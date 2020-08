(foto: REDE MINAS/DIVULGAÇÃO) Artistas abrem as portas de suas casas pela tela do computador para uma conversa informal com os apresentadores dos programas de música da Rede Minas. Na pauta, histórias curiosas, recordações e o cotidiano dessa turma que não desliga o som nem durante o isolamento social imposto pelo coronavírus. Noturno, Alto-falante, Harmonia, Hypershow e Arrumação estão na série Fora do normal, que estreia neste domingo (16), às 22h. Flávio Venturini, Mú Carvalho e Túlio Mourão (foto), que comanda o Noturno, abrem a programação e vão falar do rock dos anos 1970.





Ao lado de livros e instrumentos, detalham o gênero que marcou época no Brasil. No bate-papo, as recordações da carreira, desde ‘casos’ divertidos às duras experiências de um passado marcado pela repressão imposta pela ditadura militar. Mourão integrou a banda de rock progressivo Mutantes e tocou ao lado de Milton Nascimento e Chico Buarque. O cantor e compositor Flávio Venturini foi revelado pelo movimento Clube da Esquina, tendo participado dos grupos O Terço e 14 Bis. Já o carioca Mú Carvalho traz na bagagem o trabalho nas bandas A Cor do Som e Tigres de Bengala.