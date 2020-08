Daniel Ganjaman põe o Brasil para dançar nesta quarentena

O produtor paulistano Daniel Ganjaman diz que levará o Baile do Ganja para o palco, assim que a pandemia acabar (foto: Alexandre Gennari/divulgação)

Plataforma de streaming lançada em 2011 para a transmissão de games, o Twitch, cada vez mais, é ocupado por músicos. Impossibilitados de fazer shows, festivais e festas presenciais, artistas usam o site como ferramenta para continuar trabalhando. O produtor Daniel Ganjaman foi um dos primeiros brasileiros a aderir ao Twitch. De lá, ele ataca de DJ, comandando o concorrido Baile do Ganja diretamente de seu estúdio doméstico, em São Paulo.





“Tento juntar um pouco de tudo em que estou envolvido, que é essa coisa de música, política e questões sociais. São assuntos que precisam ser debatidos, estou bem orgulhoso de ver o resultado”, conta Daniel sobre suas lives. O baile é realizado de sexta a domingo, das 21h às 23h30. Ao final de sua participação, ele “entrega” as picapes para o DJ Zegon, que, de sua casa, anima a festa até as duas da madrugada.





O Baile do Ganja é concorrido. No domingo passado (9), por exemplo, a festa atraiu quatro mil ouvintes, conta Daniel Ganjaman, que assina produções para Criolo, BaianaSystem, Sabotage, Planet Hemp e Racionais.





“Quem está ali é um pessoal que gosta muito de música. Tem conversas, discotecagem e debates pelo chat. Vira quase uma festa mesmo, como se as pessoas estivessem juntas de alguma forma”, conta ele.





A interação é tão forte que ouvintes de Ganjaman passaram a promover encontros on-line em outras plataformas, diz ele. “Tem grupos no WhatsApp e reunião no Zoom. Tudo feito por uma galera que se conheceu no baile. Me deixa muito feliz ter sido o link dessa comunidade”, comemora, orgulhoso.





“Recebo mensagens tão bonitas, de pessoas falando que os bailes vêm sendo a salvação da quarentena, o momento em que elas conseguem se divertir. Gente falando que a sala de casa virou pista de dança, que até as crianças acompanham. É uma coisa que não tem preço, muito gratificante”, diz o produtor paulistano.





Quando o Baile do Ganja começou, ele não imaginava que o sucesso seria tão grande. “Era para ser uma coisa despretensiosa, mas passou a ter proporção muito maior. Sinto o carinho vindo da galera, é uma coisa muito importante para mim”. Segundo ele, o baile tem público fiel em várias partes do Brasil e do exterior.

As lives o ajudam a matar as saudades da estrada. De acordo com Daniel – fiel escudeiro de Criolo e diretor musical de Existe amor, EP lançado pelo rapper e Milton Nascimento –, “estar no palco gera uma coisa única, inexplicável, impossível de ser colocada em palavras”. Para o DJ, o baile on-line é especial, sobretudo neste período de isolamento social. “Ele me ajuda a sentir que estou presente, atuante na vida das pessoas.”





Assim que o isolamento social acabar, Daniel promete fazer a turnê Baile do Ganja ao vivo. “Várias pessoas me perguntam quando ele acontecerá presencialmente. Não vou poder escapar, vou rodar o Brasil com ele. Essas relações de afeto que estão sendo construídas têm muito impacto sobre mim”, confessa.



FUTURO

Na opinião do experiente produtor, de 42 anos, quando a pandemia acabar, as lives e plataformas on-line terão lugar garantido no mercado musical.

“As formas de mobilização pela internet e pelas redes são permanentes, pois geraram um link muito direto entre público, DJs e pessoas que gostam de música. É muito doido isso, mesmo num momento de isolamento, estamos nos conectando.”





Ganjaman chama a atenção para a movimentação de mulheres DJs em plataformas como o Twitch, citando o coletivo UHmanas!, atração do Baile do Ganja neste mês de agosto.





“Elas fazem um barulho enorme na plataforma. O grupo tem quase 80 mulheres, que tocam com vinil e apresentam seleção superlegal. É uma sensibilidade diferente”, elogia.







(foto: Facebook/reprodução)

BAILE DO GANJA De sexta a domingo, a partir das 21h30. Informações no Twitch (https://m.twitch.tv/danielganjaman/profile) e Instagram (@danielganjaman_)

UHmanas!

e Instagram (https://www.instagram.com/uhmanas.tv/)



MINAS

Enquanto comanda seu baile virtual, Daniel Ganjaman produz o novo disco da dupla Hot e Oreia, expoente do hip-hop de Belo Horizonte, que acaba de mandar para as plataformas o single Papaia, com participação especial de Black Alien.“Estou encantado com esses dois, eles são sensacionais. A cena mineira está sendo um bálsamo para o rap nacional”, diz o produtor. Coletivo de mulheres DJs. Informações no Twitch (https://m.twitch.tv/uhmanastv/profile)e Instagram (https://www.instagram.com/uhmanas.tv/) A conquista feminina no mundo das picapes é fundamental, reforça o produtor. “O meio da música é muito machista, excludente. Nunca tinha visto um movimento tão bem resolvido sendo recebido de forma tão transformadora. Essa movimentação está balançando um pouco a estrutura, fazendo com que repensemos a necessidade de ter equidade de gênero no meio musical”, conclui Daniel Ganjaman.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria