiência humana. Lute por si mesmo e pelo que acredita.

CAPRICóRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões familiares podem trazer discórdia à tona. Fazer parte de uma família não quer dizer que você deva concordar com o que eles fazem ou como se comportam. Também sentimentos antigos ou disputas por questões passadas podem emergir. Aprenda a ter mais independência emocional.

AQUáRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua necessidade de verbalizar seu ponto de vista será alto, mesmo que cause pontos de vista discordantes. Cuidado com a agressividade na fala. Você deve ser assertivo e dizer aquilo que acredita. Ideias inovadoras e diferentes do consenso poderão "brotar" em sua mente, portanto aproveite de sua natural capacidade para inovar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Pode haver hoje discordância com outras pessoas por questões financeiras, materiais ou de valores. Defenda o que é seu e seus princípios, mas também saiba a hora de deixar as coisas como estão. Ouse fazer mais por si mesmo e dirigir a própria vida da maneira que acredita ser a melhor.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com